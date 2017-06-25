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6 間有車庫，超適合家庭居住的獨棟住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Дом в стиле 'Прерий' (МО), Архитектурное бюро Art&Brick Архитектурное бюро Art&Brick 房子
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有很多家庭會選擇住在居住面積較為寬敞的郊區，而為了方便接送孩子們，車子是必備的交通工具。對這樣的家庭來說，一間有車庫的獨棟住宅是最為理想的選擇了。這一本點子簿所要介紹的就是 6 間含車庫，超適合家庭居住的獨棟住宅。這些房子至少都有兩層樓高，建地也頗為寬敞，因此每位家族成員都能享有屬於自己的空間。

你也正在規劃為你的家人打造一個專屬的窩嗎? 現在就讓我們一起欣賞這 6 間絕佳的獨棟住宅。

1. 被動式住宅

PASSIVHAUS [BOLGARE – BG] www.marlegno.it – Progetto: Arch. Luca Barcella, Marlegno Marlegno 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

首先要看到的這間家庭住宅實為被動式住宅，因此能夠節約能源，對於我們生存的環境十分友善。

室內的色調延續外觀，走中性色調的路線，而現代化的設備也能滿足家庭的生活需求。

2. 各類的石材

Дом в стиле 'Прерий' (МО), Архитектурное бюро Art&Brick Архитектурное бюро Art&Brick 房子
Архитектурное бюро Art&amp;Brick

Архитектурное бюро Art&Brick
Архитектурное бюро Art&amp;Brick
Архитектурное бюро Art&Brick

各類的石材組合在一起，形成美麗且帶有高貴感的外觀。庭院美麗的造景更是為這間家庭住宅加分。

3. 咖啡色系

Современный удобный дом, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' 房子
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

咖啡色系的家給人一種穩重的感覺，對於居者來說也更為安心。這間房子的占地非常大，寬敞的庭院以及露臺讓全家人能夠有充足的空間享受戶外的生活，對於喜歡在外跑跳的家庭來說非常理想!

4. 有美麗中庭的家

Exterior Ansari Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Ansari Architects

Exterior

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

接下來看到的這間住宅擁有美麗的中庭，是絕佳的室內造景。

專家在室內使用了大量的大理石磁磚，打造出奢華的風格。

5. 挑高住宅

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA 房子
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

走進這間充滿現代感的家中後，你會被挑高的設計給震懾住。白色系的室內裝潢十分明亮整潔，讓人感到神清氣爽。

房子的內部現代又時尚，而後院則有一個沁涼的小泳池，是非常棒的設計。

6. 長樓梯

SF HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI 房子
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

最後要看的這間家庭住宅十分特別。走上了長樓梯後會到位在二樓的大門口，走進室內後，與外觀截然不同，其裝潢的風格非常簡約，俐落的感覺非常有個性。

延伸閱讀: 就要不一樣！9 間造型獨特的現代住家

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