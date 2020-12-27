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獨棟厝的外觀設計：8 種讓人好想登門造訪的美麗實例

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一個家的門面就像我們的臉一樣重要，如果你想要讓訪客以及鄰居對你的家留下美好的印象，並且連路人都會想要登門造訪的話，你更是要多費點心思在住家的門面設計上，將其作為一個展示個人生活方式和理念，表達生活情趣和個性，或者發揮和實踐創意想法的地方。台灣人對獨棟厝情有獨鍾，因此這一次我們整理了幾種超級美麗的獨棟厝門面設計，這些都是由來自台灣的專家所精心打造的，因此這些透天厝的設計都非常符合台灣人的品味與個性。

如果你也對獨棟厝感興趣，並且想要有一個人人都稱羨的門面的話，現在就跟著我們一塊欣賞讓人好想登門造訪的美麗獨棟厝門面設計吧，一起從中找到實用的靈感！說不定這其中就有你理想中房屋門面應該有的樣子，現在就一起來看看吧～

1. 個性又有溫度

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白色的外牆加上黑色的柵欄，乍看之下似乎有些拒人於千里之外，然而搭配上木頭的大門後，整體的氛圍多了溫度，也更有美感。

2. 美麗窗花

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由老屋改造而成的工作室兼住家保留了舊時光的美好，讓人彷彿走進時光隧道。

3. 木頭大門

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咖啡色的木頭大門賦予這個家穩重的個性，並且捎來自然的味道。

4. 石材之美

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石材的外牆展現了這個素材的美麗，搭配米白色的車庫大門，對比強烈。

5. 低調風格

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大片的玻璃窗讓外人可以略為窺探室內的陳設，符合現代人的取向。木頭的大門簡單卻展現了設計師的絕佳品味。

6. 混搭元素

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木頭與石材結合在一塊，這個透天厝外觀設計採用的是混搭素材的方式，激盪出截然不同的火花。

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7. 神祕感

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緊閉的車庫門以及往內凹的大門讓這個家充滿了神秘感，並且十分穩重。

8. 現代奢華

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淺色系的石材以及深灰色的大門外牆營造出現代奢華感，並且與木頭大門搭配地完美無瑕。

9. 混凝土之美

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前置建築 Preposition Architecture

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混凝土的外牆簡單又能呈現出光影的變化，加上綠色的植物後，更為生意盎然。

10. 層次感

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門面

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灰色的外牆以黑色鐵材框起，加上木頭的牆壁以及天花板，非常有層次感。

11. 大器派頭

透過傳統抿石的自然紋理與格柵防盜窗形塑日式簡約的外在形象 弘悅國際室內裝修有限公司 平房 水泥 Grey
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寬度夠的大門呈現出大器的派頭，並且給人十足安全感。

12. 親切感

低調沈穩中呈現自然氣質的人文感受 弘悅國際室內裝修有限公司 房子 砂岩 Grey 植物,花盆,建筑,室内植物,夹具,木头,窗户,灯罩,邻里,居住区
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白色的外牆以及木頭的入口踏板給人一種親切感，讓城市中的距離不再遙遠。

延伸閱讀：老屋新生命: 住家兼工作室的溫馨獨棟厝

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