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不想用白色！8 張圖教你用鮮艷顏色妝點居家空間

Tarsier Tarsier
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顏色配搭是家居設計中的一大重點，不同的色調和色系可以創建出眾多不一樣的設計風格，色彩搭配絕對是一門專業的學問。從冷色調到暖色調，當中超過一千種可能和變化，而且色彩是一種另類的語言，室內的顏色配搭正代表了房子的第一印象。如果全都用白色，難免會給人一種沉悶的感覺，而且純白色很難保持，所以大家不防多使用顏色妝點居家空間吧！

1. 海藍色的穩重設計

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這間公寓選用了穩重的海藍色，油漆工程師把門子和旁邊的牆壁變成了藍色，簡約設計的房子散發著一點點活潑的氣氛，讓人感覺格外精神。

2. 隨意的寶藍色設計

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這個廣闊的客廳採用了古舊經典的胡桃木設計，配上隨意取材風的寶藍色屏風和現代時尚的吊燈設計，讓房子看起來更豐富迷人，不是一味兒沉悶的設計和暗淡的顏色設計。

3. 清爽的黃色設計

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這所公寓的牆壁都探用了鮮艷的黃色設計，再配上石材鋪設的牆壁、白色的傢具和明亮的燈光照明，房子顯得特別清新自在。尤其是開放式的飯廳和客廳設計，房子的空間非常寬敞，就像大坪數的豪宅般。

4. 踏實的灰藍色設計

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如果你比較喜歡踏實清簡的設計，你一定會愛上這個房間！這間卧室採用了冷色調的顏色配搭，灰藍色的牆壁配上淡綠色的床鋪和時尚簡約的傢飾品，散發著一種安靜淡雅的氣氛。

5. 鮮艷的對比色設計

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這間房子採用了鮮艷的對比色設計，如果公寓裡全是白色難免太悶，這時候您可以選購鮮艷的傢具和傢飾品，就像這公寓一樣。黃色的廚房設備和藍色的牆壁構成了明顯的對比，讓房子看起來特別精神。

6. 高貴的棗紅色設計

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這個客廳選用了高貴的棗紅色設計，配上實木造的傢具、畫畫和吊掛的長形書櫃，真是美麗又實用！以上的精心設計充滿了藝術家的氣色，擁有著高尚的品味。

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7. 藍天白雲的感覺

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牆壁和窗簾的顏色都選用了藍天的顏色，配上白色的磁磚和天花設計，就像晴天的藍天白雲般，讓人感覺特別舒服輕鬆！

8. 神秘的紫色設計

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階梯的牆壁採用了神秘的紫色，掛上一串深愛的照片和充滿創意的室內裝飾品，真是一間充滿個人特色的住宅設計。

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