收納好點子: 12 種方法讓你人生大轉變

房子的收納設計可以左右你人生，這其實一點也不誇張。試想一下，如果你家中雜亂無章，物品四散，不僅畫面會讓人的心情感到煩悶，在找東西的時候也會浪費許多時間。不知不覺中，你的生命有很多時間就這樣耗費在沒有意義的事物上，這樣是不是十分惱人呢?

為了要讓你的人生更加順遂，這一次我們整理了 12 種讓你的人生大轉變的收納好點子，不管是浴室，臥室，兒童房或是鞋子，我們要提醒你家中有那些物品以及區域需要好好規劃收納的空間，讓你的生活更輕鬆有效率!