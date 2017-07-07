現代風獨棟厝: 13 種讓客人超驚豔的絕佳設計

許多台灣人渴望蓋一間屬於自己的獨棟厝，原因很簡單，因為獨棟厝可以提供你完全獨立的空間，不需要擔心被對門的鄰居窺探或是打擾。除此之外，你可以盡情地揮灑自己的創意，依照你的構想，打造獨棟厝的外觀。獨棟厝的造型百百種，而這一次我們要為大家介紹的則是走現代風路線的獨棟厝，這些獨棟厝都展現了現代建築的精華，非常有個性。
現在就讓我們一起看看這 13 間現代風的獨棟厝，保證你能找到讓你的客人超驚豔的好設計。
首先我們要看到的獨棟厝使用了大量的紅磚，因此在展現現代感的同時，也傳達了質樸的味道。
房子的外面搭建了水泥圍牆，搭配上藍色的柵欄後，既提供安全性，又非常美觀。
接下來看到的這間獨棟厝因為其屋頂而散發著異國風情，屋子本身的結構非常有現代感，結合了木頭窗框以及拉門後，顯得更有自然的溫度。
咖啡色系的外牆賦予這個家穩重的個性，雖然說房子本身的建地是狹長型的，但是專家扭轉劣勢，規劃出含有寬敞戶外空間的完美格局。
建在斜坡上，這間房子的屋頂結構十分有趣，搭配上熱帶植物後，產生一種絕佳的對比。
內院的區塊有泳池的設計，並且還有寬敞的戶外大廚房，是喜歡戶外生活的人的夢想之家。
不同色階的灰營造出簡約的風格，加上木頭外牆後，一點也不生冷。
方形的結構簡單卻有個性，仔細一看，鐵，木頭，玻璃等不同的元素讓房子充滿多層次，遮陽棚上方種植了植物，除了讓房子更有生氣之外，也有遮蔭的效果。
在大面積的白色外牆中，紅色的外牆更為顯眼。而其設計也非常有隱密性，讓人更好奇屋內的設計。
大庭院是這間獨棟厝的最美的地方，而可以俯瞰周遭景色的陽台讓人可以盡情享受戶外生活。
最後壓軸的是位在台灣的獨棟厝。來自台灣的專家善於展現混凝土的美感，而這間獨棟厝結合了玻璃與木頭等元素，展現了多層次的現代感。