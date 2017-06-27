13 間低成本的舒適小房子

“麻雀雖小，五臟俱全”是大家再熟悉不過的一句諺語，而它用在今天的點子簿更是非常貼切。我們要為你介紹 13 間面積迷你，然而設備應有盡有，並且成本低的小房子。由於小房子的建地較小，所使用的素材較少，施工時間也比大房子短，因此成本也相對低廉。這幾間小房子除了有傳統的房屋外，也包含了較為新穎的移動式住宅，而這幾間住宅的風格與造型都大不相同，相信你一定能從中找到最適合你的選擇。
第一間要看到的小房子有奶油色的外觀，給人一種清爽的感覺。作為住宅擴建延伸出來的小屋，這間房子的內部設施可謂應有盡有，Ｌ形的小廚房雖然迷你但是功能超級強大，在這裡可以盡情地享受烹飪的時光。
接下來這間迷你的小屋是為了想要週末去度假的人所精心設計的。 由於屋主熱愛戶外的時光，因此專家特地規劃了可以烤肉的露臺區，讓全家人可以在此共享夏日的繽紛時光。
模組式的房子組裝快速，成本低廉，而且還可以非常美觀。不相信的話，這間小房子就是最佳的範例！
擁有木頭原色與黑色的外牆的它讓人感受到大自然的質感，十分愜意又有溫度。
有山形屋頂的小房子簡單又質樸，裡外都走白色系的它擁有時尚的裝潢，而寬敞且明亮的空間更讓人感覺不出來其有限的面積～
使用大地色系，這間以石材作為主素材的小屋非常有質樸感，是和喜歡鄉間生活的你。
紫色的貨櫃屋看似迷你，但是室內的空間卻十分寬敞，而其時尚的裝潢更讓人驚艷不已！
喜歡原木質感的你，絕對不能錯過這間原木的小屋，它讓你能沐浴在自然的芬芳裡，十分療癒。
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