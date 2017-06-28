打造完美臥室：10 個你必須掌握的關鍵元素

好的床墊是絕對必要的！不要再將就一那種克難用的床墊，好好的找一個真正對身體好、完美支撐你的疲勞、給你好的睡眠品質的床墊吧！去賣場的時候多躺幾個不同的款式，還要選擇保固完善的廠牌，睡眠的事情馬虎不得！
投資了好的床墊，也要用上好的床單、被套才行。想像一下載疲勞的一天後鑽進柔軟滑順的被窩裡，多幸福的事情！購入兩三套高質感的床單，定時替換，比買一大堆便宜的床單還值得。
扁扁的軟趴趴枕頭就淘汰吧，買些蓬鬆、奢華、真正可以支撐頭部重量的枕頭，睡眠品質也會大大提升。羽絨是很受歡迎的選擇，但是現在流行的記憶枕也很實用喔！
地毯總是可以成功得營造空間氣氛，尤其是在臥室！選用適合的地毯，放在對的位置，那樣柔軟的質感可以讓早晨的冷冽與僵硬得到紓解，整個臥室裡看起來也會格外有品味。
如果覺得中性色調太平淡，可以用大膽、活潑的亮色系。這裡用的這個亮藍色床框非常搶眼，絕對可以保證大家把注意力放在你的家具上！
如果你的臥室屬於放鬆溫馨的路線，你一定會想要能在裡面多待一會，那麼放上一張椅子就是個好主意對吧？可以放上一張素雅的沙發，或是高級奢華的扶手椅，想待多久就待多久。
最後，讓我們謹記，臥室是用來休息的。既然如此何必在這裡加裝電視跟其他科技產品呢？這或許就是你總是睡不好的原因呢！讓手機跟平板都在客廳裡充電吧，那麼不被打擾、好的睡眠品質就一點都不難了。
想要跟多臥室的靈感？延伸閱讀：睡前的美夢: 15 個絕美的臥室佈置術