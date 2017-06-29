你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

紓壓平房：9 個有美麗庭院的暖心好居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
北リビングの家, ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所 ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 鋁箔/鋅 Black
Loading admin actions …

肩上背負著沈重的壓力，你累了嗎？對於筋疲力盡的你來說，居家的生活環境更加重要。平房是給人一種質樸以及愜意感的房屋類型，因此是想要過著平淡無憂的生活的你的好選擇。除此之外，花花草草可以有療癒的效果，因此庭院的空間也更為重要。這一次的點子簿為大家整理了 9 間有美麗庭院的舒壓平房，這些平房的風格大不相同，但是都給居者一種寧靜且安心的感受。

如果你也想要舒壓的話，現在就跟著我們的腳步，一起欣賞這 9 間有美麗庭院的平房吧！

1. 日式平房

北リビングの家, ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所 ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 鋁箔/鋅 White
ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所

ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所
ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所
ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所

日式的房子最著重於利用木頭的質感營造出溫馨以及溫暖的氛圍，這間平房也不例外。

其大開口的外頭就是美麗的日式庭院，你不需出門就能在室內欣賞外頭非常有禪意的造景，十分舒壓。

2. 木屋

RUSTICASA | Casa no Sardoal | Santarém, RUSTICASA RUSTICASA 木屋 實木 Wood effect
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

如果你想要被木頭的香氣以及質感環繞，這樣一間以全木打造而成的木屋是最佳的選擇。

3. 大片的玻璃

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro 露臺
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

紅色的屋瓦給人一種鄉村的質樸氣息，大片的玻璃落地窗連結戶外與室內的空間，並且讓平房內洋溢著自然光。

點此看更多細節：鄉村平房：外表質樸可愛，內在現代時尚的家

4. 白色平房

Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa 平房
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

擁有大草坪的這間白色平房讓人一眼就感到好放鬆，而房子是組合式的房屋，因此除了美觀以外，還非常實惠。

點此看更多細節：擁有泳池跟日光浴區，你夢想中的時尚單層預製平房

5. 度假氣息

RESIDÊNCIA, Vettori Arquitetura Vettori Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Vettori Arquitetura

Vettori Arquitetura
Vettori Arquitetura
Vettori Arquitetura

草綠色的外牆與戶外的弧形庭院呼應，讓人一看就仿佛置身度假勝地。

6. 獨特的屋頂

งานก่อสร้างบ้านพักชั้นเดียว, PassionHouse PassionHouse
PassionHouse

PassionHouse
PassionHouse
PassionHouse

獨特的屋頂帶來異國的風情，搭配上庭院的熱帶植物，這間平房讓人感到十足熱力。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 現代風

RUSTICASA | Casa em Le Prieuré | Montfort l'Amaury, RUSTICASA RUSTICASA 木屋 木頭 Wood effect
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

方正的結構充滿了現代的風格，而木頭的質感則淡化了剛硬的個性，十分和諧。

喜歡這個設計嗎？讓專家協助你吧！

8. 夢中的平房

Projekt domu Daniel III G2 - harmonia nowoczesności i przytulności , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

接下來的這間平房結合混凝土與木頭，現代感的室內裝潢讓人可以舒適地過上好日子，是夢想中的平房。

9. 淡雅系

048君津Sさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 房子 木頭 Grey
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

最後這間平房以淺灰色系為主色調，給人一種非常淡雅的感覺，十分舒壓。

小空間大用處：10 個變出更多收納空間的聰明招數
你的最愛是？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了