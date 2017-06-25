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老屋翻新： 5 個讓你靈感爆發的改造實例

Genie Chien Genie Chien
T House ―築100年の納屋をリノベーション―, 一級建築士事務所オブデザイン 一級建築士事務所オブデザイン 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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看過許多老屋翻新的設計，你是不是對其中有些案例留下深刻的印象呢？建築師以專業手法對頹圮的建築物進行神改造，變身前後的截然不同景象，經常讓大家驚嘆不已，同時也啟發大家在進行舊屋翻新時，可以依樣畫葫蘆的典範。今天 homify 要帶你去參觀 5 個老屋改造實例，它們改造前後驟變的外觀，一定會讓你過目難忘！現在就一起來參觀吧～

#1 從破敗到現代

Projeto de reforma Comercial - Antes e Depois, Jullien Veiga Arquitetura Jullien Veiga Arquitetura
Jullien Veiga Arquitetura

Jullien Veiga Arquitetura
Jullien Veiga Arquitetura
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這款老屋改造堪稱神奇！原先的外觀已是老舊破落到讓人恨不得直接拆除，但經過建築師的精心規畫和巧妙設計，它已變身成為現代感的簡約平房。白色搭配黑色的對比，創造出強烈的個人風格，紅色線條則為它增添上亮麗的顏色！

#2.1 改造前黯淡外觀

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一級建築士事務所オブデザイン

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建築師動手之前，這棟老屋看來就像是很有年紀的鄉下老房子。門前寂寥，雜物堆放，更添一股淒涼冷落的觀感～

#2.2 改造後溫馨雅致

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重新打造後，溫暖的木頭質感讓人一看就愛上！二層樓的設計帶來寬敞的生活空間。二樓的陽台和一樓的門廊，提供你舒適的戶外活動區塊。周遭整理得井井有條，不再零亂不堪～

#3 傳統老屋變身時尚雅居

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改造前後的對比，簡直讓人認不出來是同一棟洋房！當舊式的紅磚鐵門換成淺黃圍牆搭配白色牆面，視覺上變得十分亮麗，宛如都會時尚人士的雅居～

#4 亮麗新裝

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改造前，路過這裡，你一定會為它破落的外觀而嘳歎不已。建築師將有礙觀瞻的外牆拆除，重新設計入口步道，同時也為建築物換上新的色調，讓這棟住家變得加倍亮麗！

#5.1 改造前恐怖到家

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Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
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經過這座住宅，你一定忍不住加快腳步通過！草綠的顏色與斑駁破舊的牆面，散發出一股令人恐懼的氣息，夜晚時分更是令人不寒而慄～

#5.2 改造後新穎氣派

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完全料想不到，這居然是同一棟房子吧？變身成為二樓的獨棟厝，可以運用空間變得寬裕，黑白外觀更添時尚風情。門外設計有停車場，以及小型步階綠地，讓住家洋溢著低調氣派的風情！

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10 個讓你驚到下巴收不回來的殘破老屋外觀改造案

低成本的家居大改造：6 個神奇的妙計
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