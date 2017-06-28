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打造完美臥室：10 個你必須掌握的關鍵元素

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Bedroom, Pixers Pixers 臥室 Green
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如果你覺得你的臥室好像離完美還差了一小步，那麼今天我們就要當你的推手！室內設計師會告訴你，你的臥室要同時能顯現你的個性，也絕對要有舒適放鬆的氛圍。看看我們整理的這十個元素，檢查看看你缺少了什麼吧！

1. 一個超好睡的床墊

Ascot White 4ft6 Double Bed The Cotswold Company 臥室
The Cotswold Company

Ascot White 4ft6 Double Bed

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

好的床墊是絕對必要的！不要再將就一那種克難用的床墊，好好的找一個真正對身體好、完美支撐你的疲勞、給你好的睡眠品質的床墊吧！去賣場的時候多躺幾個不同的款式，還要選擇保固完善的廠牌，睡眠的事情馬虎不得！

2. 漂亮又舒適的床單

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography 臥室
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

投資了好的床墊，也要用上好的床單、被套才行。想像一下載疲勞的一天後鑽進柔軟滑順的被窩裡，多幸福的事情！購入兩三套高質感的床單，定時替換，比買一大堆便宜的床單還值得。

3. 軟硬適中的枕頭

Contemporary Living, Aubury Design Aubury Design 臥室
Aubury Design

Contemporary Living

Aubury Design
Aubury Design
Aubury Design

扁扁的軟趴趴枕頭就淘汰吧，買些蓬鬆、奢華、真正可以支撐頭部重量的枕頭，睡眠品質也會大大提升。羽絨是很受歡迎的選擇，但是現在流行的記憶枕也很實用喔！

4. 漂亮的地毯

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Pixers

Parisian style

Pixers
Pixers
Pixers

地毯總是可以成功得營造空間氣氛，尤其是在臥室！選用適合的地毯，放在對的位置，那樣柔軟的質感可以讓早晨的冷冽與僵硬得到紓解，整個臥室裡看起來也會格外有品味。

5. 方便的床邊桌

Bedroom homify
homify

Bedroom

homify
homify
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床邊桌真的很方便。放上一盞檯燈、幾本睡前讀物、一個小盤子放首飾、睡前塗抹的護唇膏的等等，每個床邊都要有一個啊！

6. 大膽用色

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Style Within

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Style Within
Style Within
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如果覺得中性色調太平淡，可以用大膽、活潑的亮色系。這裡用的這個亮藍色床框非常搶眼，絕對可以保證大家把注意力放在你的家具上！

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7. 坐著休息吧

The Master bedroom at ​the Old Hall in Suffolk Nash Baker Architects Ltd 臥室 木頭 White
Nash Baker Architects Ltd

The Master bedroom at ​the Old Hall in Suffolk

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

如果你的臥室屬於放鬆溫馨的路線，你一定會想要能在裡面多待一會，那麼放上一張椅子就是個好主意對吧？可以放上一張素雅的沙發，或是高級奢華的扶手椅，想待多久就待多久。

8. 牆面的亮點

homify 臥室
homify

homify
homify
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替平淡的牆面加上裝飾吧！可以選擇有趣的掛畫或任何你想放的裝飾品，無論如何都能夠表達你的個性與品味。

9. 藝術的牆面

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Pixers

Grey Owl

Pixers
Pixers
Pixers

說到牆面，如果你想走藝術風格，可以找抽象風格的圖案、有名的攝影作品，或是找藝術家來幫你客製、繪出專屬於你的個性牆面。是不是很酷呢？

10. 沒有科技產品的空間

The old milking shed Beech Architects 臥室
Beech Architects

The old milking shed

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

最後，讓我們謹記，臥室是用來休息的。既然如此何必在這裡加裝電視跟其他科技產品呢？這或許就是你總是睡不好的原因呢！讓手機跟平板都在客廳裡充電吧，那麼不被打擾、好的睡眠品質就一點都不難了。

想要跟多臥室的靈感？延伸閱讀：睡前的美夢: 15 個絕美的臥室佈置術

租屋族必知！10 個成為好房東與房客的小訣竅
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