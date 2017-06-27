改造屋頂露臺: 一個有木頭甲板以及舒適座椅的美麗小綠洲

隨著炎夏逼近，你是否已準備好享受美好的夏夜時分呢？倘若你家有座露台，你正打算動手把它改造一番，現在，我們已為你準備了整修的好點子，當你完成這項工程後，就可以坐下來好好體驗星空下的夏夜燒烤派對，或與親友們在涼風中把盞言歡！今天我們要展示給你的改造專案，是把一座空蕩蕩的屋頂當成空白的畫布，讓設計師在上面添加創意靈感，最後把它改造成美麗的露台綠洲，立刻一起來參觀～