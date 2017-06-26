如何清洗廚房及浴室出現的黴漬？這 5 招讓你省時又省力!

當天氣變熱，溽暑來臨，廚房及浴室最容易產生黴漬，這兩個區域的潔淨度便成為居家最需要關注的重點。倘若不留心生活中一些容易潮濕的區塊，很容易就會發生霉變，造成衛生及健康方面的問題，不僅視覺上有礙觀瞻，同時也會產生難聞的氣味，甚至對人類健康構成危害。那麼，究竟該如何維護浴室及廚房的清潔衛生呢？我們已為你整理出一些清潔妙方，幫助你有效防止黴菌的產生。立刻一起來看看吧！
牆壁發霉很可能會破壞到牆面，更可怕的是會損害到你的健康。因此，當你發現牆上產生黴點時，就應該立刻採取行動，以乾的抹布將它們擦拭掉。為了防止新的霉變形成，你可以使用漂白水來擦洗壁面。由於皮膚接觸到漂白水會產生危險，因此最好使用帶噴嘴的瓶子，將漂白水噴灑在牆上，再進一步以抺布處理。使用漂白水時會發出強烈的氣味，必須注意空間的通風。
促成黴菌生長的主要原因有兩種：
- 通風設施不佳；
- 濕度超過 55 ％。倘若空間中的水分含量過高，隨著時間推移，天花板和牆壁難免會發生霉變，接下來就會生出細菌和灰色斑點。
你可以買現成的化工產品來消滅黴漬，但是如果你比較想用環保經濟的方法，可以採用天然醋和小蘇打來除黴。清洗時可以將之噴在牆面及死角處，再利用乾淨的布及刷子來仔細清理，最後再用清水沖掉這些溶液。
倘若環境許可，你可以為容易潮溼的空間加裝或改變窗戶的位置，這是防黴最有效的撇步。此外，隨時注意溫度及溼度的變化，防止濕氣積累，也是防潮的關鍵要素。
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