居家裝潢： 9 張圖教你打造無印良品系的舒壓空間

擁有自己的窩，是大多數人的夢想。當你有機會親手打造屬於自己的起居空間時，你希望它能夠呈現出何種風格，帶給自己生活上什麼樣的體驗呢？身在繁華俗世的你，心中渴求的可能不過是簡單舒壓的居所，每日忙碌疲憊之餘，能夠擁有一處安全的靠岸之地。如果妳也追求這種簡單平凡的美好，那麼無印良品風的裝潢一定會是你的不二之選。今天我們要為你介紹簡單 9 招，讓你可以運用居家裝潢技巧，打造出無印風的舒壓空間！如果你還不知道理想的起居空間該是什麼樣子，現在就立刻一起來參觀吧，說不定其中就有你幻想中一個未來的家該有的樣子～