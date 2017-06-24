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10 間有美麗前院設計的超舒適住家

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel 房子 複合木地板 Blue
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前院的設計不僅能為一間住家帶來自然的氣息，也能為建築物本身加分。如果說住家的設計以及用色比較簡單，前院裡的花草植物可以像是油漆一樣，為住家的整體感增色許多。

這一本點子簿為大家找來了 10 間有美麗前院設計的超舒適住家，你可以清楚地看到前院的設計能夠改變住家給人的第一印象，並且讓人感到更有生氣。

如果你想要用比較貼近自然的方式妝點你住家的門面的話，也許可以考慮前院的設計。現在就讓我們一起欣賞這 10 間有美麗前院設計的超舒適住家，一起感受前院的魅力吧!

1. 氣派的白色住宅

Design Works LLC | Transitional Lines | St. Petersburg, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films 庭院 石器 Green
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
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總共分成三個區塊的這間住宅十分地氣派，白色的外牆以及窗戶的設計則帶點優雅感。

為了搭配這樣的建築外觀，專家在前院鋪設了碎石以及石頭步道，並且種植各類的較低的植物，讓房子的整體感十分簡單又高雅。

2. 鄉村風格

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel 房子 複合木地板 Blue
Canexel

Canexel
Canexel
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鄉村風格的小屋讓人感到非常悠閒，而前院的草坪則採圓弧狀的設計，與尖尖的山形屋頂形成一種巧妙的對比。

3. 現代住宅

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Rocha &amp; Figueroa Bunge arquitectos

Rocha & Figueroa Bunge arquitectos
Rocha &amp; Figueroa Bunge arquitectos
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結構方形的住宅非常有現代感，前院則採取簡潔的設計，並且以熱帶的植物增添熱力。

4. 度假風情

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homify

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美麗的前院種植了各色的花，為這間住宅增添了浪漫以及度假的風情。

5. 花圃

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Kwint architecten

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這間房子的前院規劃地十分有條理，長方形的花圃裡面種植了美麗的鮮花，與茅草蓋成的屋頂呼應。

6. 簡單的前院

RESIDÊNCIA LITORAL - PINHAL / RS, daniel villela arquitetura daniel villela arquitetura 房子
daniel villela arquitetura

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接下來這間斜屋頂的住宅有簡單的前院，沒有過多繁雜的設計反而讓家裡更有貼近自然的原始情調。

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7. 氣派的住宅

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Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
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接下來這間住宅非常氣派，並且盡展幾何線條之美。

房子的前院有工整的草坪以及紫色的鮮花，十分浪漫又愜意。

8. 木屋

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
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不同高低落差的屋頂帶來了層次，偏紅棕色的木頭讓人聯想到樹木的色澤，而前院種植了不同形體的植物，為房子的外觀增添層次感。

9. 整潔的設計

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HF Arquitectura

HF Arquitectura
HF Arquitectura
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線條簡單的住宅當然要搭配同樣整潔的前院設計，而各色的鮮花則為白色的外牆增色。

10. 石頭圍牆

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa 房子
miacasa

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有石頭圍牆的前院給人一種原始的感覺，然而種植的花朵卻非常有纖細感，與綠色的鄉村小屋非常搭配。

延伸閱讀: 就要不一樣！9 間造型獨特的現代住家

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