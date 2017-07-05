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臥室佈置術: 8 個便宜又簡單的好點子

Genie Chien Genie Chien
Ristrutturazione completa appartamento a Roma , piano a piano a 臥室
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臥房，是每個人每天花上許多時間所處的空間，大家一定都想過，如何才能讓這個私有空間變得舒適又怡人。儘管口袋裡的預算有限，但只要透過一些很好的創意，你也可以在花費有限的情況下，將自己的房間打造得符合自己的風格品味！今天我們為你蒐集了 8 款好點子，讓你可以不必擔心荷包見底，就能創造出讓朋友來訪時大為驚豔的漂亮房間。現在就一起來欣賞吧！

1. 回收材料

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studio ferlazzo natoli

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運用回收或再生材料來裝飾房間，是再經濟實惠不過的辦法了。像照片中這組臥室燈光，便是運用回收的碗形材料，製作成照明設備的燈罩，美觀得有如一對藝術品！

2. 木梯

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design 臥室
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
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倘若你家有不用的木梯，經過一番整理，它就可以變成很棒的書架或展示架，讓房間顯得很有文青風～

3. 花瓶

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插上鮮花的花瓶，是營造自然氣息和清新室內空氣的撇步。你可以使用透明玻璃材質的容器，呈裝水後再插上一束鮮花， 讓家中飄散著美好的香風。

4. 壁畫

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Pixers

Folk

Pixers
Pixers
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如果你看膩了使用壁紙或油漆裝飾的牆壁，可以試試自己的繪畫手藝。將臥房裡的一面牆畫上自己喜愛的圖案，就能為空間創造出獨樹一格的風景！

5. 改變傢俱

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Meble Autorskie Jurkowski

Coffee table / bedside table

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試試看，把一些常用的傢俱改個面貌吧！例如照片中這一款，當咖啡桌新裝上一個水晶飾品，立刻就創造出很不一樣的美感～

6. 窗台

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Estúdio AMATAM

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如果你的房間有個小窗台，你可以在這裡裝置起簡單的舒適座椅，同時利用壁面空間設計出小型圖書架，讓宅在家裡成為高檔的享受～

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7. 布品

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選擇不同圖案和色彩的布品，可以創造出令人印象深刻的視覺觀感。你不必購買高昂的商品，只要注意風格和材質的搭配，便能達到很好的效果～

喜歡這間臥室的設計嗎? 讓專家協助你吧!

8. 時尚裝飾

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piano a

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許多裝飾品可以自己 DIY 來製造。你可以根據臥室的空間配置，選擇時尚美觀的簡單材料，依據自己的風格品味，設計出獨特的室內裝飾～

如果你正在尋找改造臥室的創意，一定不能錯過以下文章：

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喜歡這些裝飾臥房的創意嗎？留言分享你的想法吧！

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