紓壓平房：9 個有美麗庭院的暖心好居所

肩上背負著沈重的壓力，你累了嗎？對於筋疲力盡的你來說，居家的生活環境更加重要。平房是給人一種質樸以及愜意感的房屋類型，因此是想要過著平淡無憂的生活的你的好選擇。除此之外，花花草草可以有療癒的效果，因此庭院的空間也更為重要。這一次的點子簿為大家整理了 9 間有美麗庭院的舒壓平房，這些平房的風格大不相同，但是都給居者一種寧靜且安心的感受。

如果你也想要舒壓的話，現在就跟著我們的腳步，一起欣賞這 9 間有美麗庭院的平房吧！