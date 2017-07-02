12 個會讓你瘋狂愛上的現代廚房設計

廚房是每個家的中心和不可缺少的部分，您可以找到一杯早晨的提神咖啡或是精美的晚餐。 只要加點創意，你家的廚房不單是一個烹調美食的好地方，它更是展現品味的廚房設計。 廚房的設備和裝飾都至關重要，擁有舒適的環境可以讓您日常的生活變得更完美，無論你是獨居還是大家庭，一個美麗現代、實用的廚房都是非常重要。今天我們將會展示12間擁有啟發性的現代廚房設計，給大家好好地參考一下！
磁磚工匠採用了美麗的磁磚鋪設，把這間開放式的廚房變得多豐富多彩，加上現代的傢飾品擺設，就更是活潑動人！
這個小坪數的廚房設計採用了鮮豔的色彩設計，配上簡單的小型廚櫃，顯得簡單活潑。
相比以上簡單清雅的廚房設計，這個房子採用了與眾不同的方向，廚房裝修師使用了強烈的顏色和幾何圖形的豐富設計，配上精美的木製桌子和椅子，充滿了高貴古典的韻味。
在這種大坪數的情況下，可用的空間大多了，擁有充足的儲存空間，加上美麗木製的酒吧台和全白的設計，真是又時尚又實用！
彩色的瓷磚在這間廚房裡擁有著非常重要的地位，白色的家具和彩色瓷磚形成了強烈的對比，精彩的圖案創建了多變的個人風格，真是非常有創意！
喜歡烹飪的您就像一個藝術家，需要一個美麗舒適的創意空間，創造屬於自己的作品。所以室內設計師在這廚房裡，擺放了美麗的畫作，創建了一個充滿藝術氣氛的廚房設計。
這個小廚房的設計甜美可愛，主要是因為它使用了粉嫩的色調和美麗隨性的地磚，加上特別的燈光照明設計，就更讓人一眼愛上！
現代瓷磚和充足的廚房設備，配上木造的台面和傢飾品，真是一個現代時尚的廚房設計。
現代化的廚房必需配有充足的家具和設備，不會因為坪數小而放棄任何烹調的設備，所以設計師向高空發展，裝設了吊櫃和小型廚櫃，充分使用了每一寸空間。
你喜歡淺綠色嗎？這個廚房的設計散發著一種清爽的感覺，薄荷綠色的傢具和傢飾品給人帶來了喜悅和舒適的感覺！