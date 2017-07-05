有大庭院的獨棟厝! 結合傳統紅磚與現代元素的超愜意居所

要在傳統和現代的風格間取得平衡不容易，但今天要介紹的這間新加坡豪宅成功了。花費台幣約1200萬左右，這間住宅的設計師不只恰到好處得演繹了傳統的韻味，同時還加入了現代、時尚的元素，這間住宅的年輕家庭甚至兼顧了風水的概念，一點遺憾都不留下了。這裡從結構到裝潢都很值得借鏡，一起來看看吧。
住宅的重點就在這個陽光普照、將自然的氛圍引入室內的露台。放鬆的好地方。
沒有什麼比一抬頭就能看到天空的住宅更奢侈了。用玻璃做成這樣的屋頂，可以遮雨又不會擋住陽光。
這樣木色與白色相配的階梯帶了點簡約的北歐風格。
室內黃色的燈光流淌而出，這裡的大門友善、溫暖得敞開雙臂迎接你。
從這個角度看露台，在紅磚牆下的長排凳子好吸引人上去躺一躺，綠樹與綠草、紅磚、木椅的搭配好簡單放鬆。
亞洲的住宅裡更缺少不了功能齊全的廚房，這個小家庭裡使用了木製櫥櫃來表現70年代的風格。
缺少不了廚房，當然也缺少不了貓。光是看到貓慵懶得在露台午睡就夠療癒的了吧！
這個角度來看，可以發現這棟住宅的結構是垂直且開放的，是大膽又洗煉的設計。
在這個舒適的大階梯上，孩子就可以把這裡變成他的樂園。讓他在陽光與綠樹邊玩耍吧，多幸福的童年。
從這個角度，我們看到客廳與餐廳空間更生活化一點，完美得跟建築的現代感融合，實現舒適的生活品質。
既然這個住宅混搭了不同風格，那麼一點法式/地中海風格的戶外桌椅更能夠畫龍點睛對吧？
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