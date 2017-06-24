低成本好選擇: 一間擁有別緻內在的雙層黑色貨櫃屋

我們曾為大家介紹過許多不同的貨櫃屋，而相信身為忠實讀者的你應該已經熟知貨櫃屋的各種優點了。如果你初來乍到的話也沒關係，讓我們稍微為你解釋一下貨櫃屋的特性。貨櫃屋屋如其名，是由海運的貨櫃所搭建而成的房子。由於廢棄的貨櫃價格低廉，而組裝的時間也非常迅速，因此成為低成本的好選擇。

貨櫃屋的缺點是其室內容易比較悶熱，然而隨著技術的進步，許多專家已經改善了這個問題。如果說你對於這樣的新型態房屋很有興趣，這次我們將要為你介紹一間有別緻內在的黑色貨櫃屋。這間黑色的貨櫃屋外表個性強烈，但是走進室內後，淺色系的裝潢以及別緻的氣息讓人一點也想像不到這曾是廢棄貨櫃。

眼見為憑，現在就讓我們一起欣賞這間黑色貨櫃屋吧!