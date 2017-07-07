異國風平房! 一間有絕美庭院的現代風好居所

泰國是個熱情的國度，有著自由奔放的人文風情，也為觀光客打造迷人的熱帶風情，而你想知道道地的泰國人怎麼規劃他們的居家環境嗎?這次點子簿就要帶你來看看這棟位在泰國的洋房，有著俐落簡約的設計卻又在居家中置入了濃厚的度假氛圍，讓這棟洋房宛如熱帶的小天堂，事不宜遲，一起來感受這泰式的度假風情吧!
在接近這棟建築前就被眼前的一片綠意所迎接，完整的草皮與灌木叢以及表現南洋風情的棕梠樹，入口庭院的綠意成了最佳的迎賓花園。
簡單的黑與白是室內的色調，沒有過多的色彩卻帶出了極度簡約的時尚，門上毛玻璃的反射與黑色鏡框的搭配，替空間產生了互補的效果，在真實與鏡像中取得平衡。
以黑色的壁磚與白色的家具在廚房中產生對比與和諧，沒有複雜的線條與色彩，卻更顯廚房的實用及美觀，同時更增添了一抹平靜。
浴室中在齊腰的部分做了上下空間的分隔，而且在洗手台的下方更巧妙的設計了彈性的收納空間，讓小小的浴室不僅乾淨也能發揮空間機能到極致。
而這棟建築最大的亮點，應該就是這生氣蓬勃的熱帶花園。在植物與棕梠樹的交錯下，以及眾多灌木叢的搭配，讓此處展現極強大的生命力，藉此吸引更多的野生動物，讓此處儼然是一座熱帶小天堂。
花園內更值得一提的絕對是這座瀑布造景，在視覺的饗宴中更添加了聽覺的感受，在淙淙水聲中讓心靈趨於平靜。
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