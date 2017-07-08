改造過時舊公寓: 一個有寬敞更衣間的明亮溫馨木質居所

台灣有許多老舊的公寓，而共同的問題便是糟糕的採光以及過時的設計。這一次的點子簿將要帶大家到新店，欣賞一間陰暗的過時老公寓，在專家的細心規劃設計之下，搖身一變成為有寬敞更衣間的明亮溫馨木質居所。原本的公寓採用了大量的木頭，但是深咖啡色的色系讓採光不佳的室內空間更無生氣，而大型的木頭家具更是壓縮了整體的空間感。專家使用淺色系的木材，搭配輕巧的家具，讓舊公寓變得活潑明快。

跟著我們的腳步，一起欣賞這間過時舊公寓變身前後的樣貌吧!