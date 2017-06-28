小空間大用處：10 個變出更多收納空間的聰明招數

沒有什麼比混亂又凌亂的家更令人傷腦筋的事了，所以收納的設計是非常重要的環節。如果說你規劃了良好的收納空間，那麼你就更能輕鬆地擁有一個整潔的家。然而我們通常居住在面積十分有限的公寓裡，想要生出多一點居家空間的確是一大挑戰。當你住在小空間的時候，購買大型的收納家具只會讓空間更有壓迫感，因此限制了你的活動空間。
要如何能善加利用小空間，從中變出更多的收納區域呢？這一次的點子簿為你整理了 10 個聰明的招數，只要好好地將這些方法運用在生活中，你的小空間也能整潔俐落！
現在就一起來看看更多細節！
牆面是不可忽略的收納區域，而如果空間小的話，你可以往高處爬，設計更多的儲物空間。
廚房總是有許多各式各樣的瓶罐以及餐具，因此我們建議你規劃多層的抽屜，讓這些物品可以有自己的家，廚房也會更加乾淨俐落。
誰能料到樓梯下居然藏著隱藏的鞋櫃呢？
別小看樓梯下方的空間，請專家為你打造專屬的收納區吧！
層架不會給人壓迫感，而且還可以擺放許多書籍。
如果你有留白的牆面，不如設置像圖中這樣的層架吧！
可以往外拉的收納格非常不佔空間，而且又十分美觀。
洗手台下方是儲物的好空間，圖中這樣的設計便是最佳的範例。
你可以選擇像是圖中這種含有抽屜的床組，這樣一來你就能把大型的寢具收起來，眼不見為淨。
整面的電視櫃最適合需要收納空間的家，而且這樣的設計還能有隔間的功能呢！
最後一個方法也是最不需要花錢的好方法。
你只需要將不常用的物品裝在小箱子內，然後擺放在床下的空間，簡單又實用！