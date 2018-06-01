三代同堂的獨棟厝： 30.25 坪大的溫馨現代住宅

人的一生當中，家人提供了重要的情感力量，在打造自己的住宅時，大家多會把一家老小住的需求考慮進去。倘若你是三代同堂的家庭，你可能會擔心住的空間不夠寬敞，三代同居或許會讓居住環境顯得擁擠。現在，弘悅國際室內裝修有限公司以專業手法證明，即使住家只有 30.25 坪大，只要設計得宜，一家六口依舊可以享有溫馨舒適的空間。一起跟著我們到中和去參觀吧！
當我們來到這棟住宅門口時，映入眼簾的第一眼印象，是濃濃的日式簡約風格。簡單樸素的外觀，帶有傳統抿石的自然紋理，同時裝置起格柵防盜窗，賦予住戶多一層安心～
走進門內，進到玄關處，可以看見純白潔淨的空間。採用現代線條搭配中式擺設，構成簡約洗鍊的視覺觀感。玄關擺設是屋主的最愛，透露出主人愛好藝術的個性～
客廳是一家老小重要的起居空間。設計師藉由不同厚度與寬度的線條，增加了空間延伸的視覺感。沈穩的傢俱搭配，為客廳形塑出低調奢華的美感！
緊臨著客廳一側，就是全家用餐的空間。簡約的餐桌椅搭配，賦予餐廳活潑開朗的氛圍。背後的白色牆壁線條後方，則是全家使用的衛生間，把門帶上，就把私密空間隱藏了起來。
在不同光線的襯托下，衛浴空間充滿了挑逗的科技感。設計師在浴室裡裝置起可變換的燈光設置，洗浴時可以享受到不同的空間氛圍，為生活趣味加分～
這處和室空間不設傳統床鋪，改採可以自由睡臥的臥榻，此外還裝置了可供閱讀工作的配備。空間中形塑出人文優雅的氣質，必要時能成為家人共同活動的場域，關起拉門後則是私人獨享的領域。
設計師針對家庭成員需求，打造起不同的個性化空間。這處臥室以溫馨可愛為主調，讓居室呈現輕鬆活潑的氛圍。就連從小陪伴到長大的布偶，也有專屬的座位～
採用冷調色系為基調，這處廚房散發出簡潔俐落的風格。它肩負著讓廚事更好整理，同時也表現出個性化的使命，玻璃及燈光的運用堪稱經典～
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