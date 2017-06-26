郊區別墅～10 個為家庭量身訂做的好居所

住在郊區是件非常幸福的事情，你可以享受更大的生活空間，空氣也比城市來得清新，對於家庭來說是十分理想的選擇。這一次的點子簿要為大家介紹 １０ 個為家庭量身打造而成的郊區別墅，這些別墅提供了居者寬敞的戶外空間，讓有小孩的家庭可以不用出門就從事戶外的活動，而房子的面積寬敞，讓每位成員都有自己的生活空間。
現在就讓我們一起看看這 １０ 個為家庭量身打造而成的郊區別墅，為你的家找靈感吧！
第一間郊區別墅走咖啡色系，讓人感到沉穩踏實。房子的二樓規劃了大片的陽台，因此屋主不管身在哪一層樓都能到戶外透透氣。
有木頭遮陽棚的露臺被各式各樣的植物包圍，這個家讓人有置身在小叢林的錯覺。房子的內部十分有現代時尚感，適合中型家庭居住。
不同顏色組成的色塊讓這間房子的外表充滿層次感，白色的窗框也讓房子看起來更豐富。黑色柵欄提供安全與隱密性，對家庭來說十分重要。
淺藍色的平房給人一種沁涼感，室內走全白色系，讓人感到明亮又寬敞。
從這個角度看來，你應該只覺得這是間十分有現代感的家，然而走進室內後，木質的溫度與日式的設計讓人眼睛一亮，是間外冷內熱的居所。
白色的外牆給人一種高雅的印象，而房子的結構則帶有奢華感。
紅磚與屋瓦傳遞著田園的情調，加上屋外的熱帶植物，住在這裡像是在度假一樣。