我們曾經為大家介紹過許多開放式或者是半開放式的廚房，由於現代人比較喜歡沒有隔閡的開放式設計，因此這樣子類型的廚房也較受到歡迎。然而開放式廚房的缺點便是油煙比較容易四散到其他的生活區域，因此有些屋主並不是那麼鍾情於開放式的廚房。這一次我們要為大家介紹 14 間讓室內空氣超清新的獨立式廚房，這些廚房不僅沒有舊式廚房陰暗的特性，反而讓人感到明亮有活力。
如果你也正想要幫家中規劃一個獨立式的廚房的話，現在就讓我們一起看更多細節!
第一間獨立式廚房的牆面鋪上了灰色以及白色的磁磚，營造出可愛別緻的風格。白色的櫥櫃搭配上局部的木頭流理檯，整間廚房讓人感到清新舒適。除此之外，水槽的上方開了窗，因此獨立式廚房內的通風以及採光皆不是問題。
米白色系的櫥櫃以及白色的牆面給人一種非常舒服的第一印象，左手邊的窗戶為獨立式的廚房引進陽光，而煮菜的時候可以將窗戶打開，空氣更加流通。
白天的時候有太陽照射，因此廚房的明亮度不是問題，然而晚上一到，照明的設計就更加重要。
這間走淺色系的廚房有明亮卻不刺眼的照明設備，因此即便到了晚上也能在
光明中做料理。
木頭的材質搭配美麗的圖樣地面磁磚以及白色的牆面磁磚，這間獨立式的廚房散發著淡淡的鄉村風氣息。
為了讓一片白的廚房更有層次以及個性，專家選用了圖樣的地板，讓廚房簡單卻不單調。
接下來的這間獨立式廚房還規劃了安置洗衣機的位置，可以說非常多功能。
L型的設計對於做菜的人來說非常便利，而櫥櫃雖然不多，但是收納功能非常齊全。
木頭的櫥櫃配上黑色的石材流理檯，這間獨立式廚房既有溫度又大器。
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