花蓮市 60 坪透天別墅： 3房2廳4衛的鄉村風住家

花蓮市的好山好水遠近馳名，而能夠在此生活更是一種福氣。這一次的點子簿就要帶大家來到花蓮，欣賞一間承載著四人家庭的夢想的鄉村風透天別墅。專家為了融合在地的建材，使用了大量大理石石材，並且搭配木頭，讓住家更有溫度。除此之外，混搭鄉村以及古典風格的家具讓家中的層次更豐富，而絕佳的採光更是讓人感受到花蓮的清新活力。
這間透天別墅的坪數為 60 坪，含家具家電的裝潢費用為 250 萬元，而 3房2廳4衛的格局也非常適合四人的家庭。
每一間房子都承載一個不為所知的夢想，現在就讓我們一起欣賞這間透天別墅的裝潢，進而為你自己的夢想增添靈感與設計點子吧!
從這個角度你可以欣賞到電視牆的設計。這個角落以簡單的收納設計取代繁雜的裝飾，增添了家中的實用性，也展現了鄉間的純樸個性。散發著些許古典味道的鄉村風格讓居家空間更為舒適溫馨，讓人可以感受到家的溫度。
客廳採用大理石地板，以及輕盈的維多利亞式格窗，搭配碎花窗簾及古典歐風家具，讓客廳這個公共的空間既有沉穩的個性，又帶點小清新。
輕質地的窗簾讓耀眼的陽光以柔和的姿態灑落在地板上，木頭的茶几加上帶有古典風味的單人沙發，讓客廳的角落變成一個非常吸引人的區域。
與大理石的質感截然不同，大量的木頭收納櫃為室內空間帶來不一樣的溫度，並且讓畫面更有層次。
廚房與用餐區結合在一塊，讓做料理的人出菜更方便。除此之外，連結著戶外露臺的設計更是讓容易產生油煙的廚房通風更良好，也讓這個區域的明亮度更佳。
打開廚房的門後，迎面而來的是鋪上了木頭甲板的露臺區。露臺上方擺放了戶外的木頭餐桌椅，不管是下午茶或是正式的晚餐也好，一家四口都可以在此享受愜意的戶外時光。
為了區分臥室與公共空間的不同，也讓在此休息的人更加放鬆，專家選用了木頭的地板。寢具以及窗簾這些小細節看似不重要，但卻毫不做作地為臥室營造出鄉村風的氣息。
這間斜屋頂的臥房的牆面使用了搶眼的鮮黃色，並且規劃了和室的休息空間，讓人可以在此待上一整個下午的時間。