50 坪鄉間別墅: 一個含有大庭院與木頭露臺的現代風居所

你喜歡現代的建築風格，然而依舊渴望帶有質樸與愜意感的戶外生活嗎? 這一次的點子簿要為你介紹一間結合了這些元素的 50 坪鄉間別墅。這間鄉間別墅的室內裝潢非常有現代感，帶點淡淡的奢華氣息，而戶外的木頭露臺以及庭院則讓人感受到鄉間的質樸美感。

跟著我們的腳步一起欣賞這間 50 坪的鄉間別墅，也許你可以從這間房子的設計中，找到混搭不同元素以及風格的超實用靈感。