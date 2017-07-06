陽台大變身! 一個有木頭甲板以及繽紛花草的超愜意空間

陽台是屬於現代人的不可多得的戶外空間，在忙碌了一整天後，你可以在這個區塊歇息，享受愜意的時光。陽台的紓壓功能非常強，因此也非常值得你費點心思，妝點這個區域。想要改造你廢棄的陽台，其實不用花上太多錢，只要抓住幾個重點，便能以小成本打造一個美麗的陽台。例如今天所要介紹的改造案例，專家以木頭甲板，繽紛的花草以及盆栽，賦予陽台一個嶄新的面貌。

如果你正打算改造你的小陽台的話，現在就跟著我們的腳步一起探索這個改造專案，從中找靈感吧!