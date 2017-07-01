收納好點子: 12 種方法讓你人生大轉變

房子的收納設計可以左右你人生，這其實一點也不誇張。試想一下，如果你家中雜亂無章，物品四散，不僅畫面會讓人的心情感到煩悶，在找東西的時候也會浪費許多時間。不知不覺中，你的生命有很多時間就這樣耗費在沒有意義的事物上，這樣是不是十分惱人呢?
為了要讓你的人生更加順遂，這一次我們整理了 12 種讓你的人生大轉變的收納好點子，不管是浴室，臥室，兒童房或是鞋子，我們要提醒你家中有那些物品以及區域需要好好規劃收納的空間，讓你的生活更輕鬆有效率!
你是常常被朋友戲稱為
蜈蚣的愛鞋人士嗎? 如果不幫鞋子找一個家，任由它們散亂四處的話，你的鞋子不僅容易生灰塵，也會讓家中的玄關看起來很雜亂。建議你購買一個鞋櫃，將你的各類鞋款一一擺放好。
除了鞋子以外，你還有很多包包以及衣物嗎? 如果是的話，我們可以想像你的房間會有多混亂。
如果你覺得衣物的收納非常困難的話，建議你直接與設計師商量，購買或是依照你的需求打造一個擁有各式掛架以及抽屜的大衣櫃，將你的衣物以及包包分門別類地收納好。
不管走廊寬敞與否，如果你在此讓雜物散落一地的話，除了走動起來不方便之外，還有可能影響你的運勢。你可以在走廊牆面上設置層架，或者是擺放收納櫃，維持走廊的整潔度。
抱枕佔的面積很大，如果你需要把它們收納起來的話，可以在窗邊的臥鋪下方規劃收納的空間，存放這些物品。
飾品雖然所佔的面積不大，但是如果沒有好好地收納的話會非常難找到你想要配戴的飾品。你可以在抽屜擺放一個格子狀的分格架，將領帶以及其他配件擺放好。
如果說你家中的人數眾多，所擁有的布織物以及浴巾很多的話，你可以在洗衣機的地方設置層架，讓這些用品有個家。
收納設計不僅具有實用性，也可以兼具美感，你可以設計一個類似圖中的個性牆面收納格，為家中增添時尚的氣息。
你如果是在家工作的人的話，那麼這個區域的收納設計就更加重要了。你可以在內凹的牆面設計層架，把你的文件夾都放好。
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