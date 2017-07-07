異國風平房! 一間有絕美庭院的現代風好居所

泰國是個熱情的國度，有著自由奔放的人文風情，也為觀光客打造迷人的熱帶風情，而你想知道道地的泰國人怎麼規劃他們的居家環境嗎?這次點子簿就要帶你來看看這棟位在泰國的洋房，有著俐落簡約的設計卻又在居家中置入了濃厚的度假氛圍，讓這棟洋房宛如熱帶的小天堂，事不宜遲，一起來感受這泰式的度假風情吧!