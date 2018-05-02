玄關設計: 8 種讓你運勢超旺的寬敞空間

玄關連接了室外與屋內，在室內外空間動線的轉變中扮演著重要的角色，適當的玄關設計可以避免在空間轉換時的落差，有了舒適的感受，就能提升運勢。相信無論是否關乎風水，一個寬敞的空間絕對能夠有效減少內心的壓迫，進而達到放鬆紓壓的效果。這樣的玄關設計就能有這樣的功效，你怎麼能不來看看這8 種讓你運勢超旺的寬敞空間呢?