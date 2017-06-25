養老好選擇~8 間讓你住得健康又舒適的郊區住宅

你有想過要在什麼樣的環境以及房子內養老嗎？當你辛苦了一輩子，終於可以好好地享受清閒的生活時，居住的環境相對也更加重要。如果你不喜歡出外到處跑的話，家中有個讓你可以享受戶外生活的區域也就更加珍貴了。這一次的點子簿為你整理了 8 間讓你住得健康又舒適的郊區住宅，這些郊區的住宅給人悠閒的感覺，室內有充足的現代設備，戶外的區域則讓你可以親近大自然，是養老的好選擇。

現在就讓我們一塊看看這 8 種養老的好選擇，為你以後的家先做盤算規劃吧！