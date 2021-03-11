顏色擴大術! 10 種用色彩搭配讓客廳看起來更寬敞的方法

客廳是家中的主要生活區域，因此居住環境是否舒適只要看一下客廳便知曉。公寓的住戶們所擁有的生活空間不大，小坪數的家居更需要不同的妙法去打造舒適、寬敞的空間。想讓房子看起來更廣闊寬敞嗎？其中一個好方法就是利用顏色的配搭。舉例來說，我們最常用、也是最百搭的純白色就是一個很好的例子，既簡約又大氣，適合大多數的家居空間。淺綠色現在也很流行，可以作為客廳牆壁的底色，讓你一回家就可以享受綠意所帶來的輕鬆和舒適感，一天下來所有的壓力瞬間就減少了一大半。類似的例子還有很多，總之，了解如何在牆壁，地板和家具上選出正確的色調是裝潢的一個重要組成部分，只需根據你的喜好去組合不同的風格即可。
為了展現色彩配搭對家居設計的影響，我們選出了 10 間擁有美麗顏色配搭的住宅，我們相信你可以找到一些靈感，獲得啟發！
這個客廳使用了三個顏色的組合佈置，它們分別是白色、卡其色和木色，清白的牆壁跟木造的傢俱和裝飾品混合在一起，大地的色調帶來溫暖的感覺，打破單調的白色，又不會形成鮮明的對比，貼近大自然的建材標誌著動感和優雅，散發著舒適的氣氛。
這間住宅拖用了鮮豔的色彩，橙色的牆壁配上綠油油的盆栽和黑色的櫃子，形成了強烈的對比，讓人印象深刻。在這些強烈的色調之間，室內佈置師採用了木材來補充落差，讓整個環境變得調和，更充滿了度假的風情。
這個簡約風格的客廳擁有廣闊的空間和高樓層，只要配上一些色彩繽紛的傢飾品，家居就顯得活潑生動，例如橙色的花瓶和藍色的靠墊都為這個平實的家居設計補充了與眾不同的元素。
這種經典的組合總是無可挑剔，不僅是房間，就算是其他環境，例如客廳設計也一樣。 白色的存在完美地照亮了整個空間，並帶來了空間感。而木材的質料就帶來溫暖和優雅的氣息，完美地平衡了環境。
油漆工程師可以為您家中的牆壁換上新裝，就像這個房子的室內配色一樣，它採用了淺綠色牆壁的設計配上白色的天花，強烈的對比讓客廳的空間看起來更加寬敞和廣闊。
在這個房間裡，牆壁和天花都使用純白色的設計，地板和門口就使用了木材，跟綠色的沙發和盆栽形成了鮮明對比，高貴的墨綠色椅子和坐墊創建了一種獨特的個人風格。
這個客廳的顏色配搭偏向淺色調，悠和的淺藍色配上白色的天花和咖啡色的沙發，給人一種輕鬆自在的感覺。再加上一些室內裝飾品和地毯，就更是精緻。
在這個客廳中，它全用了不同層次的灰色和黑色的客廳配色，給人優雅、清爽和現代的感覺。 此外，我們可以注意到無論是牆壁、家具或是地板，它們都存在著不同的冷色調色彩搭配組合，只要輕輕加上一種另類的顏色，就完美了！
鮮紅色的牆壁和灰色的沙發顏色形成了強烈的對比，然而充滿了圖案的地毯在這對比色中成為了溫暖的色調，完美地結合了兩大色系，真是大膽創新的設計和用色。
最後的這個例子採用了淺色調的顏色搭配，散發著愜意的感覺，透過玻璃門窗的自然採光，色調的亮度提升，散發著不能阻擋的舒適感。
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