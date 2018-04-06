明亮系更衣間： 10 款有絕佳開放感的設計

身處現代都會的你，很可能為了應付各種場合，久而久之買下不少衣物，常常怨嘆衣櫥怎麼大都不夠放。即使你已經擁有超大儲衣空間，還是有可能因為設計不良，經常找不到想穿的衣服。如果你也是衣滿為患一族，今天要介紹給你的 10 款明亮系更衣間設計，款款都帶有絕佳的開放感，絕對能夠滿足你生活上的需求！現在就立刻一起來參觀吧～