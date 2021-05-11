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改造老舊透天厝: 一個飄散木頭香與禪意的溫馨住家

Genie Chien Genie Chien
舊屋改造│築跡生活, 上埕建築 上埕建築
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擁有一棟透天厝是許多人的夢想，那麼如果你擁有一棟透天厝的話，你會想把它創造成什麼樣的空間呢？一般來說，透天厝有所謂「頂天立地」的格局，同時可能帶有基地狹長、通風採光欠佳、内部規劃零亂，以及樓梯多、占空間、實坪少等缺點。但是，透天厝的改建潛力可能遠遠超乎你想像！我們其實可以通過很多方式來挖掘透天厝的巨大潛力，如果你也對舊透天厝改建感興趣，如果你也希望從專業設計師的設計案例裡尋找一些靈感，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 今天要帶你去參觀由台中上埕建築工坊的專家們所經手的一項專案，他們在延續往日風華和既有風景的概念下，將一處空間衍敘成擁有多功能的絕美空間，極具創意的整修手法，現在就一起來參觀！

改造前的門面

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上埕建築

舊屋改造│築跡生活

上埕建築
上埕建築
上埕建築

這間透天厝改造前的門面有台灣房子常見的鐵窗，雖然說狀態不是太差，但是美觀度不佳，無法讓訪客驚嘆。

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上埕建築

舊屋改造│築跡生活

上埕建築
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這是一處上下層間的空間，改造前除了供作廚房烹飪之用外，看起來相當空曠浪費。淺粉紅的流理台搭配蒼白的磁磚地板，燈光下顯得相當單調乏味～

如果你也喜歡這個上下層間的空間設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

另一個角度

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上埕建築

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上埕建築
上埕建築
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從這個角度看過去，是一處小小的陽台。儘管地板相當潔淨，窗格外也沒有太多雜物，卻依舊顯得乏善可陳。設計師已經開始動腦筋，該如何才能讓透天厝改建後的空間可以充實豐盈起來～

改造後令人驚嘆不已

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上埕建築
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瞧瞧老透天改造後的新門面，木頭的大門是不是讓整體的質感更棒，成為一個讓鄰居都會想多看幾眼的溫馨住家呢? 

室內的空間

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新的面貌讓每個人都驚豔到家！全新的木質裝潢和傢俱搭飾，令人完全不敢相信，這竟會是方才看過的同一空間！極具魔幻效果的燈光、線條、色塊運用，將空間轉換成絕美的私人天地～

你會在自己家裡選擇這樣的空間設計嗎～

換個角度欣賞

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上埕建築
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這這個角度望過去，可以一覽這處結合客廳、餐廳及廚房的多功能空間。全開放式的佈局，除了擁有高度流暢的動線，空間的每一處都充分運用，滿足了居家所有的功能需求！

你喜歡這個多功能空間設計嗎？歡迎留言告訴我們喔～

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客廳設計

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客廳的這一角落，擺設有十分舒適的沙發、小桌，對面便是液晶電視及矮櫃。另一側則是成排的靠牆座椅兼收納櫃，上面放有抱枕，對照牆上一橫一豎的窗戶設計，充分流露出設計師的巧思～

書房一角

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緊臨樓梯的這個角落，被規劃成書房使用。採用百葉窗設計，讓室內維持通風，同時也提供相當高的隱私性。透天改樓梯設計並不容易，你喜歡這個木質書桌、地板和階梯，一氣呵成的設計嗎？

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