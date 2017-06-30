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17個美麗的入口花園

Yungshun Lee Yungshun Lee
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無論是怎麼樣的房子，一個有個性的入口絕對是吸引人的條件之一。在居家的出入中，入口的設計總會不時的帶給視野與心靈上衝擊或是療癒。但如何設計一個有個性的入口，卻不是這次點子簿想要分享的，因為把綠意與入口設計結合，讓這裡成為一座美麗的花園，確實比有個性這件事更引人入勝，一起來看看這17個美麗的入口花園，看看哪一個最深得你心。

1.禪意

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將竹類的高大植物靠著牆壁種植，這樣可以為入口帶來些許禪意。

2.照明

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種植在室內的職務罪必須注意的就是照明，這裡對植栽的光線由牆壁下方引入。

3.大盆栽

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Alfagrama estudio

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如果無法在室內做有泥土的設計，那麼使用大型盆栽已就可以替入口帶來足夠的綠意，且利用植栽的高度也可以在不影響動線的狀況下有效成為視線的屏障。

4.軟化連結

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Loyola Arquitectos

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利用植株的設計可以軟化步道與牆壁上連結的生硬感。

5.透光棚架

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透光的棚架替植物帶來了良好的照明，讓入口的植株可以有足夠的自然採光。

6.擴大擺設

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綠意的視野也不見得侷限在入口的擺設，將植栽錯落於房間各處，也能更舒適的與自然共處。

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7.岩石與流水

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滿布的岩石提供了不同的視覺感受，而流水的聲音也藉由聽覺達到舒緩的效果。

8.植物牆

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被綠意爬滿的高牆搭配燈光，走在這裡會有種漫步古堡的錯覺。

9.熱帶風情

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如果走道兩側有足夠的空間，試著種植多種植栽，給你入口滿滿的熱帶風情。

10.現代門面

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Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
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如果外部的道路連結著你的入口，那麼在外部空間的連結處設置小小的花園，肯定能讓你房子的門面更大器。

11.高低錯落

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Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
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利用高低錯落的植株，可以讓視野更有層次，再加上燈光所產生的光影變化，又別有一番風情。

12.苔玉種植法

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Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
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苔玉種植為一種模擬自然野趣的栽種方式，利用水苔的保水特性，來包被一群性質相近的植物群落，不用盆缽僅一只淺淺水盤或碟，也能營造出近生態的自然美，想嘗試看看嗎?

13.引導

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在走道上有綠意的引導，走近入口前就是場透過視野達成心靈療癒的饗宴。

14.和諧的空間

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搭配適合的植株，在空間的動線與曲線上取得和諧的平衡。

15.水鏡池

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水鏡池上漫步樓梯，這樣的方式計唯美又別致，甚至可以在池塘中餵養魚類，讓生態更加豐富。

16.沿著走廊

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小小的空間也能種植小小的植株，如果願意甚至可以將棕梠樹也一同搬進來。

17.攀爬

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種植攀爬式的植物，讓它爬滿圍牆或圍欄，讓生命力成為絕佳的裝飾品。

想看更多的花園設計，你也可以看看:16 座很容易在家複製的可愛小花園

14 種讓你家看起來更高雅的大門設計
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