玄關設計: 8 種讓你運勢超旺的寬敞空間

玄關連接了室外與屋內，在室內外空間動線的轉變中扮演著重要的角色，適當的玄關設計可以避免在空間轉換時的落差，有了舒適的感受，就能提升運勢。相信無論是否關乎風水，一個寬敞的空間絕對能夠有效減少內心的壓迫，進而達到放鬆紓壓的效果。這樣的玄關設計就能有這樣的功效，你怎麼能不來看看這8 種讓你運勢超旺的寬敞空間呢?
在玄關引入大量的自然光，除了讓室內空間更為明亮外，也讓人隨時能感受到室外的狀況。在充滿陽光的玄關，讓每一天的出門都有著滿滿的希望。
玄關左側是收納用的鞋櫃，而黑色轉角櫃除收納機能外，還可作為穿鞋椅使用。多機能的空間運用讓玄關更為整齊乾淨，感受清爽，人也跟著舒坦。
穿透式的屏風阻擋入門直視餐廳的視線，除了對於隱私的考量外，也不會讓全面的阻隔來產生空間的壓迫感。在這裡保持了視線的串聯，也讓空氣與光更得以流通無礙。
以黑白色系的大理石利用菱形交錯拼接的方式，強化玄關立體感，營造出迎賓的大器意象；另一端的大面鏡子，除了使視覺變大外更有著高收納性的衣帽空間。
利用展示木架的設置，讓玄關成為美麗的展示區，除了能夠凸顯個人的風格外，也能營造出小小藝廊的感覺，讓出入隨時都有美的感受。
利用推拉門就可以輕易的讓可用空間變大，這裡雖然僅有小小的地坪，卻也能提供玄關適當的動線與收納，這一切都要歸功於這推拉木門的設置。
想看更多玄關的設計，你也可以看看:7 種讓你好運滾滾來的玄關設計。