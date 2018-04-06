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明亮系更衣間： 10 款有絕佳開放感的設計

Genie Chien Genie Chien
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身處現代都會的你，很可能為了應付各種場合，久而久之買下不少衣物，常常怨嘆衣櫥怎麼大都不夠放。即使你已經擁有超大儲衣空間，還是有可能因為設計不良，經常找不到想穿的衣服。如果你也是衣滿為患一族，今天要介紹給你的 10 款明亮系更衣間設計，款款都帶有絕佳的開放感，絕對能夠滿足你生活上的需求！現在就立刻一起來參觀吧～

1. 天然採光

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這間更衣室是由主臥室的另一側外推所構成的空間。在天然採光照射下，讓女主人梳妝打扮起來更加輕鬆自在～

2. 精緻風尚

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這款以白色為基調的空間，搭配精緻的花案壁紙，呈現出極為迷人的空間氛圍。非常充裕的儲物設計，讓衣物保存得乾淨整潔！

3. 黑色簡約

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與主臥位於同一層樓的更衣空間，以整潔簡約的收納設計規劃，帶入黑色鏡面元素，賦予空間超高質感，同時也可作為穿衣鏡使用。

4. 小兩口空間

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這間更衣室位於一座甜蜜新婚宅之內，簡單清爽的設計，讓新婚小兩口能夠輕鬆地置放自己的衣物，打理起來也相當簡單～

5. 單身男士款

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屋主是一位單身男士，空間設計以沉穩內斂為主調。位於主臥隔壁的更衣室採用煙燻橡木搭配黑灰白暈染天然石材，營造出氣派簡約的氣質～

喜歡這個設計嗎？讓專家協助你吧！

6. 英式風格

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源自於英式古典的風格，去除掉傳統繁瑣細節之後，複添加溫暖色彩讓溫度均勻地包覆每一個角落，散發出明亮開朗的氣質～

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7. 簡單高雅

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沒有繁雜的設計，這間更衣間簡單高雅，並有充足的自然光注入。

8. 冷色調

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冷色調的更衣間看起來比實際更寬敞，搭配上大大的穿衣鏡，室內空間明亮度更棒~

9.純白色系

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純白的木頭櫃比較不會壓縮空間，並且也能讓陽光反射。

10. 系統櫃體

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這間更衣室特別選用深色系統櫃體，創造出高質感的更衣空間。木質予人高雅印象，在柔和燈光投射下，讓人過目就難忘～

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