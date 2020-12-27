獨棟厝的外觀設計：8 種讓人好想登門造訪的美麗實例

一個家的門面就像我們的臉一樣重要，如果你想要讓訪客以及鄰居對你的家留下美好的印象，並且連路人都會想要登門造訪的話，你更是要多費點心思在住家的門面設計上，將其作為一個展示個人生活方式和理念，表達生活情趣和個性，或者發揮和實踐創意想法的地方。台灣人對獨棟厝情有獨鍾，因此這一次我們整理了幾種超級美麗的獨棟厝門面設計，這些都是由來自台灣的專家所精心打造的，因此這些透天厝的設計都非常符合台灣人的品味與個性。
如果你也對獨棟厝感興趣，並且想要有一個人人都稱羨的門面的話，現在就跟著我們一塊欣賞讓人好想登門造訪的美麗獨棟厝門面設計吧，一起從中找到實用的靈感！說不定這其中就有你理想中房屋門面應該有的樣子，現在就一起來看看吧～
咖啡色的木頭大門賦予這個家穩重的個性，並且捎來自然的味道。
緊閉的車庫門以及往內凹的大門讓這個家充滿了神秘感，並且十分穩重。
淺色系的石材以及深灰色的大門外牆營造出現代奢華感，並且與木頭大門搭配地完美無瑕。
混凝土的外牆簡單又能呈現出光影的變化，加上綠色的植物後，更為生意盎然。
寬度夠的大門呈現出大器的派頭，並且給人十足安全感。
白色的外牆以及木頭的入口踏板給人一種親切感，讓城市中的距離不再遙遠。
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