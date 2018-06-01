三代同堂的獨棟厝： 30.25 坪大的溫馨現代住宅

人的一生當中，家人提供了重要的情感力量，在打造自己的住宅時，大家多會把一家老小住的需求考慮進去。倘若你是三代同堂的家庭，你可能會擔心住的空間不夠寬敞，三代同居或許會讓居住環境顯得擁擠。現在，弘悅國際室內裝修有限公司以專業手法證明，即使住家只有 30.25 坪大，只要設計得宜，一家六口依舊可以享有溫馨舒適的空間。一起跟著我們到中和去參觀吧！