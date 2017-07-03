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家中擴建的好範例: 一個有天窗的溫馨木質平房

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要擴建房子需要注意相關的法規，然後再與設計師討論你所要的設計以及想法，之後再執行。這一本點子簿所要介紹的平房就是一個擴建的專案，屋主在符合地方法規的情況之下，請專家打造出一個有天窗的溫馨明亮的木質平房。除了天窗以外，這間房子還有大片的玻璃拉門以及落地窗，因此每個角落都寬敞又明亮，一點也沒有以往平房給人的陰暗印象。

如果你也想要擴建住家的話，現在就讓我們一起欣賞這間溫馨的木質平房，並且從中找靈感吧!

外觀

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Fluido Arch – Studio di Architettura

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擴建的工程除了在增加家中的使用面積外，也在於加強房子的堅固性。專家在擴建房屋的同時，加強了房子的現代感，堅固性，並且讓房子更為寬敞。除此之外，專家還增加了節能的設計，因此擴建的區塊除了美觀之外，也經濟實惠。

擴建前後

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圖中左手邊是擴建前的房子，這間房子原本是建於 70 年代的經典別墅，在擴建的時候，專家重新裝修了原有的窗戶，電爐的設備，暖氣的系統以及防熱的設備。除此之外，房子也多了節能的設計。

平面設計圖

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從平面設計圖你可以看到這間平房內的格局。

天窗

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這個區域是房子的主要出入口，而專家規劃了天，讓入口處甩開陰暗，更為明亮寬敞。

工作區

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有著全牆面書櫃以及木頭地板的工作區簡約且溫馨，戶外的陽光照射進來的時候，顯得更有溫度。

由於空間的用色非常簡單，因此專家選擇了紅色的書桌，點亮整體的空間。

更為堅固

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房子的擴建主要目的不只是讓家中的面積增大，也是加強其堅固性。專家利用具有裝飾性的柱子，讓房子內的穩定性更高，居者也能更為安心。

廚房與用餐區

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最後我們要看的是將用餐區與廚房結合在一起的區塊，利用小牆隔開廚房以及用餐區，除了能保持兩個區塊的開放感之外，還能巧妙地劃分出不同的生活功能。除此之外，用餐區的旁邊便是大片的玻璃拉門，因此用餐的時候可以欣賞外頭的景致，十分紓壓。

延伸閱讀: 實現一家六口三代同堂的夢： 30.25 坪大的溫馨現代獨棟厝

夢想中的平房： 7 間讓你無憂無慮的絕佳居所
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