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14 間讓室內空氣超清新的獨立式廚房

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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我們曾經為大家介紹過許多開放式或者是半開放式的廚房，由於現代人比較喜歡沒有隔閡的開放式設計，因此這樣子類型的廚房也較受到歡迎。然而開放式廚房的缺點便是油煙比較容易四散到其他的生活區域，因此有些屋主並不是那麼鍾情於開放式的廚房。這一次我們要為大家介紹 14 間讓室內空氣超清新的獨立式廚房，這些廚房不僅沒有舊式廚房陰暗的特性，反而讓人感到明亮有活力。

如果你也正想要幫家中規劃一個獨立式的廚房的話，現在就讓我們一起看更多細節!

1. 可愛別緻

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SPACE ORCHESTRA（スペースオーケストラ）

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第一間獨立式廚房的牆面鋪上了灰色以及白色的磁磚，營造出可愛別緻的風格。白色的櫥櫃搭配上局部的木頭流理檯，整間廚房讓人感到清新舒適。除此之外，水槽的上方開了窗，因此獨立式廚房內的通風以及採光皆不是問題。

2. 柔和色系

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Anna Leone Architetto Home Stager

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米白色系的櫥櫃以及白色的牆面給人一種非常舒服的第一印象，左手邊的窗戶為獨立式的廚房引進陽光，而煮菜的時候可以將窗戶打開，空氣更加流通。

4. 簡約風格

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專家為這間獨立式廚房選用了灰色以及白色，打造出簡約的風格。天花板上的天窗讓陽光可以直接照射在獨立式廚房內，因此空間的明亮度超高。

5. 照明的重要性

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Grupo Inventia

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Grupo Inventia
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白天的時候有太陽照射，因此廚房的明亮度不是問題，然而晚上一到，照明的設計就更加重要。

這間走淺色系的廚房有明亮卻不刺眼的照明設備，因此即便到了晚上也能在光明中做料理。

6. 淡淡鄉村風

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MIRIAM CASTELLS STUDIO

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MIRIAM CASTELLS STUDIO
MIRIAM CASTELLS STUDIO
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木頭的材質搭配美麗的圖樣地面磁磚以及白色的牆面磁磚，這間獨立式的廚房散發著淡淡的鄉村風氣息。

7. 圖樣地板

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Grupo Inventia

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為了讓一片白的廚房更有層次以及個性，專家選用了圖樣的地板，讓廚房簡單卻不單調。

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8. 白灰黑

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白灰黑這三個顏色組合而成的獨立式廚房非常有個性，搭配上磁磚地板後，略帶一絲奢華感。

9. 多功能廚房

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Grupo Inventia

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接下來的這間獨立式廚房還規劃了安置洗衣機的位置，可以說非常多功能。

10. 整潔明亮

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光滑的白色瓷磚地板以及廚具給人一種整潔俐落的印象，而廚房旁邊就是陽台，因此通風良好。

11. 木頭質感

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木頭的廚具以及地板給人一種沉穩的印象，並且可以感受到自然的氣息。

12. L 型廚房

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L型的設計對於做菜的人來說非常便利，而櫥櫃雖然不多，但是收納功能非常齊全。

13. 現代廚房

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捷士空間設計

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白色系的廚房採用了非常現代的廚房設備，而瓷磚地板則讓屋主更好整理。

14. 大器又有溫度

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齊家。空間設計

層峰匯

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木頭的櫥櫃配上黑色的石材流理檯，這間獨立式廚房既有溫度又大器。

延伸閱讀: L 形廚房：9 種讓你 5 分鐘出好菜的別緻設計

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