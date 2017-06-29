紓壓平房：9 個有美麗庭院的暖心好居所

肩上背負著沈重的壓力，你累了嗎？對於筋疲力盡的你來說，居家的生活環境更加重要。平房是給人一種質樸以及愜意感的房屋類型，因此是想要過著平淡無憂的生活的你的好選擇。除此之外，花花草草可以有療癒的效果，因此庭院的空間也更為重要。這一次的點子簿為大家整理了 9 間有美麗庭院的舒壓平房，這些平房的風格大不相同，但是都給居者一種寧靜且安心的感受。
如果你也想要舒壓的話，現在就跟著我們的腳步，一起欣賞這 9 間有美麗庭院的平房吧！
日式的房子最著重於利用木頭的質感營造出溫馨以及溫暖的氛圍，這間平房也不例外。
其大開口的外頭就是美麗的日式庭院，你不需出門就能在室內欣賞外頭非常有禪意的造景，十分舒壓。
紅色的屋瓦給人一種鄉村的質樸氣息，大片的玻璃落地窗連結戶外與室內的空間，並且讓平房內洋溢著自然光。
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擁有大草坪的這間白色平房讓人一眼就感到好放鬆，而房子是組合式的房屋，因此除了美觀以外，還非常實惠。
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草綠色的外牆與戶外的弧形庭院呼應，讓人一看就仿佛置身度假勝地。
獨特的屋頂帶來異國的風情，搭配上庭院的熱帶植物，這間平房讓人感到十足熱力。
接下來的這間平房結合混凝土與木頭，現代感的室內裝潢讓人可以舒適地過上好日子，是夢想中的平房。
最後這間平房以淺灰色系為主色調，給人一種非常淡雅的感覺，十分舒壓。