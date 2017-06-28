租屋族必知！10 個成為好房東與房客的小訣竅

不論是接待房客或成為別人的房客，在那片屋簷下都有許多的眉眉角角要注意，我們今天要幫助你避免任何的爭端與不愉快，整理了幾個如何當好房客與房東的重點。房東不能只是提供了一個完美設計的房子而已，房東也不能只是帶來一份伴手禮，快來看看怎麼讓每次的相聚都能留下好的回憶吧！