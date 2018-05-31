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花蓮市 60 坪透天別墅： 3房2廳4衛的鄉村風住家

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花蓮市的好山好水遠近馳名，而能夠在此生活更是一種福氣。這一次的點子簿就要帶大家來到花蓮，欣賞一間承載著四人家庭的夢想的鄉村風透天別墅。專家為了融合在地的建材，使用了大量大理石石材，並且搭配木頭，讓住家更有溫度。除此之外，混搭鄉村以及古典風格的家具讓家中的層次更豐富，而絕佳的採光更是讓人感受到花蓮的清新活力。

這間透天別墅的坪數為 60 坪，含家具家電的裝潢費用為 250 萬元，而 3房2廳4衛的格局也非常適合四人的家庭。

每一間房子都承載一個不為所知的夢想，現在就讓我們一起欣賞這間透天別墅的裝潢，進而為你自己的夢想增添靈感與設計點子吧!

家的溫度

裝載著家人的夢想，大面積的展示空間隨處是可愛溫馨的小物件 弘悅國際室內裝修有限公司 客廳 木頭 Wood effect
弘悅國際室內裝修有限公司

裝載著家人的夢想，大面積的展示空間隨處是可愛溫馨的小物件

弘悅國際室內裝修有限公司
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從這個角度你可以欣賞到電視牆的設計。這個角落以簡單的收納設計取代繁雜的裝飾，增添了家中的實用性，也展現了鄉間的純樸個性。散發著些許古典味道的鄉村風格讓居家空間更為舒適溫馨，讓人可以感受到家的溫度。

客廳的家飾品

偌大的客廳，沒有更改當地盛產的地才，只有輕鬆寫意的擺放 弘悅國際室內裝修有限公司 客廳 水泥 White
弘悅國際室內裝修有限公司

偌大的客廳，沒有更改當地盛產的地才，只有輕鬆寫意的擺放

弘悅國際室內裝修有限公司
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客廳採用大理石地板，以及輕盈的維多利亞式格窗，搭配碎花窗簾及古典歐風家具，讓客廳這個公共的空間既有沉穩的個性，又帶點小清新。

窗邊

古典柔軟的傢俱搭配碎花窗簾迎著大面積的八角窗，營造輕鬆典雅的氛圍 弘悅國際室內裝修有限公司 客廳 水泥 White
弘悅國際室內裝修有限公司

古典柔軟的傢俱搭配碎花窗簾迎著大面積的八角窗，營造輕鬆典雅的氛圍

弘悅國際室內裝修有限公司
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輕質地的窗簾讓耀眼的陽光以柔和的姿態灑落在地板上，木頭的茶几加上帶有古典風味的單人沙發，讓客廳的角落變成一個非常吸引人的區域。

木頭的收納櫃

或許開放的大空間是好，但是用餐區能夠區隔起來更是讓人愉快 弘悅國際室內裝修有限公司 廚房 木頭 Wood effect
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或許開放的大空間是好，但是用餐區能夠區隔起來更是讓人愉快

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與大理石的質感截然不同，大量的木頭收納櫃為室內空間帶來不一樣的溫度，並且讓畫面更有層次。

用餐區與廚房

溫馨的餐廳，能有個露台的午茶區最棒了 弘悅國際室內裝修有限公司 餐廳 水泥 White
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溫馨的餐廳，能有個露台的午茶區最棒了

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廚房與用餐區結合在一塊，讓做料理的人出菜更方便。除此之外，連結著戶外露臺的設計更是讓容易產生油煙的廚房通風更良好，也讓這個區域的明亮度更佳。

露臺

戶外區既能夠享受花蓮的好山好水好空氣，也增添隨意用餐的舒適感 弘悅國際室內裝修有限公司 露臺 實木 Wood effect 家具,植物,财产,桌子,椅子,木头,灯罩,室内植物,灯光,室内设计
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戶外區既能夠享受花蓮的好山好水好空氣，也增添隨意用餐的舒適感

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打開廚房的門後，迎面而來的是鋪上了木頭甲板的露臺區。露臺上方擺放了戶外的木頭餐桌椅，不管是下午茶或是正式的晚餐也好，一家四口都可以在此享受愜意的戶外時光。

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臥室

簡單的床板與床頭的顏色營造輕鬆的休憩氛圍，溫暖、簡單而又輕鬆寫意 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 水泥 Blue
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簡單的床板與床頭的顏色營造輕鬆的休憩氛圍，溫暖、簡單而又輕鬆寫意

弘悅國際室內裝修有限公司
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為了區分臥室與公共空間的不同，也讓在此休息的人更加放鬆，專家選用了木頭的地板。寢具以及窗簾這些小細節看似不重要，但卻毫不做作地為臥室營造出鄉村風的氣息。

斜屋頂的臥室

濃郁大膽的配色搭配實木斜天花板，有種農村閣樓的感受 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 水泥 Yellow
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濃郁大膽的配色搭配實木斜天花板，有種農村閣樓的感受

弘悅國際室內裝修有限公司
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這間斜屋頂的臥房的牆面使用了搶眼的鮮黃色，並且規劃了和室的休息空間，讓人可以在此待上一整個下午的時間。

刻意架高的地坪是為了界定另外一個活動空間，讓偌大的空間不會單調，也增加孩童活動的區域 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 木頭 White
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刻意架高的地坪是為了界定另外一個活動空間，讓偌大的空間不會單調，也增加孩童活動的區域

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延伸閱讀: 50 坪鄉間別墅: 一個含有大庭院與木頭露臺的現代風居所

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