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寒冷地下室的春天: 一個 27.2 坪的溫馨木質居所

Genie Chien Genie Chien
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你想像過住在地下室的空間，會是一種什麼樣的感覺呢？今天要帶你去參觀一間住宅，建物本身的地理位置比地面來得低，由於地勢的關係，如何解決通風與光線的問題，是設計師第一個面臨的課題。此外，屋主還特別強調希望能夠深化空間的個性。負責這項專案的弘悅國際室內裝修有限公司發揮驚人的創意，將這處面積共 27.225 坪的空間打造成一處沁心冰涼的住家，賦予它光明通透的舒適感，現在就讓我們一起來參觀吧！

門面外觀

低調沈穩中呈現自然氣質的人文感受 弘悅國際室內裝修有限公司 房子 砂岩 Grey 植物,花盆,建筑,室内植物,夹具,木头,窗户,灯罩,邻里,居住区
弘悅國際室內裝修有限公司

低調沈穩中呈現自然氣質的人文感受

弘悅國際室內裝修有限公司
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這座住宅的門面設計得相當簡潔，白色粉牆搭配深色百葉窗格，散發出低調沈穩的氣質。半開闔的大門隱約可見溫馨感的室內景觀，濃濃人文氣質令人不禁心嚮往之～

玄關樓梯

採用不同花紋的玻璃材質營造新鮮舒服的視覺感 弘悅國際室內裝修有限公司 車庫/遮陽棚 玻璃 Grey
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採用不同花紋的玻璃材質營造新鮮舒服的視覺感

弘悅國際室內裝修有限公司
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進入大門後，可以經由往下的樓梯到達住家的玄關處。這裡採用不同花紋的玻璃材質，營造出十分新鮮舒服的視覺觀感。木質裝潢搭配石材地板，呈現出美好的空間質感～

室內空間

淺灰色仿水泥紋地磚讓空間四平八穩，更重要的是凸顯白色磚牆的陰暗與光影 弘悅國際室內裝修有限公司 牆面 磁磚 Grey
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淺灰色仿水泥紋地磚讓空間四平八穩，更重要的是凸顯白色磚牆的陰暗與光影

弘悅國際室內裝修有限公司
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登堂入室後，不禁令人大為驚豔！淺灰色仿水泥紋地磚讓空間顯得四平八穩，更凸顯出白色磚牆的陰暗與光影。簡單的燈光照明，讓不規則的磚墻紋理美出一種高度，光影交錯與實木的溫暖調性相呼應，為空間增添了藝術氣息～

多功能設計

木作染深色，增加隔間的重量存在感，也透過金屬的質感把木作變得輕盈些 弘悅國際室內裝修有限公司 書房/辦公室 合板 Wood effect
弘悅國際室內裝修有限公司

木作染深色，增加隔間的重量存在感，也透過金屬的質感把木作變得輕盈些

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設計師特意將木作染成深色，增加隔間的重量存在感，同時也透過金屬的質感，讓木作顯得輕盈些。運用多層使用的概念，當門片閉合時，它是一個展示櫃；門片開啟時，則變成了收納櫃。

創新設計

使用大量實木舊廢料隱藏主臥室及浴室的入口，捨棄傳統電視牆的設定讓電視被牆延伸，展延視覺的長度 弘悅國際室內裝修有限公司 客廳 實木 Wood effect
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使用大量實木舊廢料隱藏主臥室及浴室的入口，捨棄傳統電視牆的設定讓電視被牆延伸，展延視覺的長度

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設計師揚棄傳統電視牆的設定，採用大量實木舊廢料，打造起隱藏主臥室及浴室的入口，如此一來，電視與牆面的延伸在無形中展延了視覺的長度～

臥室

大地色系的長毛地毯使用在化妝桌與衣櫃之間，企圖形塑精品品牌的感覺，這是女主人最有自信的場域 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 磁磚 Wood effect
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大地色系的長毛地毯使用在化妝桌與衣櫃之間，企圖形塑精品品牌的感覺，這是女主人最有自信的場域

弘悅國際室內裝修有限公司
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採用大地色系的長毛地毯，在化妝桌與衣櫃之間，形塑出精品般的視覺美感，更與床鋪和長型窗簾形成完美的匹配。衣櫃使用傳統古典線版，經過仿舊處理，打磨出深淺不一的木色，粗獷中流露出溫暖精緻的細節～

浴室

改建過後的衛浴足夠二人使用，與其兩個過小的衛浴設施不如一次豪邁地享受空間 弘悅國際室內裝修有限公司 浴室 磁磚 Black
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改建過後的衛浴足夠二人使用，與其兩個過小的衛浴設施不如一次豪邁地享受空間

弘悅國際室內裝修有限公司
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改建過後的衛浴空間，足夠二人使用，與其設計兩套過小的衛浴設施，不如一次豪邁地享受寬敞空間。牆面使用復古金屬打造出鏽化效果，增添盥洗時的質感與情調～

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