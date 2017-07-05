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有大庭院的獨棟厝! 結合傳統紅磚與現代元素的超愜意居所

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Terrace House at Robin Road, Quen Architects Quen Architects 庭院
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要在傳統和現代的風格間取得平衡不容易，但今天要介紹的這間新加坡豪宅成功了。花費台幣約1200萬左右，這間住宅的設計師不只恰到好處得演繹了傳統的韻味，同時還加入了現代、時尚的元素，這間住宅的年輕家庭甚至兼顧了風水的概念，一點遺憾都不留下了。這裡從結構到裝潢都很值得借鏡，一起來看看吧。

放鬆的露台

Terrace House at Robin Road, Quen Architects Quen Architects 庭院
Quen Architects

Quen Architects
Quen Architects
Quen Architects

住宅的重點就在這個陽光普照、將自然的氛圍引入室內的露台。放鬆的好地方。

穿透式的屋頂

Terrace House at Robin Road, Quen Architects Quen Architects 亞洲風玄關、階梯與走廊
Quen Architects

Quen Architects
Quen Architects
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沒有什麼比一抬頭就能看到天空的住宅更奢侈了。用玻璃做成這樣的屋頂，可以遮雨又不會擋住陽光。

樓梯

Terrace House at Robin Road, Quen Architects Quen Architects 亞洲風玄關、階梯與走廊
Quen Architects

Quen Architects
Quen Architects
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這樣木色與白色相配的階梯帶了點簡約的北歐風格。

大門

Terrace House at Robin Road, Quen Architects Quen Architects 房子
Quen Architects

Quen Architects
Quen Architects
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室內黃色的燈光流淌而出，這裡的大門友善、溫暖得敞開雙臂迎接你。

露台

Terrace House at Robin Road, Quen Architects Quen Architects 庭院
Quen Architects

Quen Architects
Quen Architects
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從這個角度看露台，在紅磚牆下的長排凳子好吸引人上去躺一躺，綠樹與綠草、紅磚、木椅的搭配好簡單放鬆。

美麗小廚房

Terrace House at Robin Road, Quen Architects Quen Architects 廚房
Quen Architects

Quen Architects
Quen Architects
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亞洲的住宅裡更缺少不了功能齊全的廚房，這個小家庭裡使用了木製櫥櫃來表現70年代的風格。

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貓咪也享受

Terrace House at Robin Road, Quen Architects Quen Architects 庭院
Quen Architects

Quen Architects
Quen Architects
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缺少不了廚房，當然也缺少不了貓。光是看到貓慵懶得在露台午睡就夠療癒的了吧！

從上面看

Terrace House at Robin Road, Quen Architects Quen Architects 客廳
Quen Architects

Quen Architects
Quen Architects
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這個角度來看，可以發現這棟住宅的結構是垂直且開放的，是大膽又洗煉的設計。

孩子的遊戲空間

Terrace House at Robin Road, Quen Architects Quen Architects 客廳
Quen Architects

Quen Architects
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在這個舒適的大階梯上，孩子就可以把這裡變成他的樂園。讓他在陽光與綠樹邊玩耍吧，多幸福的童年。

生活化的一面

Terrace House at Robin Road, Quen Architects Quen Architects 餐廳
Quen Architects

Quen Architects
Quen Architects
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從這個角度，我們看到客廳與餐廳空間更生活化一點，完美得跟建築的現代感融合，實現舒適的生活品質。

一點法式的感覺

Terrace House at Robin Road, Quen Architects Quen Architects 庭院
Quen Architects

Quen Architects
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既然這個住宅混搭了不同風格，那麼一點法式/地中海風格的戶外桌椅更能夠畫龍點睛對吧？

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