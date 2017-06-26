郊區別墅～10 個為家庭量身訂做的好居所

住在郊區是件非常幸福的事情，你可以享受更大的生活空間，空氣也比城市來得清新，對於家庭來說是十分理想的選擇。這一次的點子簿要為大家介紹 １０ 個為家庭量身打造而成的郊區別墅，這些別墅提供了居者寬敞的戶外空間，讓有小孩的家庭可以不用出門就從事戶外的活動，而房子的面積寬敞，讓每位成員都有自己的生活空間。

現在就讓我們一起看看這 １０ 個為家庭量身打造而成的郊區別墅，為你的家找靈感吧！