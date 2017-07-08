改造過時舊公寓: 一個有寬敞更衣間的明亮溫馨木質居所

台灣有許多老舊的公寓，而共同的問題便是糟糕的採光以及過時的設計。這一次的點子簿將要帶大家到新店，欣賞一間陰暗的過時老公寓，在專家的細心規劃設計之下，搖身一變成為有寬敞更衣間的明亮溫馨木質居所。原本的公寓採用了大量的木頭，但是深咖啡色的色系讓採光不佳的室內空間更無生氣，而大型的木頭家具更是壓縮了整體的空間感。專家使用淺色系的木材，搭配輕巧的家具，讓舊公寓變得活潑明快。
跟著我們的腳步，一起欣賞這間過時舊公寓變身前後的樣貌吧!
改造前的深咖啡色木頭地板非常有年代感，並且讓整體空間更為陰暗。
改造前的家收納的設計不完善，因此物品散落四處，畫面看起來十分凌亂。
不僅是地板以及收納，家具也跟不上時代，需要汰換。
DIY 家飾品是非常值得鼓勵的事情，但是這個簾幕看起來像是潦草之作，這樣的小細節也影響到了整體的氛圍。
瞧瞧浴室所使用的素材以及色系，是不是給人冷冰冰的印象呢? 在這樣子的浴室裡，洗澡應該會少了一絲幸福感吧?
換掉了木頭地板以及原有的家具，改造後的家洋溢著和煦的陽光，整體的氛圍讓人感覺好放鬆。
瞧瞧電視牆的層架，一點也不流俗套，非常有年輕人喜愛的調調。
窗邊的小角落是適合午睡的地方，也能在此看本書，十分愜意。
專家善用留白空間，將沙發後方規劃成一個非常別緻的小書房，而書桌的旁邊開了窗，因此非常明亮。
專家所挑選的設計家具很有北歐的味道，沿著樓梯的設計是善用家中格局的好範例。
白淨的廚房給人整潔的印象，而齊全的設備也讓人煮菜起來更上手。
貼上了磁磚的牆面營造出別緻的氣息，改造後的浴室充滿溫度!
不只是浴室，臥室也變得更加溫馨，讓人可以好好在此休息。
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