6 間有車庫，超適合家庭居住的獨棟住宅

有很多家庭會選擇住在居住面積較為寬敞的郊區，而為了方便接送孩子們，車子是必備的交通工具。對這樣的家庭來說，一間有車庫的獨棟住宅是最為理想的選擇了。這一本點子簿所要介紹的就是 6 間含車庫，超適合家庭居住的獨棟住宅。這些房子至少都有兩層樓高，建地也頗為寬敞，因此每位家族成員都能享有屬於自己的空間。

你也正在規劃為你的家人打造一個專屬的窩嗎? 現在就讓我們一起欣賞這 6 間絕佳的獨棟住宅。