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養老好選擇~8 間讓你住得健康又舒適的郊區住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa in Legno Terni, Costantini Case in Legno Costantini Case in Legno
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你有想過要在什麼樣的環境以及房子內養老嗎？當你辛苦了一輩子，終於可以好好地享受清閒的生活時，居住的環境相對也更加重要。如果你不喜歡出外到處跑的話，家中有個讓你可以享受戶外生活的區域也就更加珍貴了。這一次的點子簿為你整理了 8 間讓你住得健康又舒適的郊區住宅，這些郊區的住宅給人悠閒的感覺，室內有充足的現代設備，戶外的區域則讓你可以親近大自然，是養老的好選擇。

現在就讓我們一塊看看這 8 種養老的好選擇，為你以後的家先做盤算規劃吧！

1. 寬敞的露臺空間

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Empreinte Constructions bois

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Empreinte Constructions bois
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對於喜歡感受戶外氣息的你來說，這間房子規劃了大片的木頭甲板露臺，非常理想。室內使用了大量的木材，因此讓你可以過著有溫度且充滿自然芬芳的健康好生活。

2. 捻花惹草

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Add-con Architect

Add-con Architect
Add-con Architect
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你非常喜歡從事園藝工作嗎？這間兩層樓的郊區住宅規劃了大片的庭院，你可以在此捻花惹草，心情也會更好。

3. 有閣樓的家

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Costantini Case in Legno

Costantini Case in Legno
Costantini Case in Legno
Costantini Case in Legno

接下來這間郊區住宅充滿傳統的元素，室內則有小閣樓的設計，非常可愛。

在浴室沐浴的時候，可以欣賞到窗外的美好自然景色，超級舒壓。如果你喜歡游泳的話，這間房子還有專屬的泳池呢！

4. 鵝黃色的家

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한글주택(주)

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한글주택(주)
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接下來的這間鵝黃色的房子十分可愛，兩個對稱的山形屋頂以及幾何的窗戶讓這間房子充滿童話感。

喜歡這個設計嗎？讓專家協助你吧！

5. 有可愛廚房的家

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Add-con Architect

Add-con Architect
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接下來的這間房子造型很有現代感，房子的內部採取現代化的設備，使用了圖樣瓷磚的廚房非常可愛，是亮點之一。

6. 平房

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atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

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對於行動不便的人來說，只有單層的平房可以說是最理想的設計。

房子的用色採用大地色系，因此讓人心情舒暢愉悅。

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7. 渡假風情

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PassionHouse

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PassionHouse
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這間位在泰國的住宅外觀非常有度假的風情，而大面積的庭院更是讓人彷彿置身在大自然之中，十分舒壓療癒。

8. 為長者打造的時尚居所

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VMArquitectura

VMArquitectura
VMArquitectura
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最後要看到的這間房子是專門為一對上了年紀的夫妻所精心設計的。雖然說屋主兩人年紀已長，但是卻十分注重室內的風格與氛圍，其混搭的家具以及時尚的氛圍讓人感到驚艷！

延伸閱讀：鄉間獨棟厝：一間兩層樓的現代完美家庭住宅

9 種防塵又美麗的封閉式露臺

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