改造老屋：一個擁有美麗後花園的超時尚現代居所

今天要帶你去參觀一座老屋的改造專案，原先它是一棟古老的義大利房屋，隨著時光流逝，外觀變得過時又老舊。負責這項改造計畫的 Ignazio Buscio 建築師費了一番功夫，將它從頭到腳、從裡到外重新設計，規畫出更符合屋主需求的生活空間。當我們從入口處進到花園，再登堂入室逐一參觀室內空間，你會感受到一股現代優雅的氛圍，心中不禁升起豔羨不已的感覺！