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改造老屋：一個擁有美麗後花園的超時尚現代居所

Genie Chien Genie Chien
Residenza privata 3, Ignazio Buscio Architetto Ignazio Buscio Architetto 餐廳
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今天要帶你去參觀一座老屋的改造專案，原先它是一棟古老的義大利房屋，隨著時光流逝，外觀變得過時又老舊。負責這項改造計畫的 Ignazio Buscio 建築師費了一番功夫，將它從頭到腳、從裡到外重新設計，規畫出更符合屋主需求的生活空間。當我們從入口處進到花園，再登堂入室逐一參觀室內空間，你會感受到一股現代優雅的氛圍，心中不禁升起豔羨不已的感覺！

改造前的外觀

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Ignazio Buscio Architetto

Ignazio Buscio Architetto
Ignazio Buscio Architetto
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舊的入口處相當空曠，有一點花園景觀，卻又蕭條到令人不捨。門面都已相當老舊，牆壁地板也都亟待換新。

改造後認不出來的新面貌

Residenza privata 3, Ignazio Buscio Architetto Ignazio Buscio Architetto 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Ignazio Buscio Architetto

Ignazio Buscio Architetto
Ignazio Buscio Architetto
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改造後的空間，讓人完全認不得了！採用石頭及灌木打造出來的漂亮花園，有著蜿蜒的路徑，一路延伸到可供親友聚會的完美空間～

現代化的室外活動區域

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Ignazio Buscio Architetto

Ignazio Buscio Architetto
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採用黑色石材及木頭牆板打造出來的場地，構成一處完善的戶外活動空間。它就像是一座小型的客廳兼餐廳，旁邊還有可以準備食物的各種配備。

私人休憩空間

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Ignazio Buscio Architetto

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這處小型私人空間，運用木材鋪設起地板和牆面。它是一座現代風格的小陽台，經由一扇大門可以連通到主臥室，空間裡還配備有椅子和小桌。

簡約小廚房

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採用 L 型設計的廚房顯得清潔又明亮，簡約的風格融合多種實用的設計，內嵌式廚具配備也解決了小空間的狹隘問題。

開放式整合空間

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主要的起居室採用開放式設計，讓所有空間都完美連接在一起。無隔牆的空間讓動線更為流暢，白色牆壁及沙發椅組，與深色傢具和配件構成反差對比，散發出自然優雅的氣質。

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主臥室

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精緻優雅的風格同樣被套用在主臥室套房裡。在黑色及白色的強烈對比間，加入明亮的紅色及粉紅色，讓視覺平添柔軟美感。

浴室

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最後來參觀浴室設計。牆上的貼飾瓷磚有如藝術，與木質地板構成絕美匹配。簡約的衛浴套組讓空間呈現出極佳質感，流露著強烈的現代風意象！

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