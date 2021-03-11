顏色擴大術! 10 種用色彩搭配讓客廳看起來更寬敞的方法

客廳是家中的主要生活區域，因此居住環境是否舒適只要看一下客廳便知曉。公寓的住戶們所擁有的生活空間不大，小坪數的家居更需要不同的妙法去打造舒適、寬敞的空間。想讓房子看起來更廣闊寬敞嗎？其中一個好方法就是利用顏色的配搭。舉例來說，我們最常用、也是最百搭的純白色就是一個很好的例子，既簡約又大氣，適合大多數的家居空間。淺綠色現在也很流行，可以作為客廳牆壁的底色，讓你一回家就可以享受綠意所帶來的輕鬆和舒適感，一天下來所有的壓力瞬間就減少了一大半。類似的例子還有很多，總之，了解如何在牆壁，地板和家具上選出正確的色調是裝潢的一個重要組成部分，只需根據你的喜好去組合不同的風格即可。

為了展現色彩配搭對家居設計的影響，我們選出了 10 間擁有美麗顏色配搭的住宅，我們相信你可以找到一些靈感，獲得啟發！