郊區獨棟住宅：7 間造型獨特的個性派居所

為了給小孩更好的成長環境，現在有許多的家長紛紛捨棄城市中的生活，改居住在人煙較為稀少的郊區中。郊區的生活環境也許沒有城市那麼便利，但是換得的是清新的空氣以及更為寬廣的活動空間。如果說你也有想要帶著家人搬到郊區居住的念頭的話，這一次的點子簿將要為你介紹 7 間位在郊區的獨棟住宅。這幾間獨棟住宅的外型不走平凡路線，讓人過目便難忘，然而它們都提供居者良好的舒適與便利性，非常符合現代人的需求。
現在就跟我們一起欣賞這 7 間造型獨特的郊區獨棟住宅，一起感受在這裡生活的魅力吧！
打頭陣的獨棟住宅是由台灣的專家所精心規劃設計的，這間混凝土的住宅位在新竹的一處獨棟住宅社區裡，而屋主則是對育有兩位小孩的年輕夫妻，由於雙親也計劃入住，專家希望透過設計，讓這房子能滿足屋主未來 30 年漸變的生活型態與家庭成員的多元需求。
專家們將公共生活、私密起居與公共娛樂空間由低而高的安排，並在各樓層都創造出各樓層的戶外活動空間遙望綠景。這樣的概念除了可以提升室內生活與外部自然的連結外，亦可創造出各露臺間垂直向的互動關係。
接下來的這間獨棟住宅有著大地色的外觀，搭配上同樣色系的屋瓦，洋溢著度假的風情。
一樓的露臺除了可以擺放物品外，也能成為全家人享受戶外生活的絕佳場所。
傾斜的屋頂以及美麗的入口步道是這個家的主要特色，走進房內後，螺旋的樓梯讓人忍不住驚呼，而其奢華的內部裝潢也與略帶有傳統風味的外觀產生絕大的對比。
黑與白是永恆經典的兩種顏色，而當它們搭在一塊的時候，更能散發出一種充滿個性的味道。
一樓的落地窗讓戶外與室內完美連結，二樓的陽臺則讓屋主可以俯瞰周遭的美景，非常愜意。
灰色的外觀給人一種簡約的低調時尚感，然而當你走室內後，其溫馨卻不浮誇的裝潢會讓你感受到家的溫暖。如果你喜歡以白色系作為主色系，但是卻又不想要家中看起來過於生冷的話，這間房子的裝潢方式絕對值得你參考。
從這個角度看來，你是不是覺得這間住宅帶有神秘感，讓人猜不透裡頭的樣貌呢？
這個造型獨特的家除了外觀吸引人之外，內院的泳池也讓人大吃一驚！
最後要看到的這間現代風的獨棟住宅用色非常簡單，一踏入家門後，你絕對會被各種設計的家飾品吸引住！
除此之外，採用不銹鋼的開放式廚房有個性卻不會過於強悍，是讓人可以在此愉悅地做菜的好空間。