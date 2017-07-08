改造 50 年祖厝: 一間洋溢西班牙鄉村風情的透天別墅

建築設計，是門充滿魅力的學問；老屋改建，則是幾近魔術的設計美學！今天要帶你去目睹一座 50 年祖厝的神奇改造，負責這項專案的采荷室內設計專家運用巧妙的技術，將它變身為一座洋溢著西班牙鄉村風情的透天別墅，不僅賦於這棟歷經半世紀光陰的老屋新的語彙及生命，更讓它成為能夠傳承下一代的居家生活空間。盈滿自然光及色彩的印象，令人過目就難忘！現在就跟著我們來參觀吧～