如何清洗廚房及浴室出現的黴漬？這 5 招讓你省時又省力!

牆壁發霉很可能會破壞到牆面，更可怕的是會損害到你的健康。因此，當你發現牆上產生黴點時，就應該立刻採取行動，以乾的抹布將它們擦拭掉。為了防止新的霉變形成，你可以使用漂白水來擦洗壁面。由於皮膚接觸到漂白水會產生危險，因此最好使用帶噴嘴的瓶子，將漂白水噴灑在牆上，再進一步以抺布處理。使用漂白水時會發出強烈的氣味，必須注意空間的通風。