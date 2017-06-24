前院的設計不僅能為一間住家帶來自然的氣息，也能為建築物本身加分。如果說住家的設計以及用色比較簡單，前院裡的花草植物可以像是油漆一樣，為住家的整體感增色許多。

這一本點子簿為大家找來了 10 間有美麗前院設計的超舒適住家，你可以清楚地看到前院的設計能夠改變住家給人的第一印象，並且讓人感到更有生氣。

如果你想要用比較貼近自然的方式妝點你住家的門面的話，也許可以考慮前院的設計。現在就讓我們一起欣賞這 10 間有美麗前院設計的超舒適住家，一起感受前院的魅力吧!