小空間的魔法:7 個實用的空間活用術

在現代的家庭中，有個重要的特點正在被慢慢凸顯，那就是空間越來越小。為了生活的便利性，以及眾多科技化的過渡產品，許多物件就會佔據家中各個空間，因此除了要養成定期整理的習慣，如何善用家中的小空間來做為收納或是活用就成了現代家庭的必備課題。點子簿這次整理了 7 個實用的空間活用術，讓你看看小空間也能產生大效用。