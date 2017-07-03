家中擴建的好範例: 一個有天窗的溫馨木質平房

要擴建房子需要注意相關的法規，然後再與設計師討論你所要的設計以及想法，之後再執行。這一本點子簿所要介紹的平房就是一個擴建的專案，屋主在符合地方法規的情況之下，請專家打造出一個有天窗的溫馨明亮的木質平房。除了天窗以外，這間房子還有大片的玻璃拉門以及落地窗，因此每個角落都寬敞又明亮，一點也沒有以往平房給人的陰暗印象。

如果你也想要擴建住家的話，現在就讓我們一起欣賞這間溫馨的木質平房，並且從中找靈感吧!