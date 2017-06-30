低成本獨棟厝：一間以 345 萬台幣完工的異國風現代住宅

蓋一間屬於自己的房子是許多人共同的夢想，然而在這個經濟壓力沉重的現代社會中，這個夢想常常感覺很遙遠。這一次的點子簿我們將要為你介紹一間充滿異國風情的現代住宅，雖然說這間房子的外觀很迷人，但是造價卻十分平易近人。專家使用了石材，木頭以及混凝土，以約 345 萬台幣打造出一間有度假感，但是室內風格十分現代的獨棟厝。

如果說你存有蓋房的美夢已經很久了，但是心中卻沒有實際的畫面以及想法的話，不如現在就跟我們一起欣賞這間以約 345 萬台幣完工的異國風現代住宅，從中一起為你的夢想之家找靈感吧!