郊區住宅: 9 間有大露臺的美麗居所

城市可以提供我們許多生活的便利性，而其多采多姿的樣貌也讓每一個片刻都充滿了刺激以及變化，然而城市中的居家空間十分有限，因此對於家庭來說並不是非常理想的環境。相較之下，郊區的生活空間較為寬廣，可以讓活潑好動的孩子們到處走跳奔跑。除此之外，郊區的空氣也比城市要來得清新許多，因此對於居者的身體健康也較有正面的影響。

這一次的點子簿將要為大家介紹的是 9 間有大露臺的美麗郊區住宅，這些住宅除了溫馨又舒適之外，還能讓居住的人在露臺上感受庭院的綠意，享受愜意的戶外時光。

如果你渴望這樣子的生活的話，現在就跟著我們一起欣賞這 9 間有大露臺的美麗郊區住宅吧!