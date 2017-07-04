寒冷地下室的春天: 一個 27.2 坪的溫馨木質居所

你想像過住在地下室的空間，會是一種什麼樣的感覺呢？今天要帶你去參觀一間住宅，建物本身的地理位置比地面來得低，由於地勢的關係，如何解決通風與光線的問題，是設計師第一個面臨的課題。此外，屋主還特別強調希望能夠深化空間的個性。負責這項專案的弘悅國際室內裝修有限公司發揮驚人的創意，將這處面積共 27.225 坪的空間打造成一處沁心冰涼的住家，賦予它光明通透的舒適感，現在就讓我們一起來參觀吧！
這座住宅的門面設計得相當簡潔，白色粉牆搭配深色百葉窗格，散發出低調沈穩的氣質。半開闔的大門隱約可見溫馨感的室內景觀，濃濃人文氣質令人不禁心嚮往之～
進入大門後，可以經由往下的樓梯到達住家的玄關處。這裡採用不同花紋的玻璃材質，營造出十分新鮮舒服的視覺觀感。木質裝潢搭配石材地板，呈現出美好的空間質感～
登堂入室後，不禁令人大為驚豔！淺灰色仿水泥紋地磚讓空間顯得四平八穩，更凸顯出白色磚牆的陰暗與光影。簡單的燈光照明，讓不規則的磚墻紋理美出一種高度，光影交錯與實木的溫暖調性相呼應，為空間增添了藝術氣息～
設計師特意將木作染成深色，增加隔間的重量存在感，同時也透過金屬的質感，讓木作顯得輕盈些。運用多層使用的概念，當門片閉合時，它是一個展示櫃；門片開啟時，則變成了收納櫃。
設計師揚棄傳統電視牆的設定，採用大量實木舊廢料，打造起隱藏主臥室及浴室的入口，如此一來，電視與牆面的延伸在無形中展延了視覺的長度～
採用大地色系的長毛地毯，在化妝桌與衣櫃之間，形塑出精品般的視覺美感，更與床鋪和長型窗簾形成完美的匹配。衣櫃使用傳統古典線版，經過仿舊處理，打磨出深淺不一的木色，粗獷中流露出溫暖精緻的細節～
改建過後的衛浴空間，足夠二人使用，與其設計兩套過小的衛浴設施，不如一次豪邁地享受寬敞空間。牆面使用復古金屬打造出鏽化效果，增添盥洗時的質感與情調～
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