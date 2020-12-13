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居家裝潢： 9 張圖教你打造無印良品系的舒壓空間

Genie Chien Genie Chien
homify 客廳 White
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擁有自己的窩，是大多數人的夢想。當你有機會親手打造屬於自己的起居空間時，你希望它能夠呈現出何種風格，帶給自己生活上什麼樣的體驗呢？身在繁華俗世的你，心中渴求的可能不過是簡單舒壓的居所，每日忙碌疲憊之餘，能夠擁有一處安全的靠岸之地。如果妳也追求這種簡單平凡的美好，那麼無印良品風的裝潢一定會是你的不二之選。今天我們要為你介紹簡單 9 招，讓你可以運用居家裝潢技巧，打造出無印風的舒壓空間！如果你還不知道理想的起居空間該是什麼樣子，現在就立刻一起來參觀吧，說不定其中就有你幻想中一個未來的家該有的樣子～

1. 北歐風純粹意象

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設計師採用北歐風的設計手法，以木質堆砌出直向線條，客廳與多功能書房之間有著透明的隔間，牆上飾以橫向白色百葉窗簾，讓視線得以隱約穿透延伸，同時適度保留起些許隱私感。

2. 極簡舒爽印象

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這處客廳採用白色壁磚與木質裝潢，搭配淺灰藍長沙發，營造出極為舒爽的視覺印象。傢俱走的是極簡風格，點綴以植栽、閱讀燈及抱枕，構成舒適的居家氛圍～

3. ​純淨白色空間

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純淨的白色空間中，以溫潤的木質色調及文化石沙發背牆，塑造出極為紓壓的北歐風情。牆上的烏克麗麗裝飾，為居家增添一抹可愛的風景。

4. 潔淨浴室

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採用純白瓷磚及白色粉牆為主題，搭配白色洗臉盆及圓形大鏡子，讓空間呈現出一派潔淨透明感。再飾以可愛小盆栽及明亮的容器，為空間增加亮麗的色彩！

5. 光源設計

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

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這座樓中樓的住宅空間，下層為公共場域，上層則為私人空間。設計師採用兩面開闊的光源，為拗折的樓梯引進更多自然光，流暢的動線設計將多個區域串連起來，匯集起更多家人情感。

6. 無印良品概念臥室

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以無印良品為概念的臥室風格，有著通透感十足的休憩空間。擺設上盡可能強調開放性，創造出傳統臥房少見的明亮意象。空間採用大量的純白色為基底，搭配自然拼白橡木，貼近無印良品的招牌色調，也讓採光更佳。 

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7. 複合空間設計

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複合式的空間配置，將多餘的分隔牆面都拆除，打造出十足開敞的活動空間。廚房、餐桌到起居空間，都盡可能強調開放性，奢侈的佈局讓你盡享傳統居家所沒有的開朗生活氛圍。

8. 簡約灰白色

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灰白色係完美詮釋淡淡的無印良品風格，低調優雅，給人一種平靜舒適的居家感受。

9. 多功能空間

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狹長的空間一樣可以創造出舒壓的氛圍。運用平面烤漆、玻璃、超耐磨木地板，搭配系統櫃體，讓這處空間具有多種用途功能，既可在此烹飪美味，也可以隨興坐下來用餐、工作或閱讀。

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