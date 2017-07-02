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12 個會讓你瘋狂愛上的現代廚房設計

Tarsier Tarsier
Большое в малом, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория 廚房
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廚房是每個家的中心和不可缺少的部分，您可以找到一杯早晨的提神咖啡或是精美的晚餐。 只要加點創意，你家的廚房不單是一個烹調美食的好地方，它更是展現品味的廚房設計。 廚房的設備和裝飾都至關重要，擁有舒適的環境可以讓您日常的生活變得更完美，無論你是獨居還是大家庭，一個美麗現代、實用的廚房都是非常重要。今天我們將會展示12間擁有啟發性的現代廚房設計，給大家好好地參考一下！

1. 美麗的磁磚設計

Kitchen By Hedayat Ltd 廚房
By Hedayat Ltd

Kitchen

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

磁磚工匠採用了美麗的磁磚鋪設，把這間開放式的廚房變得多豐富多彩，加上現代的傢飾品擺設，就更是活潑動人！

2. 色彩豐富的牆壁設計

Splashbacks, Morpheus Glass Morpheus Glass 廚房配件與布織品
Morpheus Glass

Splashbacks

Morpheus Glass
Morpheus Glass
Morpheus Glass

這個小坪數的廚房設計採用了鮮豔的色彩設計，配上簡單的小型廚櫃，顯得簡單活潑。 

3. 簡約北歐風的廚房設計

homify 廚房
homify

homify
homify
homify

這個廚房的空間雖然不大，但它的風格卻非常現代，強烈地引用了北歐風的設計，選用了白色和薄荷綠色的配搭，散發著優雅的氣息。

4. ​幾何學的美感

Большое в малом, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория 廚房
Осейко Алексей и Виктория

Осейко Алексей и Виктория
Осейко Алексей и Виктория
Осейко Алексей и Виктория

相比以上簡單清雅的廚房設計，這個房子採用了與眾不同的方向，廚房裝修師使用了強烈的顏色和幾何圖形的豐富設計，配上精美的木製桌子和椅子，充滿了高貴古典的韻味。

5. 廣闊的大廚房

Biały blat kuchenny, GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy 廚房 石英 White
GRANMAR Borowa Góra – granit, marmur, konglomerat kwarcowy

GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy
GRANMAR Borowa Góra – granit, marmur, konglomerat kwarcowy
GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy

在這種大坪數的情況下，可用的空間大多了，擁有充足的儲存空間，加上美麗木製的酒吧台和全白的設計，真是又時尚又實用！

6. 隨意的磁磚設計

Białołęka Flat, All Arquitectura All Arquitectura 餐廳
All Arquitectura

All Arquitectura
All Arquitectura
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彩色的瓷磚在這間廚房裡擁有著非常重要的地位，白色的家具和彩色瓷磚形成了強烈的對比，精彩的圖案創建了多變的個人風格，真是非常有創意！

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7. 充滿藝術氣氛的廚房設計

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思為設計 SW Design

私宅-綠溢

思為設計 SW Design
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喜歡烹飪的您就像一個藝術家，需要一個美麗舒適的創意空間，創造屬於自己的作品。所以室內設計師在這廚房裡，擺放了美麗的畫作，創建了一個充滿藝術氣氛的廚房設計。

8. 超可愛的小廚房設計

Mieszkanie z hiszpańską duszą , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom 廚房 Blue
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

這個小廚房的設計甜美可愛，主要是因為它使用了粉嫩的色調和美麗隨性的地磚，加上特別的燈光照明設計，就更讓人一眼愛上！

9. 現代時尚的設計

Poddasze w kamienicy, Limonki Studio Wojciech Siudowski Limonki Studio Wojciech Siudowski 廚房
Limonki Studio Wojciech Siudowski

Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski

現代瓷磚和充足的廚房設備，配上木造的台面和傢飾品，真是一個現代時尚的廚房設計。

10. ​現代優雅的設計

MIESZKANIE 32 m2, BIAŁYSTOK, IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA 廚房
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

現代化的廚房必需配有充足的家具和設備，不會因為坪數小而放棄任何烹調的設備，所以設計師向高空發展，裝設了吊櫃和小型廚櫃，充分使用了每一寸空間。

11. 採用不同的建材

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Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

這間極簡風的廚房採用了不同的建材，讓設計看起來更豐富和有層次，例如具暗花的磁磚和石材鋪設的牆壁設計，非常的細膩。

12. 清新的設計

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Ёрумдизайн

Ёрумдизайн
Ёрумдизайн
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你喜歡淺綠色嗎？這個廚房的設計散發著一種清爽的感覺，薄荷綠色的傢具和傢飾品給人帶來了喜悅和舒適的感覺！

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