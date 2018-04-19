台北老屋翻新: 屬於小倆口的北歐風時尚公寓

單身獨居的生活自由自在，就算是居住在小面積的住家空間中也不會有太大的不便，但是當大家要告別單身生活，跟另一半同住的時候，便需要重新改造居家的環境，打造一個甜蜜卻不擁擠的小蝸居。這一次的點子簿將要介紹由來自台北的專家為即將告別單身的屋主親手打造的小倆口的家。原本普通的小公寓在專家的規劃設計下，搖身一變成為散發北歐風情的美麗居所，讓人非常驚艷。

如果你正在打算同居或者是結婚，那就一起欣賞這個改造專案，從中找到適合你的實用靈感吧!