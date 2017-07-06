改造七零年代的老房子: 一個適合親友歡聚的超溫馨兩層樓住宅

想像在美好的夏日裡，你和家人及親友聚會，共度一場夏宴派對，此時，如果有一座充滿度假氛圍的住屋，肯定能讓你的歡樂時光加倍愉悅！今天我們要帶你去參觀的專案，是由 IN DÉCO 專業設計師所負責，他們將一座傳統的老舊住家，改造成兼具古典風格及休閒風情的美麗宅第，讓屋主能帶著家人來此度假，同時也能用來款待賓客。改造後的房子變得十分寬敞新穎，立刻一起來參觀吧！