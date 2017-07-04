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郊區獨棟住宅：7 間造型獨特的個性派居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Morada das Nascentes, MM Arquitetura e Urbanismo MM Arquitetura e Urbanismo 房子
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為了給小孩更好的成長環境，現在有許多的家長紛紛捨棄城市中的生活，改居住在人煙較為稀少的郊區中。郊區的生活環境也許沒有城市那麼便利，但是換得的是清新的空氣以及更為寬廣的活動空間。如果說你也有想要帶著家人搬到郊區居住的念頭的話，這一次的點子簿將要為你介紹 7 間位在郊區的獨棟住宅。這幾間獨棟住宅的外型不走平凡路線，讓人過目便難忘，然而它們都提供居者良好的舒適與便利性，非常符合現代人的需求。

現在就跟我們一起欣賞這 7 間造型獨特的郊區獨棟住宅，一起感受在這裡生活的魅力吧！

1. 光合之家

光合之家, 行一建築 _ Yuan Architects 行一建築 _ Yuan Architects
行一建築 _ Yuan Architects

光合之家

行一建築 _ Yuan Architects
行一建築 _ Yuan Architects
行一建築 _ Yuan Architects

打頭陣的獨棟住宅是由台灣的專家所精心規劃設計的，這間混凝土的住宅位在新竹的一處獨棟住宅社區裡，而屋主則是對育有兩位小孩的年輕夫妻，由於雙親也計劃入住，專家希望透過設計，讓這房子能滿足屋主未來 30 年漸變的生活型態與家庭成員的多元需求。

專家們將公共生活、私密起居與公共娛樂空間由低而高的安排，並在各樓層都創造出各樓層的戶外活動空間遙望綠景。這樣的概念除了可以提升室內生活與外部自然的連結外，亦可創造出各露臺間垂直向的互動關係。

2. 帶有度假風情的家

Residencial Terras Alpha Maricá, Marcio Almeida - Arquitetura e Construção Marcio Almeida - Arquitetura e Construção 房子
Marcio Almeida – Arquitetura e Construção

Marcio Almeida - Arquitetura e Construção
Marcio Almeida – Arquitetura e Construção
Marcio Almeida - Arquitetura e Construção

接下來的這間獨棟住宅有著大地色的外觀，搭配上同樣色系的屋瓦，洋溢著度假的風情。

一樓的露臺除了可以擺放物品外，也能成為全家人享受戶外生活的絕佳場所。

3. 有螺旋樓梯的家

Morada das Nascentes, MM Arquitetura e Urbanismo MM Arquitetura e Urbanismo 房子
MM Arquitetura e Urbanismo

MM Arquitetura e Urbanismo
MM Arquitetura e Urbanismo
MM Arquitetura e Urbanismo

傾斜的屋頂以及美麗的入口步道是這個家的主要特色，走進房內後，螺旋的樓梯讓人忍不住驚呼，而其奢華的內部裝潢也與略帶有傳統風味的外觀產生絕大的對比。

4. 方形結構

Einfamilienhaus Futura, Hellmers P2 | Architektur & Projekte Hellmers P2 | Architektur & Projekte 獨棟房
Hellmers P2 | Architektur &amp; Projekte

Hellmers P2 | Architektur & Projekte
Hellmers P2 | Architektur &amp; Projekte
Hellmers P2 | Architektur & Projekte

黑與白是永恆經典的兩種顏色，而當它們搭在一塊的時候，更能散發出一種充滿個性的味道。

一樓的落地窗讓戶外與室內完美連結，二樓的陽臺則讓屋主可以俯瞰周遭的美景，非常愜意。

5. 灰色系

C&C House_Self-construction manual., ariasrecalde taller de arquitectura ariasrecalde taller de arquitectura 房子
ariasrecalde taller de arquitectura

C&C House_Self-construction manual.

ariasrecalde taller de arquitectura
ariasrecalde taller de arquitectura
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灰色的外觀給人一種簡約的低調時尚感，然而當你走室內後，其溫馨卻不浮誇的裝潢會讓你感受到家的溫暖。如果你喜歡以白色系作為主色系，但是卻又不想要家中看起來過於生冷的話，這間房子的裝潢方式絕對值得你參考。

6. 有泳池的家

Casa Lou, Marcelo Manzán Arquitecto Marcelo Manzán Arquitecto 房子
Marcelo Manzán Arquitecto

Marcelo Manzán Arquitecto
Marcelo Manzán Arquitecto
Marcelo Manzán Arquitecto

從這個角度看來，你是不是覺得這間住宅帶有神秘感，讓人猜不透裡頭的樣貌呢？

這個造型獨特的家除了外觀吸引人之外，內院的泳池也讓人大吃一驚！

7. 設計家飾

Nieuwbouw Villa te Haarlem, Architectenbureau Ron Spanjaard BNA Architectenbureau Ron Spanjaard BNA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 White
Architectenbureau Ron Spanjaard BNA

Architectenbureau Ron Spanjaard BNA
Architectenbureau Ron Spanjaard BNA
Architectenbureau Ron Spanjaard BNA

最後要看到的這間現代風的獨棟住宅用色非常簡單，一踏入家門後，你絕對會被各種設計的家飾品吸引住！

除此之外，採用不銹鋼的開放式廚房有個性卻不會過於強悍，是讓人可以在此愉悅地做菜的好空間。

延伸閱讀：50 坪鄉間別墅: 一個含有大庭院與木頭露臺的現代風居所

15個提昇廚房質感的小技巧
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