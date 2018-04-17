不想用白色！8 張圖教你用鮮艷顏色妝點居家空間

顏色配搭是家居設計中的一大重點，不同的色調和色系可以創建出眾多不一樣的設計風格，色彩搭配絕對是一門專業的學問。從冷色調到暖色調，當中超過一千種可能和變化，而且色彩是一種另類的語言，室內的顏色配搭正代表了房子的第一印象。如果全都用白色，難免會給人一種沉悶的感覺，而且純白色很難保持，所以大家不防多使用顏色妝點居家空間吧！