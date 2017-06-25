養老好選擇~8 間讓你住得健康又舒適的郊區住宅

你有想過要在什麼樣的環境以及房子內養老嗎？當你辛苦了一輩子，終於可以好好地享受清閒的生活時，居住的環境相對也更加重要。如果你不喜歡出外到處跑的話，家中有個讓你可以享受戶外生活的區域也就更加珍貴了。這一次的點子簿為你整理了 8 間讓你住得健康又舒適的郊區住宅，這些郊區的住宅給人悠閒的感覺，室內有充足的現代設備，戶外的區域則讓你可以親近大自然，是養老的好選擇。
現在就讓我們一塊看看這 8 種養老的好選擇，為你以後的家先做盤算規劃吧！
對於喜歡感受戶外氣息的你來說，這間房子規劃了大片的木頭甲板露臺，非常理想。室內使用了大量的木材，因此讓你可以過著有溫度且充滿自然芬芳的健康好生活。
你非常喜歡從事園藝工作嗎？這間兩層樓的郊區住宅規劃了大片的庭院，你可以在此捻花惹草，心情也會更好。
接下來這間郊區住宅充滿傳統的元素，室內則有小閣樓的設計，非常可愛。
在浴室沐浴的時候，可以欣賞到窗外的美好自然景色，超級舒壓。如果你喜歡游泳的話，這間房子還有專屬的泳池呢！
接下來的這間房子造型很有現代感，房子的內部採取現代化的設備，使用了圖樣瓷磚的廚房非常可愛，是亮點之一。
對於行動不便的人來說，只有單層的平房可以說是最理想的設計。
房子的用色採用大地色系，因此讓人心情舒暢愉悅。
這間位在泰國的住宅外觀非常有度假的風情，而大面積的庭院更是讓人彷彿置身在大自然之中，十分舒壓療癒。
最後要看到的這間房子是專門為一對上了年紀的夫妻所精心設計的。雖然說屋主兩人年紀已長，但是卻十分注重室內的風格與氛圍，其混搭的家具以及時尚的氛圍讓人感到驚艷！
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