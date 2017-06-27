13 間低成本的舒適小房子

“麻雀雖小，五臟俱全”是大家再熟悉不過的一句諺語，而它用在今天的點子簿更是非常貼切。我們要為你介紹 13 間面積迷你，然而設備應有盡有，並且成本低的小房子。由於小房子的建地較小，所使用的素材較少，施工時間也比大房子短，因此成本也相對低廉。這幾間小房子除了有傳統的房屋外，也包含了較為新穎的移動式住宅，而這幾間住宅的風格與造型都大不相同，相信你一定能從中找到最適合你的選擇。