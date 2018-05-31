花蓮市 60 坪透天別墅： 3房2廳4衛的鄉村風住家

花蓮市的好山好水遠近馳名，而能夠在此生活更是一種福氣。這一次的點子簿就要帶大家來到花蓮，欣賞一間承載著四人家庭的夢想的鄉村風透天別墅。專家為了融合在地的建材，使用了大量大理石石材，並且搭配木頭，讓住家更有溫度。除此之外，混搭鄉村以及古典風格的家具讓家中的層次更豐富，而絕佳的採光更是讓人感受到花蓮的清新活力。

這間透天別墅的坪數為 60 坪，含家具家電的裝潢費用為 250 萬元，而 3房2廳4衛的格局也非常適合四人的家庭。

每一間房子都承載一個不為所知的夢想，現在就讓我們一起欣賞這間透天別墅的裝潢，進而為你自己的夢想增添靈感與設計點子吧!