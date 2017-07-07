現代風獨棟厝: 13 種讓客人超驚豔的絕佳設計

許多台灣人渴望蓋一間屬於自己的獨棟厝，原因很簡單，因為獨棟厝可以提供你完全獨立的空間，不需要擔心被對門的鄰居窺探或是打擾。除此之外，你可以盡情地揮灑自己的創意，依照你的構想，打造獨棟厝的外觀。獨棟厝的造型百百種，而這一次我們要為大家介紹的則是走現代風路線的獨棟厝，這些獨棟厝都展現了現代建築的精華，非常有個性。

現在就讓我們一起看看這 13 間現代風的獨棟厝，保證你能找到讓你的客人超驚豔的好設計。