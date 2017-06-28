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小空間大用處：10 個變出更多收納空間的聰明招數

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 臥室衣櫥與衣櫃
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沒有什麼比混亂又凌亂的家更令人傷腦筋的事了，所以收納的設計是非常重要的環節。如果說你規劃了良好的收納空間，那麼你就更能輕鬆地擁有一個整潔的家。然而我們通常居住在面積十分有限的公寓裡，想要生出多一點居家空間的確是一大挑戰。當你住在小空間的時候，購買大型的收納家具只會讓空間更有壓迫感，因此限制了你的活動空間。

要如何能善加利用小空間，從中變出更多的收納區域呢？這一次的點子簿為你整理了 10 個聰明的招數，只要好好地將這些方法運用在生活中，你的小空間也能整潔俐落！

現在就一起來看看更多細節！

1. 高處爬

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 臥室衣櫥與衣櫃
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

牆面是不可忽略的收納區域，而如果空間小的話，你可以往高處爬，設計更多的儲物空間。

2. 抽屜

Kitchen Storage and Organizers Savio and Rupa Interior Concepts 廚房收納櫃與書櫃
Savio and Rupa Interior Concepts

Kitchen Storage and Organizers

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

房總是有許多各式各樣的瓶罐以及餐具，因此我們建議你規劃多層的抽屜，讓這些物品可以有自己的家，廚房也會更加乾淨俐落。

3. 樓梯下

Storage under stairs Fraher and Findlay 玄關、走廊與階梯儲藏櫃
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

誰能料到樓梯下居然藏著隱藏的鞋櫃呢？

別小看樓梯下方的空間，請專家為你打造專屬的收納區吧！

4. 層架

Projects, Fifty Fifty Furniture Fifty Fifty Furniture 客廳書櫃
Fifty Fifty Furniture

Projects

Fifty Fifty Furniture
Fifty Fifty Furniture
Fifty Fifty Furniture

層架不會給人壓迫感，而且還可以擺放許多書籍。

如果你有留白的牆面，不如設置像圖中這樣的層架吧！

5. 外拉式收納

Tall pull-out storage Urban Myth 廚房儲櫃
Urban Myth

Tall pull-out storage

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

可以往外拉的收納格非常不佔空間，而且又十分美觀。

6. 櫥櫃上方

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FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

櫥櫃上方有剩餘的空間嗎？千萬別放過這些區域，在此量身定做木頭的收納格吧！

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7. 洗手台下方

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CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
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洗手台下方是儲物的好空間，圖中這樣的設計便是最佳的範例。

8. 床架

English Rose Seafoam Divan Bed Little Lucy Willow 嬰兒/兒童房床具與床鋪
Little Lucy Willow

English Rose Seafoam Divan Bed

Little Lucy Willow
Little Lucy Willow
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你可以選擇像是圖中這種含有抽屜的床組，這樣一來你就能把大型的寢具收起來，眼不見為淨。

9. 電視櫃

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HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
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整面的電視櫃最適合需要收納空間的家，而且這樣的設計還能有隔間的功能呢！

10. 床下

Oakland 4ft 6 Double Bed The Cotswold Company 臥室
The Cotswold Company

Oakland 4ft 6 Double Bed

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

最後一個方法也是最不需要花錢的好方法。

你只需要將不常用的物品裝在小箱子內，然後擺放在床下的空間，簡單又實用！

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