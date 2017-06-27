省錢佈置術:10個提昇花園質感的方法

你認為美麗的花園一定要花大錢來做裝修或是大手筆地做景觀造景嗎?這次點子簿就要教你花小錢也能提升花園質感的方法，善用這些概念與方式，你也可以自行設計出一個令人稱羨的美麗花園。如果你想要有個專屬於自己居家的療癒空間，那麼你一定要來看看省錢佈置術:10個提昇花園質感的方法。
選擇一個自己喜歡的顏色，由顏色為基礎來做花園的搭配與設計，這樣可以讓其更有整體性，也更加有質感。
為鳥類設置一個餵食區來吸引小鳥們的到來，這樣會讓花園更加熱鬧，除了花香也能享受鳥語。
花園不僅僅只能種些花花草草，有時把食用的蔬菜不經意的植入花圃中，除了觀賞外還能有更實際的用處喔!
即使是一個小棚子也可以是一個超級可愛的花園，漂亮的植栽，美麗的窗簾和一把小椅子，給它一些溫馨的感覺，會立即改變這個空間！
如果你的花園有籬笆，那麼挑選柔和的顏色，為你的圍籬上色來增添花園的春意。
利用廢棄物發揮創意來創造別緻的花園景觀，不用花大錢甚至讓原本要淘汰的物件有了新生的價值。
你只需要繩子和寬布，就可以為你的花園設計一個涼爽的遮陽棚，少了些制式也能多點俏皮。
利用大面鏡的設置可以增加花園的空間感，甚至還能多了些許的奇幻色彩，讓花園有不同的情趣。
在你的花園裝置照明設備，當然可以只是小小的一盞燈，就可以增添更多柔美的浪漫情懷。
更多花園的設計，你也可以看看:樓梯下的室內花園：24 個省空間又美觀的設計。