你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

省錢佈置術:10個提昇花園質感的方法

Yungshun Lee Yungshun Lee
Somerset Farmhouse, Laurence Maunder Garden Design & Consultancy Laurence Maunder Garden Design & Consultancy 露臺
Loading admin actions …

你認為美麗的花園一定要花大錢來做裝修或是大手筆地做景觀造景嗎?這次點子簿就要教你花小錢也能提升花園質感的方法，善用這些概念與方式，你也可以自行設計出一個令人稱羨的美麗花園。如果你想要有個專屬於自己居家的療癒空間，那麼你一定要來看看省錢佈置術:10個提昇花園質感的方法。

1.基本色調

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs 庭院
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

選擇一個自己喜歡的顏色，由顏色為基礎來做花園的搭配與設計，這樣可以讓其更有整體性，也更加有質感。

2.增加舒適度

Ornate Garden Bench homify 花園家具
homify

Ornate Garden Bench

homify
homify
homify

若把花園規畫為一個休憩區，那麼除了擺放板凳及桌椅外，何不讓這樣的休憩更加舒適，放置靠墊或抱枕都是相當不錯的方式。

3.餵食鳥類

Eco Bird Feeder ashortwalk 花園配件與裝飾品
ashortwalk

Eco Bird Feeder

ashortwalk
ashortwalk
ashortwalk

為鳥類設置一個餵食區來吸引小鳥們的到來，這樣會讓花園更加熱鬧，除了花香也能享受鳥語。

4.蔬菜入園

Somerset Farmhouse - Vegetable garden - View 2 Laurence Maunder Garden Design & Consultancy 露臺
Laurence Maunder Garden Design &amp; Consultancy

Somerset Farmhouse – Vegetable garden – View 2

Laurence Maunder Garden Design & Consultancy
Laurence Maunder Garden Design &amp; Consultancy
Laurence Maunder Garden Design & Consultancy

花園不僅僅只能種些花花草草，有時把食用的蔬菜不經意的植入花圃中，除了觀賞外還能有更實際的用處喔!

5.小棚子也可以這樣

Superior Garden Shed CraneGardenBuildings 倉庫/儲藏間 shed interior,interior,superior shed
CraneGardenBuildings

Superior Garden Shed

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

即使是一個小棚子也可以是一個超級可愛的花園，漂亮的植栽，美麗的窗簾和一把小椅子，給它一些溫馨的感覺，會立即改變這個空間！

6.籬笆上色

Contemporary Cottage Garden Yorkshire Gardens 庭院
Yorkshire Gardens

Contemporary Cottage Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

如果你的花園有籬笆，那麼挑選柔和的顏色，為你的圍籬上色來增添花園的春意。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7.廢物利用

Washbasin planter Donna Walker Design 庭院
Donna Walker Design

Washbasin planter

Donna Walker Design
Donna Walker Design
Donna Walker Design

利用廢棄物發揮創意來創造別緻的花園景觀，不用花大錢甚至讓原本要淘汰的物件有了新生的價值。

8.創意遮陽棚

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana 花園溫室與大帳棚
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

你只需要繩子和寬布，就可以為你的花園設計一個涼爽的遮陽棚，少了些制式也能多點俏皮。

9.鏡子的那一端

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London 庭院
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

利用大面鏡的設置可以增加花園的空間感，甚至還能多了些許的奇幻色彩，讓花園有不同的情趣。

10.點亮花園

Garden Lighting GreenlinesDesign Ltd 庭院 garden lighting,retaining wall,hydrangea,hydrangea
GreenlinesDesign Ltd

Garden Lighting

GreenlinesDesign Ltd
GreenlinesDesign Ltd
GreenlinesDesign Ltd

在你的花園裝置照明設備，當然可以只是小小的一盞燈，就可以增添更多柔美的浪漫情懷。

更多花園的設計，你也可以看看:樓梯下的室內花園：24 個省空間又美觀的設計

黑與白的簡約魅力：一個外表質樸、內在時尚的郊區別墅
你有更多提升花園質感的方法嗎?快與我們分享吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了