改造七零年代的老房子: 一個適合親友歡聚的超溫馨兩層樓住宅

想像在美好的夏日裡，你和家人及親友聚會，共度一場夏宴派對，此時，如果有一座充滿度假氛圍的住屋，肯定能讓你的歡樂時光加倍愉悅！今天我們要帶你去參觀的專案，是由 IN DÉCO 專業設計師所負責，他們將一座傳統的老舊住家，改造成兼具古典風格及休閒風情的美麗宅第，讓屋主能帶著家人來此度假，同時也能用來款待賓客。改造後的房子變得十分寬敞新穎，立刻一起來參觀吧！
從街上這一頭看過去，這棟新落成的房子顯得低調樸實，這是因為屋主原本就希望把房子打造得精巧可愛，不想給人華麗不實的印象。採用石材、磚瓦和木質的搭配，散發出傳統建築的典雅氣質～
這棟房子建於 1970 年代，屋內只有兩間臥室和一間起居室，並沒有太多空間可供家人度假或親友來訪時居住。這項改建專案旨在將原來的空間加以擴建，在維持既有架構的前提下，把房子加高成二層樓，以創造更多的可運用空間。
改建後有了這處新的入口門廊，採用多扇大型玻璃窗的門面，讓室內的居家環境一覽無遺，不僅帶給建築物全新的視覺印象，同時也為訪客創造出一個友好的開放空間，彷彿正熱情地招呼著每位賓客！
採用全開放式設計的用餐區，與其他空間交融得完美無匹！廚房配備有中島，讓廚事可以更加便利有效率。木質傢俱散發出溫暖的調性，與戶外流洩進來的自然光結合，為這處現代化廚房增添了自然元素～
客廳中央裝置了一處壁爐，有效區隔出不同的空間使用，同時也確保屋內的熱度能夠均勻分佈到室內各個角落。親友聚會時，圍著壁爐團坐，創造出很有家族氣氛的氛圍～
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