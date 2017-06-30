17個美麗的入口花園

無論是怎麼樣的房子，一個有個性的入口絕對是吸引人的條件之一。在居家的出入中，入口的設計總會不時的帶給視野與心靈上衝擊或是療癒。但如何設計一個有個性的入口，卻不是這次點子簿想要分享的，因為把綠意與入口設計結合，讓這裡成為一座美麗的花園，確實比有個性這件事更引人入勝，一起來看看這17個美麗的入口花園，看看哪一個最深得你心。