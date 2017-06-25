老屋翻新： 5 個讓你靈感爆發的改造實例

看過許多老屋翻新的設計，你是不是對其中有些案例留下深刻的印象呢？建築師以專業手法對頹圮的建築物進行神改造，變身前後的截然不同景象，經常讓大家驚嘆不已，同時也啟發大家在進行舊屋翻新時，可以依樣畫葫蘆的典範。今天 homify 要帶你去參觀 5 個老屋改造實例，它們改造前後驟變的外觀，一定會讓你過目難忘！現在就一起來參觀吧～