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三代同堂的獨棟厝： 30.25 坪大的溫馨現代住宅

Genie Chien Genie Chien
The whole family, 弘悅國際室內裝修有限公司 弘悅國際室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 MDF White
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人的一生當中，家人提供了重要的情感力量，在打造自己的住宅時，大家多會把一家老小住的需求考慮進去。倘若你是三代同堂的家庭，你可能會擔心住的空間不夠寬敞，三代同居或許會讓居住環境顯得擁擠。現在，弘悅國際室內裝修有限公司以專業手法證明，即使住家只有 30.25 坪大，只要設計得宜，一家六口依舊可以享有溫馨舒適的空間。一起跟著我們到中和去參觀吧！

質樸的外觀

透過傳統抿石的自然紋理與格柵防盜窗形塑日式簡約的外在形象 弘悅國際室內裝修有限公司 平房 水泥 Grey
弘悅國際室內裝修有限公司

透過傳統抿石的自然紋理與格柵防盜窗形塑日式簡約的外在形象

弘悅國際室內裝修有限公司
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當我們來到這棟住宅門口時，映入眼簾的第一眼印象，是濃濃的日式簡約風格。簡單樸素的外觀，帶有傳統抿石的自然紋理，同時裝置起格柵防盜窗，賦予住戶多一層安心～

玄關

現代純白線條搭配中式擺設，擺設是屋主的最愛 弘悅國際室內裝修有限公司 現代風玄關、走廊與階梯 MDF White
弘悅國際室內裝修有限公司

現代純白線條搭配中式擺設，擺設是屋主的最愛

弘悅國際室內裝修有限公司
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走進門內，進到玄關處，可以看見純白潔淨的空間。採用現代線條搭配中式擺設，構成簡約洗鍊的視覺觀感。玄關擺設是屋主的最愛，透露出主人愛好藝術的個性～

客廳

不同厚度與寬度的線條只為了增加空間順延伸的視覺感 弘悅國際室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 MDF White
弘悅國際室內裝修有限公司

不同厚度與寬度的線條只為了增加空間順延伸的視覺感

弘悅國際室內裝修有限公司
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客廳是一家老小重要的起居空間。設計師藉由不同厚度與寬度的線條，增加了空間延伸的視覺感。沈穩的傢俱搭配，為客廳形塑出低調奢華的美感！

餐廳

在不規律的線條背後隱藏起的是全家的衛生間，因為空間的關係，在用餐的時候能把衛生間隱藏起來 弘悅國際室內裝修有限公司 餐廳 MDF White
弘悅國際室內裝修有限公司

在不規律的線條背後隱藏起的是全家的衛生間，因為空間的關係，在用餐的時候能把衛生間隱藏起來

弘悅國際室內裝修有限公司
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緊臨著客廳一側，就是全家用餐的空間。簡約的餐桌椅搭配，賦予餐廳活潑開朗的氛圍。背後的白色牆壁線條後方，則是全家使用的衛生間，把門帶上，就把私密空間隱藏了起來。

浴室

燈光設置的互相變換與加成更能呈現不同的氛圍 弘悅國際室內裝修有限公司 現代浴室設計點子、靈感&圖片 磁磚 Black
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燈光設置的互相變換與加成更能呈現不同的氛圍

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在不同光線的襯托下，衛浴空間充滿了挑逗的科技感。設計師在浴室裡裝置起可變換的燈光設置，洗浴時可以享受到不同的空間氛圍，為生活趣味加分～

和室

孩子長大了自然有自己的想法，和室臥榻養成規律的生活習慣，若有必要也能成為共同活動的場域 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 磁磚 Grey
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孩子長大了自然有自己的想法，和室臥榻養成規律的生活習慣，若有必要也能成為共同活動的場域

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這處和室空間不設傳統床鋪，改採可以自由睡臥的臥榻，此外還裝置了可供閱讀工作的配備。空間中形塑出人文優雅的氣質，必要時能成為家人共同活動的場域，關起拉門後則是私人獨享的領域。

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臥室

個性不同影響了居室呈現的氛圍，溫馨可愛呈現空間中的另一種質感 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 磁磚 White
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個性不同影響了居室呈現的氛圍，溫馨可愛呈現空間中的另一種質感

弘悅國際室內裝修有限公司
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設計師針對家庭成員需求，打造起不同的個性化空間。這處臥室以溫馨可愛為主調，讓居室呈現輕鬆活潑的氛圍。就連從小陪伴到長大的布偶，也有專屬的座位～

廚房

俐落冷調的色系安排，肩負著好整理與個性化的使命 弘悅國際室內裝修有限公司 現代廚房設計點子、靈感&圖片 玻璃 Grey 橱柜,台面,建筑,厨房用具,轻敲,厨房炉灶,厨房,木头,家电,室内设计
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俐落冷調的色系安排，肩負著好整理與個性化的使命

弘悅國際室內裝修有限公司
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採用冷調色系為基調，這處廚房散發出簡潔俐落的風格。它肩負著讓廚事更好整理，同時也表現出個性化的使命，玻璃及燈光的運用堪稱經典～

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