你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

郊區別墅～10 個為家庭量身訂做的好居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. 露臺
Loading admin actions …

住在郊區是件非常幸福的事情，你可以享受更大的生活空間，空氣也比城市來得清新，對於家庭來說是十分理想的選擇。這一次的點子簿要為大家介紹 １０ 個為家庭量身打造而成的郊區別墅，這些別墅提供了居者寬敞的戶外空間，讓有小孩的家庭可以不用出門就從事戶外的活動，而房子的面積寬敞，讓每位成員都有自己的生活空間。

現在就讓我們一起看看這 １０ 個為家庭量身打造而成的郊區別墅，為你的家找靈感吧！

1.咖啡色系

บ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัว , Thaisamran Thaisamran
Thaisamran

Thaisamran
Thaisamran
Thaisamran

第一間郊區別墅走咖啡色系，讓人感到沉穩踏實。房子的二樓規劃了大片的陽台，因此屋主不管身在哪一層樓都能到戶外透透氣。

2. 小叢林

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. 露臺
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

有木頭遮陽棚的露臺被各式各樣的植物包圍，這個家讓人有置身在小叢林的錯覺。房子的內部十分有現代時尚感，適合中型家庭居住。

3. 色塊

บ้านเดี่ยว2ชั้นสร้างใหม่ 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องรับแขก จอดรถได้2คัน , Thaisamran Thaisamran
Thaisamran

Thaisamran
Thaisamran
Thaisamran

不同顏色組成的色塊讓這間房子的外表充滿層次感，白色的窗框也讓房子看起來更豐富。黑色柵欄提供安全與隱密性，對家庭來說十分重要。

4.沁涼平房

บ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1ห้องนั่งเล่น 1ห้องครัว, หจก.พชรพล เรียลเอสเตท หจก.พชรพล เรียลเอสเตท
หจก.พชรพล เรียลเอสเตท

หจก.พชรพล เรียลเอสเตท
หจก.พชรพล เรียลเอสเตท
หจก.พชรพล เรียลเอสเตท

淺藍色的平房給人一種沁涼感，室內走全白色系，讓人感到明亮又寬敞。

5. 現代日式

T-house, space craft space craft 房子
space craft

space craft
space craft
space craft

從這個角度看來，你應該只覺得這是間十分有現代感的家，然而走進室內後，木質的溫度與日式的設計讓人眼睛一亮，是間外冷內熱的居所。

6. 玻璃拉門

homify 房子
homify

homify
homify
homify

大片的玻璃拉門是這間房子的主要特色，而左手邊的戶外用餐區的牆面以石材堆砌而成，非常有原野的氛圍，也與房子現代感的設計產生對比。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 白色的家

homify 房子
homify

homify
homify
homify

白色的外牆與大片的綠色草坪形成鮮明的對比，打開玻璃拉門後就是木頭的露臺，以及延伸的草坪，讓人感到愜意又舒適。

8. 有絕美浴室的家

homify 華廈
homify

homify
homify
homify

除了寬敞的戶外空間，這個家的每個角落都美得讓人驚艷，尤其是可以看到中庭造景的浴室。

9. 現代奢華

Residência Jardim Anchieta, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE 房子 玻璃 Beige
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

白色的外牆給人一種高雅的印象，而房子的結構則帶有奢華感。

10. 田園風情

RESIDÊNCIA JRA, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA 房子
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

紅磚與屋瓦傳遞著田園的情調，加上屋外的熱帶植物，住在這裡像是在度假一樣。

花園大翻新：如何把殘破的野草堆改造成愜意的戶外空間

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了