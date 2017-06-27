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13 間低成本的舒適小房子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
VILLA MONOFAMILIARE MOGLIA, CasaAttiva CasaAttiva 房子
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“麻雀雖小，五臟俱全”是大家再熟悉不過的一句諺語，而它用在今天的點子簿更是非常貼切。我們要為你介紹 13 間面積迷你，然而設備應有盡有，並且成本低的小房子。由於小房子的建地較小，所使用的素材較少，施工時間也比大房子短，因此成本也相對低廉。這幾間小房子除了有傳統的房屋外，也包含了較為新穎的移動式住宅，而這幾間住宅的風格與造型都大不相同，相信你一定能從中找到最適合你的選擇。

1. 增建的小房子

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第一間要看到的小房子有奶油色的外觀，給人一種清爽的感覺。作為住宅擴建延伸出來的小屋，這間房子的內部設施可謂應有盡有，Ｌ形的小廚房雖然迷你但是功能超級強大，在這裡可以盡情地享受烹飪的時光。

2. 度假小屋

Projeto arquitetônico e paisagístico de Sítio , Nayara Silva - Arquitetura e Interiores Nayara Silva - Arquitetura e Interiores 房子
Nayara Silva – Arquitetura e Interiores

Nayara Silva - Arquitetura e Interiores
Nayara Silva – Arquitetura e Interiores
Nayara Silva - Arquitetura e Interiores

接下來這間迷你的小屋是為了想要週末去度假的人所精心設計的。 由於屋主熱愛戶外的時光，因此專家特地規劃了可以烤肉的露臺區，讓全家人可以在此共享夏日的繽紛時光。

3. Muji 小屋

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接下來看到的這間由 Muji 所推出的小屋非常迷你，僅提供睡眠區域的它適合想要隨處流浪的你。

4. 模組式的房子

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BillaniniArquitectos

BillaniniArquitectos
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模組式的房子組裝快速，成本低廉，而且還可以非常美觀。不相信的話，這間小房子就是最佳的範例！

擁有木頭原色與黑色的外牆的它讓人感受到大自然的質感，十分愜意又有溫度。

5. 有車庫的小房子

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接下來這間白色的小房子雖然迷你，但是依舊規劃了車庫的空間，機能性超強！

6. 沁白的家

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CasaAttiva

CasaAttiva
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有山形屋頂的小房子簡單又質樸，裡外都走白色系的它擁有時尚的裝潢，而寬敞且明亮的空間更讓人感覺不出來其有限的面積～

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7. 森林中的挑高小屋

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Bureau MT

Bureau MT
Bureau MT
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位在森林中的白色小屋以深藍色以及木頭作為框架，非常有層次感，而其挑高的設計更是讓人感到神清氣爽！

8. 質樸的房子

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Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
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使用大地色系，這間以石材作為主素材的小屋非常有質樸感，是和喜歡鄉間生活的你。

9. 不同的屋頂

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接下來這間小房子的屋頂有不同的層次，因此雖然色系簡單，但是卻非常豐富。

10. 日式小房子

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ａｉ建築アトリエ

ａｉ建築アトリエ
ａｉ建築アトリエ
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日系風格的小房子著重於溫度，因此讓屋主可以過著舒適又愜意的好生活。

11. 可移動式的家

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移動小屋

現代建材有限公司
現代建材有限公司
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這間可移動式的小房子是由台灣的專家所打造而成，其可愛的外觀與任何環境都能完美呼應，非常適合預算有限的人。

12. 貨櫃屋

Casa Container , KB Interiores KB Interiores 房子 鋁箔/鋅 Purple/Violet
KB Interiores

KB Interiores
KB Interiores
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紫色的貨櫃屋看似迷你，但是室內的空間卻十分寬敞，而其時尚的裝潢更讓人驚艷不已！

13. 木屋

Ahşap Ev, Erim Mobilya Erim Mobilya 庭院遮陽棚 複合木地板 Wood effect
Erim Mobilya

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

喜歡原木質感的你，絕對不能錯過這間原木的小屋，它讓你能沐浴在自然的芬芳裡，十分療癒。

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