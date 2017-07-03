50 坪鄉間別墅: 一個含有大庭院與木頭露臺的現代風居所

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你喜歡現代的建築風格，然而依舊渴望帶有質樸與愜意感的戶外生活嗎? 這一次的點子簿要為你介紹一間結合了這些元素的 50 坪鄉間別墅。這間鄉間別墅的室內裝潢非常有現代感，帶點淡淡的奢華氣息，而戶外的木頭露臺以及庭院則讓人感受到鄉間的質樸美感。
跟著我們的腳步一起欣賞這間 50 坪的鄉間別墅，也許你可以從這間房子的設計中，找到混搭不同元素以及風格的超實用靈感。
美麗又光滑的磁磚地板搭配上溫暖的照明，這個家的入口明亮又寬敞。有鐵框的透明玻璃拉門讓整體的感覺更為開放，牆面上的鏡子除了可以讓人查看儀容外，還能增加空間感。
進門之後，使用了磁磚以及大理石的客廳非常有架式，簡約中又帶有淡淡奢華氣息。在一片白的空間中，黑色的沙發座椅以及電視營造出層次感。
廚房以及用餐區結合在一塊，是非常適合現代家庭的設計。用餐區上方的燈具造型獨特，為淺色空間的一大亮點。
房子內的收納功能規劃地十分完善，因此屋內一點也不凌亂。
庭院中的石頭步道讓整體畫面非常有層次感，其造景毫不做作，讓人可以聯想到大自然的景緻。
接下來讓我們看看使用了木頭地板以及石材牆面的露臺，這些元素讓戶外的空間更有原始的風味。
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寬敞的露臺成為最佳的戶外用餐區，籐製的座椅則營造出愜意的度假氣息。
漆上墨綠色的房間用色大膽卻不會太超過，並且與外頭的自然呼應。
有書桌的臥室功能性強，是小空間的活用術。
最後讓我們走進浴室看看吧!
使用透明玻璃隔屏的乾溼分離浴室風格獨具，再加上獨特圖樣的瓷磚地板後，盡顯其不凡的魅力。
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