改造老舊透天厝: 一個飄散木頭香與禪意的溫馨住家

擁有一棟透天厝是許多人的夢想，那麼如果你擁有一棟透天厝的話，你會想把它創造成什麼樣的空間呢？一般來說，透天厝有所謂「頂天立地」的格局，同時可能帶有基地狹長、通風採光欠佳、内部規劃零亂，以及樓梯多、占空間、實坪少等缺點。但是，透天厝的改建潛力可能遠遠超乎你想像！我們其實可以通過很多方式來挖掘透天厝的巨大潛力，如果你也對舊透天厝改建感興趣，如果你也希望從專業設計師的設計案例裡尋找一些靈感，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 今天要帶你去參觀由台中上埕建築工坊的專家們所經手的一項專案，他們在延續往日風華和既有風景的概念下，將一處空間衍敘成擁有多功能的絕美空間，極具創意的整修手法，現在就一起來參觀！
這是一處上下層間的空間，改造前除了供作廚房烹飪之用外，看起來相當空曠浪費。淺粉紅的流理台搭配蒼白的磁磚地板，燈光下顯得相當單調乏味～
如果你也喜歡這個上下層間的空間設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～
從這個角度看過去，是一處小小的陽台。儘管地板相當潔淨，窗格外也沒有太多雜物，卻依舊顯得乏善可陳。設計師已經開始動腦筋，該如何才能讓透天厝改建後的空間可以充實豐盈起來～
新的面貌讓每個人都驚豔到家！全新的木質裝潢和傢俱搭飾，令人完全不敢相信，這竟會是方才看過的同一空間！極具魔幻效果的燈光、線條、色塊運用，將空間轉換成絕美的私人天地～
你會在自己家裡選擇這樣的空間設計嗎～
這這個角度望過去，可以一覽這處結合客廳、餐廳及廚房的多功能空間。全開放式的佈局，除了擁有高度流暢的動線，空間的每一處都充分運用，滿足了居家所有的功能需求！
你喜歡這個多功能空間設計嗎？歡迎留言告訴我們喔～
緊臨樓梯的這個角落，被規劃成書房使用。採用百葉窗設計，讓室內維持通風，同時也提供相當高的隱私性。透天改樓梯設計並不容易，你喜歡這個木質書桌、地板和階梯，一氣呵成的設計嗎？
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