改造老舊透天厝: 一個飄散木頭香與禪意的溫馨住家

這是一處上下層間的空間，改造前除了供作廚房烹飪之用外，看起來相當空曠浪費。淺粉紅的流理台搭配蒼白的磁磚地板，燈光下顯得相當單調乏味～

如果你也喜歡這個上下層間的空間設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～