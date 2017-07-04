小空間的魔法:7 個實用的空間活用術

在現代的家庭中，有個重要的特點正在被慢慢凸顯，那就是空間越來越小。為了生活的便利性，以及眾多科技化的過渡產品，許多物件就會佔據家中各個空間，因此除了要養成定期整理的習慣，如何善用家中的小空間來做為收納或是活用就成了現代家庭的必備課題。點子簿這次整理了 7 個實用的空間活用術，讓你看看小空間也能產生大效用。
利用臥室中的垂直高度，我們可以另外規劃出一個空間，無論是作為書房、更衣室或是儲藏區，都可以讓空間更有效被利用。
而在小閣樓裡，甚至可以創造出相當私密的個人空間，兼顧隱私及便利。
利用吊簾或是推拉門的設計，你可以有效的區隔出空間，同時也可以在視野上做出阻隔，讓空間的視感不會過於凌亂，而這樣的區隔方式也可以讓空間更有彈性的被利用。
從這裡我們只能看到一個窗明几淨的開放式空間，但如果不往下一張圖片看，你很難察覺其中的奧妙。
在此處的牆上優雅的隱藏了一張大床，瞬間就讓這裡變成了舒適的大臥室。根據一天不同的作息，這裡可以成為各種不同的居家空間。
如果你習慣在你的生活上時時做出些紀錄，那麼你一定會喜歡這個實用亦不占空間的設計，黑板門的設計讓你輕鬆記下生活的瑣事。
開放式廚房的中島可以這樣巧妙地被運用，它可以是很多櫥櫃的組合，甚至是移動式的茶几，在一開一收之間，空間的運用變得舒適而流暢，收納也可以是件很優雅的事。
如果擔心廚房佔據太多生活空間，這樣隱藏式的櫥櫃廚房一定會深得你心；甚至傾斜的角落裡我們都能彈性的空出額外的空間作更多的運用。
樓梯的傾斜最容易造成空間的死角，但如果善用這些死角，我們也能創造出一些收納的奇蹟。
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