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台北老屋翻新: 屬於小倆口的北歐風時尚公寓

Tarsier Tarsier
即將終結黃金單身漢的北歐居家, 城業空間設計有限公司 城業空間設計有限公司
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單身獨居的生活自由自在，就算是居住在小面積的住家空間中也不會有太大的不便，但是當大家要告別單身生活，跟另一半同住的時候，便需要重新改造居家的環境，打造一個甜蜜卻不擁擠的小蝸居。這一次的點子簿將要介紹由來自台北的專家為即將告別單身的屋主親手打造的小倆口的家。原本普通的小公寓在專家的規劃設計下，搖身一變成為散發北歐風情的美麗居所，讓人非常驚艷。

如果你正在打算同居或者是結婚，那就一起欣賞這個改造專案，從中找到適合你的實用靈感吧!

改造前的原始設計

原始居家 城業空間設計有限公司
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原始居家

城業空間設計有限公司
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翻新改造前，客廳幾乎沒有任何的裝潢以及收納空間，因此雜物散落四處。由於缺少了合適的儲物家具，電腦的檯面佈滿了凌亂的電線和設備，加上隨性擺放的椅子，讓客廳看起來毫無章法。

改造後：美麗優雅的客廳設計

原木與灰色調堆疊的安穩 城業空間設計有限公司
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原木與灰色調堆疊的安穩

城業空間設計有限公司
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室內設計師採用了木頭作為主要的素材，搭配大地的色系，重新整修了客廳的設計，再加上一點簡約時尚的室內裝飾品，例如原色的地毯和長形的吊燈，讓改造後的客廳散發著美麗優雅的氣氛。

改造前的廚房設計

原始廚房 城業空間設計有限公司
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原始廚房

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這個廚房原本的坪數少，小型櫥櫃沒法提供充足的儲存空間，讓地上擺放了很多雜物和東西，給人一種混亂的感覺。

改造後：整潔明亮的小廚房

用使用的習慣打造動線，用純白的玻璃勾勒簡約。 城業空間設計有限公司
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用使用的習慣打造動線，用純白的玻璃勾勒簡約。

城業空間設計有限公司
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經過專家的改造後，小廚房變得寬敞並且有條理，全白色的設計加上明亮的燈光設計，增加了空間感。而且廚櫃設計大大改善了收納廚房設備的問題，而地上的雜物也全部消失了，頓時變得清爽。

改造後：設備齊全的衛浴間

一個人的沉澱 城業空間設計有限公司
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一個人的沉澱

城業空間設計有限公司
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這個衛浴間使用了木造的家具、咖啡色的磁磚配上了鏡面的櫃子，簡約的設計充滿了北歐風情，加上齊全的衛浴設備，真是讓人羨慕！

延伸閱讀：17個美麗的入口花園

有條理的廚房設計：區域規劃、廚具分類、抽屜收納等必知要點！
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