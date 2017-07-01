郊區住宅: 9 間有大露臺的美麗居所

城市可以提供我們許多生活的便利性，而其多采多姿的樣貌也讓每一個片刻都充滿了刺激以及變化，然而城市中的居家空間十分有限，因此對於家庭來說並不是非常理想的環境。相較之下，郊區的生活空間較為寬廣，可以讓活潑好動的孩子們到處走跳奔跑。除此之外，郊區的空氣也比城市要來得清新許多，因此對於居者的身體健康也較有正面的影響。
這一次的點子簿將要為大家介紹的是 9 間有大露臺的美麗郊區住宅，這些住宅除了溫馨又舒適之外，還能讓居住的人在露臺上感受庭院的綠意，享受愜意的戶外時光。
如果你渴望這樣子的生活的話，現在就跟著我們一起欣賞這 9 間有大露臺的美麗郊區住宅吧!
第一間有看的房子是間有可愛小閣樓的挑高居所，木頭的露臺作為連結室內以及庭院的緩衝地帶，而上方則擺放了木頭的戶外桌椅，讓屋主可以呼朋引伴在此享受愜意的好時光。
接下來這間房子是以木頭打造而成的平房，其外觀有些粗獷感，然而室內卻非常地溫馨可愛。
一打開玻璃拉門之後，木頭的露臺上簡單地擺放了戶外的椅子，十分原始卻舒適。
這間以方形為結構的房子散發著濃濃的現代風氣息，而戶外的露臺則分為有遮蓋頂以及沒有遮蓋屋頂的區塊，因此不管晴雨都能好好地感受戶外的空氣以及陽光。
接下來看到的這間房子也是走現代風的路線，其樓梯間的天花板規劃了天窗，因此整個室內十分明亮。除此之外，白色系的居家裝潢讓空間看起來更寬敞，但是卻不會過於生冷。
這間充滿著木頭質地的房子內有一個圓天窗的設計，除了有實際的作用之外，也讓房子多了一個獨特的造型。
以木頭搭建而成的房子有高低的層次，因此讓人一看就印象深刻。日式的房子緣側簡單卻有美感，是讓人可以好好地欣賞內院的完美區域。
結合了木頭以及混凝土，這間房子既有現代的奢華感，卻不失溫度。寬敞的木頭露臺讓人可以感受到木頭的溫柔質感，並且十分美麗。
最後的這間房子讓人感受到方形的結構之美，而房子幾乎每一面都有落地窗，因此室內與戶外完美結合。