自地自建完美典範：一間位在郊區的兩層樓現代風獨棟厝

你看過一棟房子是如何蓋成的嗎？或許我們都曾經路過一些建築工地，但並未真正目睹它們從滿目瘡痍到變成可以安心居住的住家過程。今天 homify 要帶你去參觀一座位於泰國的現代式住家建造過程。建築師根據屋主的需求，打造出一棟有兩層樓的住宅，裡頭包含 4 間臥室，讓家庭的成員能夠享有寬敞的起居空間。這座夢想之家從無到有的過程，一定能讓你大開眼界！一起來參觀吧～