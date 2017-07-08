改造 50 年祖厝: 一間洋溢西班牙鄉村風情的透天別墅

建築設計，是門充滿魅力的學問；老屋改建，則是幾近魔術的設計美學！今天要帶你去目睹一座 50 年祖厝的神奇改造，負責這項專案的采荷室內設計專家運用巧妙的技術，將它變身為一座洋溢著西班牙鄉村風情的透天別墅，不僅賦於這棟歷經半世紀光陰的老屋新的語彙及生命，更讓它成為能夠傳承下一代的居家生活空間。盈滿自然光及色彩的印象，令人過目就難忘！現在就跟著我們來參觀吧～
這座已有 50 年歷史的祖厝，改建前老舊的模樣令人驚心。房舍內沒有自來水系統，原始樓板及格局相當矮小，不符合現代人的居家使用。
設計師採用西班牙式開放格局，將樓板拉高引進自然光，同時刻意讓樓梯外露，使空間更具整體感。古典式傢俱搭配亮麗的用色，讓這座客廳散發出極為迷人的魅力～
轉個角度來欣賞這座客廳，可以觀察到許多精緻的細節。矮櫃上方的牆面，以多色石塊混搭出很有南歐風情的石牆，與木質橫樑及暖色地磚營造出絕美的質感～
餐廳及廚房的二合一空間，採用歐式鄉村風常見的傾斜屋頂設計。為了貼近年輕屋主的個性，櫃體以手染成銀灰色，賦予空間現代感時尚氣息～
臥室牆面採用活潑亮麗的顏色，搭配美麗的床組及抱枕，創造出西班牙式輕快風格。古典鏡面、簡約桌椅及垂掛式吊燈，處處體現設計師的巧思～
精巧的浴室中，最引人注目的首推泡湯浴池設計。這處空間原本是屋主小時候的房間，經過重新規劃引入自然光源，變成了人見人羨的泡湯浴池。整體裝潢流露出典雅的氣質，美得令人目不轉睛～
如果你喜歡這座充滿西班牙風情的住宅，一定不能錯過以下文章：