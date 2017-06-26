黑與白的簡約魅力：一個外表質樸、內在時尚的郊區別墅

如果你喜歡有反差的設計的話，今天我們所要介紹的郊區別墅應該會讓你非常滿意。這間位在空氣清新的郊區的別墅外觀十分有質樸感，白與咖啡色結合而成的外牆讓人聯想到大地的顏色，而以石材妝點部分區塊則讓外表更有層次感，房子的造型讓其置身在郊區中不會過於突兀。走進室內後，以黑與白為主軸的簡約設計讓人大吃一驚，而其現代的設備也能滿足現代家庭的生活需求。

現在就讓我們欣賞這間外表質樸，內在卻時尚動人的郊區別墅，一起感受黑與白的簡約魅力！