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收納好點子: 12 種方法讓你人生大轉變

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify 書房/辦公室
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房子的收納設計可以左右你人生，這其實一點也不誇張。試想一下，如果你家中雜亂無章，物品四散，不僅畫面會讓人的心情感到煩悶，在找東西的時候也會浪費許多時間。不知不覺中，你的生命有很多時間就這樣耗費在沒有意義的事物上，這樣是不是十分惱人呢? 

為了要讓你的人生更加順遂，這一次我們整理了 12 種讓你的人生大轉變的收納好點子，不管是浴室，臥室，兒童房或是鞋子，我們要提醒你家中有那些物品以及區域需要好好規劃收納的空間，讓你的生活更輕鬆有效率!

1. 兒童房的收納超重要!

homify 嬰兒房/兒童房
homify

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小孩子的玩具總是會讓兒童房雜亂不已的主因，因此我們建議你購買結合趣味設計的收納家具，將孩子們的玩具以及衣物通通收個一乾二淨。

2. 幫你的鞋子找個家吧!

Tall Shoe Cabinet from our Chadwick Grey Range Big Blu Furniture 玄關、走廊與階梯儲藏櫃 木頭 Grey
Big Blu Furniture

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Big Blu Furniture
Big Blu Furniture
Big Blu Furniture

你是常常被朋友戲稱為蜈蚣的愛鞋人士嗎? 如果不幫鞋子找一個家，任由它們散亂四處的話，你的鞋子不僅容易生灰塵，也會讓家中的玄關看起來很雜亂。建議你購買一個鞋櫃，將你的各類鞋款一一擺放好。

3. 有各式抽屜的衣櫃

Reforma Casa C.P., Atelie 3 Arquitetura Atelie 3 Arquitetura 更衣室 MDF Beige
Atelie 3 Arquitetura

Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura

除了鞋子以外，你還有很多包包以及衣物嗎? 如果是的話，我們可以想像你的房間會有多混亂。

如果你覺得衣物的收納非常困難的話，建議你直接與設計師商量，購買或是依照你的需求打造一個擁有各式掛架以及抽屜的大衣櫃，將你的衣物以及包包分門別類地收納好。

4. 廚房層架

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Pixers

Fancy Wood

Pixers
Pixers
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你是喜歡做料理的人嗎?那麼想必你的廚房必定有許多瓶瓶罐罐以及杯盤吧?

廚房的層架可以讓你擺放這些常用的瓶罐，以及較為美觀有特色的杯盤。

5. 走廊收納

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey 現代風玄關、走廊與階梯
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

不管走廊寬敞與否，如果你在此讓雜物散落一地的話，除了走動起來不方便之外，還有可能影響你的運勢。你可以在走廊牆面上設置層架，或者是擺放收納櫃，維持走廊的整潔度。

6. 浴室的收納

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Pixers

Sailing Ships

Pixers
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浴室的收納設計能夠影響到洗澡的心情，如果說空間不大的話，你可以在牆面規劃收納格，將所需的物品全部擺放好。

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7. 抱枕

Cafe Style Shutters for Bay Windows homify 窗戶與門百葉窗與捲簾
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Cafe Style Shutters for Bay Windows

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抱枕佔的面積很大，如果你需要把它們收納起來的話，可以在窗邊的臥鋪下方規劃收納的空間，存放這些物品。

8. 飾品

Bespoke tie drawer Lamco Design LTD 臥室衣櫥與衣櫃
Lamco Design LTD

Bespoke tie drawer

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

飾品雖然所佔的面積不大，但是如果沒有好好地收納的話會非常難找到你想要配戴的飾品。你可以在抽屜擺放一個格子狀的分格架，將領帶以及其他配件擺放好。

9. 布織品以及浴巾

Utility - Laundry Shelves Absolute Project Management 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Absolute Project Management

Utility – Laundry Shelves

Absolute Project Management
Absolute Project Management
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如果說你家中的人數眾多，所擁有的布織物以及浴巾很多的話，你可以在洗衣機的地方設置層架，讓這些用品有個家。

10. 廚房的抽屜

'Vivid Classic' Kitchen - drawer homify 廚房
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'Vivid Classic' Kitchen – drawer

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廚房的小道具非常多，你可以在抽屜規劃小收納格，讓這些物品可以有自己的家。

11. 時尚的收納設計

Rectangular Living Room Furniture Casa Più Arredamenti Living Room Furniture
Casa Più Arredamenti

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Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
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收納設計不僅具有實用性，也可以兼具美感，你可以設計一個類似圖中的個性牆面收納格，為家中增添時尚的氣息。

12. 家庭辦公室

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify 書房/辦公室
Pamela Kilcoyne – Homify

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Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

你如果是在家工作的人的話，那麼這個區域的收納設計就更加重要了。你可以在內凹的牆面設計層架，把你的文件夾都放好。

延伸閱讀: 明亮系更衣間： 10 款有絕佳開放感的設計

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