小空間大用處：10 個變出更多收納空間的聰明招數

沒有什麼比混亂又凌亂的家更令人傷腦筋的事了，所以收納的設計是非常重要的環節。如果說你規劃了良好的收納空間，那麼你就更能輕鬆地擁有一個整潔的家。然而我們通常居住在面積十分有限的公寓裡，想要生出多一點居家空間的確是一大挑戰。當你住在小空間的時候，購買大型的收納家具只會讓空間更有壓迫感，因此限制了你的活動空間。

要如何能善加利用小空間，從中變出更多的收納區域呢？這一次的點子簿為你整理了 10 個聰明的招數，只要好好地將這些方法運用在生活中，你的小空間也能整潔俐落！

現在就一起來看看更多細節！