改造屋頂露臺: 一個有木頭甲板以及舒適座椅的美麗小綠洲

隨著炎夏逼近，你是否已準備好享受美好的夏夜時分呢？倘若你家有座露台，你正打算動手把它改造一番，現在，我們已為你準備了整修的好點子，當你完成這項工程後，就可以坐下來好好體驗星空下的夏夜燒烤派對，或與親友們在涼風中把盞言歡！今天我們要展示給你的改造專案，是把一座空蕩蕩的屋頂當成空白的畫布，讓設計師在上面添加創意靈感，最後把它改造成美麗的露台綠洲，立刻一起來參觀～
負責這項改造專案的 MYHOMEDESIGN 設計師，在承接時就已看出這處空間的潛力。它看來空蕩蕩的，卻擁有絕佳的條件。屋主要求把它改造成適合社交活動的場所，讓它成為親朋好友共聚的歡樂園地！
先前覆蓋地板的赤陶土瓷磚已被完成移除，儘管原先的外觀並非一無可取，但比起這片佈飾了漂亮植栽，且充滿活力的綠洲景象，原先的場景毋寧是相形見絀。遮陽傘下的休憩空間，有著綠意環繞，這座露台真是夢幻到讓人不捨離去！
仔細看看設計師的巧思，你會發現它有多麼與眾不同。你可能擁有一處可以放鬆筋骨的露台，但卻比不上這座裝置了棚蓋，創造出陰涼空間，卻又容許陽光灑落的美麗露台。線條、陰影、色調的混搭，讓它美出一股藝術氣息來。
我們都愛在戶外用餐，尤其是浪漫的兩人燭光晚宴，你一定希望能夠靠近心上人多一點。這處露台上的餐廳正好滿足你的願望，在漂亮園林及盆栽點綴下，你和另一半可以一邊享受美食，一邊欣賞夢幻夜景！
暗色的藤製傢俱及木桌，與奶油色的磚牆構成強烈對比。在椅子上鋪設柔軟的座墊，讓親友同聚時都能坐得舒服，如此多功能的露台設計，讓你難以想像居然是處身都會的頂樓空間。
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