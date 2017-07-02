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自地自建完美典範：一間位在郊區的兩層樓現代風獨棟厝

Genie Chien Genie Chien
งานสร้างบ้านคุณจิราวรรณ, Dreamhouse Dreamhouse
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你看過一棟房子是如何蓋成的嗎？或許我們都曾經路過一些建築工地，但並未真正目睹它們從滿目瘡痍到變成可以安心居住的住家過程。今天 homify 要帶你去參觀一座位於泰國的現代式住家建造過程。建築師根據屋主的需求，打造出一棟有兩層樓的住宅，裡頭包含 4 間臥室，讓家庭的成員能夠享有寬敞的起居空間。這座夢想之家從無到有的過程，一定能讓你大開眼界！一起來參觀吧～

地基工程

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蓋房子的第一步，就是先打好地基。這項基礎工程必須打得堅實穩妥，創造出令人安心的結構，才能讓住者享有安全的居住環境。

破土儀式

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泰國人在蓋房子的時候，通常都會遵守一些傳統儀式，像是破土奠基，就有特別的儀式。這項儀式是由房主來執行，目的是為家庭帶來繁榮之意～

注重細節

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不僅地面要有穩固的地基，其他細節像是樑柱、天花板、牆壁，處處都必須謹慎規畫。

二樓工程

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如照片中所示，二樓部分是採用紅磚及水泥砂漿來構築而成。

屋頂結構

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屋頂部分是根據整座建築的外觀所特別設計，營建中的照片讓我們得以一窺它的骨架結構。

外觀主體

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隨著工程推進，房子的外部結構已經成形。主體部分看來相當堅實牢靠，屋主一家人肯定能住得很稱心！

完成景觀

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這是整座建築物完成後的照片。它具有現代化的外觀，同時內部也相當寬敞，可供 4-5 位家庭成員共同居住。

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