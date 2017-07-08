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改造過時舊公寓: 一個有寬敞更衣間的明亮溫馨木質居所

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新店 陳宅, Hoyang Interior Design 禾揚設計 Hoyang Interior Design 禾揚設計
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台灣有許多老舊的公寓，而共同的問題便是糟糕的採光以及過時的設計。這一次的點子簿將要帶大家到新店，欣賞一間陰暗的過時老公寓，在專家的細心規劃設計之下，搖身一變成為有寬敞更衣間的明亮溫馨木質居所。原本的公寓採用了大量的木頭，但是深咖啡色的色系讓採光不佳的室內空間更無生氣，而大型的木頭家具更是壓縮了整體的空間感。專家使用淺色系的木材，搭配輕巧的家具，讓舊公寓變得活潑明快。

跟著我們的腳步，一起欣賞這間過時舊公寓變身前後的樣貌吧!

改造前: 深色系的木頭

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改造前的深咖啡色木頭地板非常有年代感，並且讓整體空間更為陰暗。

改造前: 凌亂的畫面

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改造前的家收納的設計不完善，因此物品散落四處，畫面看起來十分凌亂。

改造前: 需要汰換的家具

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不僅是地板以及收納，家具也跟不上時代，需要汰換。

改造前: 自行 DIY 的小物

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DIY 家飾品是非常值得鼓勵的事情，但是這個簾幕看起來像是潦草之作，這樣的小細節也影響到了整體的氛圍。

改造前: 冰冷的浴室

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瞧瞧浴室所使用的素材以及色系，是不是給人冷冰冰的印象呢? 在這樣子的浴室裡，洗澡應該會少了一絲幸福感吧?

改造後: 和煦的陽光

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換掉了木頭地板以及原有的家具，改造後的家洋溢著和煦的陽光，整體的氛圍讓人感覺好放鬆。

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改造後: 想要邀請客人來作客!

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瞧瞧電視牆的層架，一點也不流俗套，非常有年輕人喜愛的調調。

改造後: 窗邊小角落

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窗邊的小角落是適合午睡的地方，也能在此看本書，十分愜意。

改造後: 小書房

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專家善用留白空間，將沙發後方規劃成一個非常別緻的小書房，而書桌的旁邊開了窗，因此非常明亮。

改造後: 設計家具

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專家所挑選的設計家具很有北歐的味道，沿著樓梯的設計是善用家中格局的好範例。

改造後: 現代廚房

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白淨的廚房給人整潔的印象，而齊全的設備也讓人煮菜起來更上手。

改造後: 別緻的浴室

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貼上了磁磚的牆面營造出別緻的氣息，改造後的浴室充滿溫度!

改造後: 溫馨的浴室

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不只是浴室，臥室也變得更加溫馨，讓人可以好好在此休息。

另外一間臥室

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浴缸與淋浴間整合在一塊，方便又乾爽

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走出浴室就是大型的更衣間，這絕對是許多人的夢想設計

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窗邊的小書桌

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乾濕分離的浴室

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木頭的樓梯地板以及天藍色的牆面撞擊出不一樣的美

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隱藏式的浴室十分美觀

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有把手的淋浴間非常適合長者，是十分貼心的設計

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