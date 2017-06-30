我們曾經為大家介紹過許多開放式或者是半開放式的廚房，由於現代人比較喜歡沒有隔閡的開放式設計，因此這樣子類型的廚房也較受到歡迎。然而開放式廚房的缺點便是油煙比較容易四散到其他的生活區域，因此有些屋主並不是那麼鍾情於開放式的廚房。這一次我們要為大家介紹 14 間讓室內空氣超清新的獨立式廚房，這些廚房不僅沒有舊式廚房陰暗的特性，反而讓人感到明亮有活力。

如果你也正想要幫家中規劃一個獨立式的廚房的話，現在就讓我們一起看更多細節!