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現代風獨棟厝: 13 種讓客人超驚豔的絕佳設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
CASA APPMG, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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許多台灣人渴望蓋一間屬於自己的獨棟厝，原因很簡單，因為獨棟厝可以提供你完全獨立的空間，不需要擔心被對門的鄰居窺探或是打擾。除此之外，你可以盡情地揮灑自己的創意，依照你的構想，打造獨棟厝的外觀。獨棟厝的造型百百種，而這一次我們要為大家介紹的則是走現代風路線的獨棟厝，這些獨棟厝都展現了現代建築的精華，非常有個性。

現在就讓我們一起看看這 13 間現代風的獨棟厝，保證你能找到讓你的客人超驚豔的好設計。

1. 韓國的獨棟厝

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더 이레츠 건축가 그룹

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더 이레츠 건축가 그룹
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首先我們要看到的獨棟厝使用了大量的紅磚，因此在展現現代感的同時，也傳達了質樸的味道。

房子的外面搭建了水泥圍牆，搭配上藍色的柵欄後，既提供安全性，又非常美觀。

2. 異國風情

Project Rumah Unit Nuansa Villa Bali Modern di Cinere unit 2, Studio JAJ Studio JAJ 房子
Studio JAJ

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接下來看到的這間獨棟厝因為其屋頂而散發著異國風情，屋子本身的結構非常有現代感，結合了木頭窗框以及拉門後，顯得更有自然的溫度。

3. 有ㄇ字型廚房的家

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THE JK

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THE JK
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有著雪白的外觀，這間房子讓人一看就難忘。屋子中間的木頭外牆十分突出，讓大門更為隱密。

房子內寬敞明亮，ㄇ字型的廚房則是喜歡料理的人的夢幻廚房。

6. 咖啡色系的家

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Protocolo Ingeniería &amp; Arquitectura

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咖啡色系的外牆賦予這個家穩重的個性，雖然說房子本身的建地是狹長型的，但是專家扭轉劣勢，規劃出含有寬敞戶外空間的完美格局。

7. 有泳池以及大戶外廚房的家

CASA APPMG, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
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建在斜坡上，這間房子的屋頂結構十分有趣，搭配上熱帶植物後，產生一種絕佳的對比。

內院的區塊有泳池的設計，並且還有寬敞的戶外大廚房，是喜歡戶外生活的人的夢想之家。

8. 白雪公主

전주 농소마을 주택, THE JK THE JK 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
THE JK

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白色的外牆讓人彷彿來到希臘，而格狀的結構則十分有現代感。

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9. 灰色的家

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3satz architekten

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不同色階的灰營造出簡約的風格，加上木頭外牆後，一點也不生冷。

10. 多層次

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deFORMA arquitectura

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方形的結構簡單卻有個性，仔細一看，鐵，木頭，玻璃等不同的元素讓房子充滿多層次，遮陽棚上方種植了植物，除了讓房子更有生氣之外，也有遮蔭的效果。

11. 一點紅

Casa em Larim, GUIDA_Gabinete de Urbanismo, Interiores, Desenho e Arquitetura GUIDA_Gabinete de Urbanismo, Interiores, Desenho e Arquitetura 房子
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在大面積的白色外牆中，紅色的外牆更為顯眼。而其設計也非常有隱密性，讓人更好奇屋內的設計。

12. 有大庭院的家

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
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大庭院是這間獨棟厝的最美的地方，而可以俯瞰周遭景色的陽台讓人可以盡情享受戶外生活。

13. 台灣的獨棟厝

立面內退，納入公園景致 本晴設計 房子
本晴設計

立面內退，納入公園景致

本晴設計
本晴設計
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最後壓軸的是位在台灣的獨棟厝。來自台灣的專家善於展現混凝土的美感，而這間獨棟厝結合了玻璃與木頭等元素，展現了多層次的現代感。

延伸閱讀: 兩層樓住宅: 11 間讓你與自然融為一體的舒適好居所

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