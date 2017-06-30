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低成本獨棟厝：一間以 345 萬台幣完工的異國風現代住宅

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Rumah Bergaya Bali Modern di Cinere, Studio JAJ Studio JAJ 露臺
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蓋一間屬於自己的房子是許多人共同的夢想，然而在這個經濟壓力沉重的現代社會中，這個夢想常常感覺很遙遠。這一次的點子簿我們將要為你介紹一間充滿異國風情的現代住宅，雖然說這間房子的外觀很迷人，但是造價卻十分平易近人。專家使用了石材，木頭以及混凝土，以約 345 萬台幣打造出一間有度假感，但是室內風格十分現代的獨棟厝。

如果說你存有蓋房的美夢已經很久了，但是心中卻沒有實際的畫面以及想法的話，不如現在就跟我們一起欣賞這間以約 345 萬台幣完工的異國風現代住宅，從中一起為你的夢想之家找靈感吧!

外觀

Rumah Bergaya Bali Modern di Cinere, Studio JAJ Studio JAJ 房子
Studio JAJ

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首先先讓我們在正的位置欣賞這間低成本的獨棟厝。你可以看到這間房子主要的色系為白與灰，而木頭則作為妝點，營造出現代卻又悠閒的度假氣息。抬頭往上看，屋頂的結構更是讓人聯想到島嶼的度假村，獨特又美麗。

露臺區

Rumah Bergaya Bali Modern di Cinere, Studio JAJ Studio JAJ 露臺
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屋主十分重視戶外的生活，因此專家特地規劃了露臺的區域。這個區域雖小，但只要擺上戶外的簡單餐桌椅，就可以讓屋主在此欣賞庭院的植物造景，一邊喝茶聊天。

細節

Rumah Bergaya Bali Modern di Cinere, Studio JAJ Studio JAJ 房子
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從這個角度我們可以看到這間房子的一些設計小細節，例如木頭的窗框以及氣窗，雖然是小地方，卻讓房子的外觀更加分。

反光玻璃

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反光的玻璃讓陽光可以進駐室內，但是居者並不用擔心被外人窺視，是非常理想的選擇。

室內

Rumah Bergaya Bali Modern di Cinere, Studio JAJ Studio JAJ 客廳
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走進室內，裡頭以白色系為主，因此十分明亮又寬敞。雖然目前還沒有家具以及裝飾，但可以看得出來其開放的格局可以完美消化任何風格的室內裝潢。

落地窗

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一樓的落地窗讓戶外與室內的空間毫無隔閡感，屋主可以隨時與自然互動。

延伸閱讀: 12 間隱密性超高的獨棟厝

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