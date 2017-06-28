租屋族必知！10 個成為好房東與房客的小訣竅

不論是接待房客或成為別人的房客，在那片屋簷下都有許多的眉眉角角要注意，我們今天要幫助你避免任何的爭端與不愉快，整理了幾個如何當好房客與房東的重點。房東不能只是提供了一個完美設計的房子而已，房東也不能只是帶來一份伴手禮，快來看看怎麼讓每次的相聚都能留下好的回憶吧！
如果你受到了邀請，一定要準時。尤其是耽誤了晚餐的時間會讓對方跟其他人都很不方便，這是一定要注意的禮貌喔！
作為房東的時候，準備一間溫馨舒適的客房是最重要的。乾淨、熨燙整齊的床單、一束鮮花，就可以營造飯店般的質感，準備一個空氣清淨機，有對外窗的話是最好的了。
在踏入房東的家門前，確認你的鞋底是乾淨的，至少不要帶進一攤爛泥與土石進到別人家中。注意有沒有脫鞋的規定，懂得維護乾淨的好房客才會人見人愛喔！
這對房東和房客來說都很重要。衛浴、廚房、客廳等等共同空間要一直保持著乾淨清新的狀態。不必一直打掃，但是要常常檢查馬桶、水槽、還有空氣的流通、開開窗戶等等的。
如果房東或房客辦了活動，就放下你的手機吧！跟其他房客說話、聊天，試著與人社交、用傳統的方法認識彼此也不錯啊。
就算房東一開始沒有說，也要先假設這間屋子是禁菸的，無論是電子煙或香菸都一樣。其實只要跟房東示意你的需要，對方也必然會告訴你可以抽煙的地方的。
房東可能替這接下來的整個月計畫了活動，你可以提出一些意見或想法，但不要自作主張舉辦瘋狂的活動。記得要跟房東打過照面喔！
當然了，寵物跟小孩是最療癒的組合，但你不能保證你的房客也會這麼覺得！至少讓你的孩子們在早上可以不要打擾大家睡覺，也是先詢問是否有人對寵物的毛髮過敏等等，才是貼心的房東。
如果房客睡得太久很容易拖累房東自己的行程跟規劃，簡單的方式是直接告訴房客們你打算提供早餐與其他行程的時間，這樣房客就會自動照著你提供的時間資訊規劃他們的行程、設下鬧鐘。
大家一起住在同一個屋簷下，最重要的其實就是隱私了。房東儘管放心得把不能或不想讓人進入的區域上鎖吧，這不是一個不信任的表現，其實恰恰是避免了以後的任何爭端。房客可以放心得遊蕩，房東也可以有私人的空間，這樣才是舒適的生活不是嗎？
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