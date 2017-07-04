郊區獨棟住宅：7 間造型獨特的個性派居所

為了給小孩更好的成長環境，現在有許多的家長紛紛捨棄城市中的生活，改居住在人煙較為稀少的郊區中。郊區的生活環境也許沒有城市那麼便利，但是換得的是清新的空氣以及更為寬廣的活動空間。如果說你也有想要帶著家人搬到郊區居住的念頭的話，這一次的點子簿將要為你介紹 7 間位在郊區的獨棟住宅。這幾間獨棟住宅的外型不走平凡路線，讓人過目便難忘，然而它們都提供居者良好的舒適與便利性，非常符合現代人的需求。

現在就跟我們一起欣賞這 7 間造型獨特的郊區獨棟住宅，一起感受在這裡生活的魅力吧！