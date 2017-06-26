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黑與白的簡約魅力：一個外表質樸、內在時尚的郊區別墅

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如果你喜歡有反差的設計的話，今天我們所要介紹的郊區別墅應該會讓你非常滿意。這間位在空氣清新的郊區的別墅外觀十分有質樸感，白與咖啡色結合而成的外牆讓人聯想到大地的顏色，而以石材妝點部分區塊則讓外表更有層次感，房子的造型讓其置身在郊區中不會過於突兀。走進室內後，以黑與白為主軸的簡約設計讓人大吃一驚，而其現代的設備也能滿足現代家庭的生活需求。

現在就讓我們欣賞這間外表質樸，內在卻時尚動人的郊區別墅，一起感受黑與白的簡約魅力！

外觀

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如同我們剛才所提到的，使用了白色與咖啡色的房子外觀非常有質樸感，一點也不會過於高調，在綠色的草坪與樹木的襯托之下更有層次。除此之外，房內也規劃了獨立式的車庫，對於有車家庭來說超級方便！

簡約風格

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踏進屋內後，你是不是跟我們一樣感到非常驚喜呢？

黑與白作為主色系，沒有過多繁雜的家飾品或是傢俱，其簡約的美讓我們相信室內的裝潢不需要過於鋪張。

電子壁爐

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在用餐區與客廳之間，專家規劃了一個電子壁爐，除了能為冬日帶來溫暖，也讓家中更有情調。

開放式的設計

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Ｌ形的廚房與餐廳規劃在一塊，開放式的設計讓人感到非常寬敞，一點也沒有壓迫感。

你也可以發現專家非常會搭配色系，雖然櫥櫃整面都是深色，但是整體感依舊清新，並且十分明亮。

寬敞的客廳

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接下來讓我們看看客廳。瞧瞧那光滑的磁磚地板、米白色的沙發座椅、黑色的茶几、輕薄的浪漫窗帘，這一切的細節雖然簡單，但是都讓客廳散發著簡約的唯美感。

臥室

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走進臥室，木頭打造而成的床頭板讓人眼睛一亮，臥室也依舊沒有多餘的家具與擺設，讓人可以靜下心休息。

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浴室

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浴室以木頭牆壁搭配磁磚地板，打造出既時尚又不失溫度的氛圍。

樓梯

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最後讓我們看看這美麗的樓梯間。

專家以細繩代替扶手，既能提供安全性又美觀有創意，而樓梯旁的地燈更是將樓梯間照射地像是家中的藝術品一樣，讓人一改對於樓梯間陰暗的印象。

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郊區別墅～10 個為家庭量身訂做的好居所
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