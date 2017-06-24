前院的設計不僅能為一間住家帶來自然的氣息，也能為建築物本身加分。如果說住家的設計以及用色比較簡單，前院裡的花草植物可以像是油漆一樣，為住家的整體感增色許多。
這一本點子簿為大家找來了 10 間有美麗前院設計的超舒適住家，你可以清楚地看到前院的設計能夠改變住家給人的第一印象，並且讓人感到更有生氣。
如果你想要用比較貼近自然的方式妝點你住家的門面的話，也許可以考慮前院的設計。現在就讓我們一起欣賞這 10 間有美麗前院設計的超舒適住家，一起感受前院的魅力吧!
總共分成三個區塊的這間住宅十分地氣派，白色的外牆以及窗戶的設計則帶點優雅感。
為了搭配這樣的建築外觀，專家在前院鋪設了碎石以及石頭步道，並且種植各類的較低的植物，讓房子的整體感十分簡單又高雅。
結構方形的住宅非常有現代感，前院則採取簡潔的設計，並且以熱帶的植物增添熱力。
這間房子的前院規劃地十分有條理，長方形的花圃裡面種植了美麗的鮮花，與茅草蓋成的屋頂呼應。
接下來這間斜屋頂的住宅有簡單的前院，沒有過多繁雜的設計反而讓家裡更有貼近自然的原始情調。
接下來這間住宅非常氣派，並且盡展幾何線條之美。
房子的前院有工整的草坪以及紫色的鮮花，十分浪漫又愜意。
不同高低落差的屋頂帶來了層次，偏紅棕色的木頭讓人聯想到樹木的色澤，而前院種植了不同形體的植物，為房子的外觀增添層次感。
線條簡單的住宅當然要搭配同樣整潔的前院設計，而各色的鮮花則為白色的外牆增色。
有石頭圍牆的前院給人一種原始的感覺，然而種植的花朵卻非常有纖細感，與綠色的鄉村小屋非常搭配。
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