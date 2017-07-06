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陽台大變身! 一個有木頭甲板以及繽紛花草的超愜意空間

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Rambuteau, Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris 露臺
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陽台是屬於現代人的不可多得的戶外空間，在忙碌了一整天後，你可以在這個區塊歇息，享受愜意的時光。陽台的紓壓功能非常強，因此也非常值得你費點心思，妝點這個區域。想要改造你廢棄的陽台，其實不用花上太多錢，只要抓住幾個重點，便能以小成本打造一個美麗的陽台。例如今天所要介紹的改造案例，專家以木頭甲板，繽紛的花草以及盆栽，賦予陽台一個嶄新的面貌。

如果你正打算改造你的小陽台的話，現在就跟著我們的腳步一起探索這個改造專案，從中找靈感吧!

改造前: 凌亂毫無風格

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Terrasses des Oliviers – Paysagiste Paris

Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris
Terrasses des Oliviers – Paysagiste Paris
Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris

改造前的小陽台讓人一看就大嘆可惜! 灰色的地板顯得過於生冷，而雜亂無章的花草以及老舊的盆栽一點也不美觀。

改造前: 充滿可能性

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Terrasses des Oliviers – Paysagiste Paris

Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris
Terrasses des Oliviers – Paysagiste Paris
Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris

雖說如此，這個陽台的大小很適中，並且狀態也不錯，可以看出來只要花點心思，就能讓這裡變得不一樣。

改造後: 浪漫又愜意

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Terrasses des Oliviers – Paysagiste Paris

Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris
Terrasses des Oliviers – Paysagiste Paris
Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris

你瞧瞧，改造後的陽台是不是讓人感到非常驚艷呢?

但其實專家只是鋪上了有原始味道的木頭甲板，以及栽種了繽紛的花草，還有搭配得宜的盆栽，就讓這個陽台變成一個舒適又愜意的戶外空間。

改造後: 草坪與木頭甲板的對比

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Terrasses des Oliviers – Paysagiste Paris

Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris
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從這一個角度，你可以看到專家使用竹編的牆面，為陽台增添隱私感，看起來也相當美觀。

竹編牆的下方是不規則狀的草坪，與木頭搭配後讓人彷彿置身在大自然中。

改造後: 可以成為遮陽棚的架子

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Terrasses des Oliviers – Paysagiste Paris

Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris
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專家保留原有的架子，當豔陽高照或是下雨之時，可以在上面鋪上塑膠的遮陽棚，便能依舊盡興地享受戶外的時光。

改造後: 喜愛的花草

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Terrasses des Oliviers – Paysagiste Paris

Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris
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從改造後的陽台你可以發現花草植物的魅力。

它們不需要刻意的修飾，就能讓陽台更有生命力，並且更有色彩。但是提醒你還是要定期修剪你的花草，除了能夠延續植物的生命，看起來也更美觀。

改造後: 植物牆

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Terrasses des Oliviers – Paysagiste Paris

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這片植物牆絕對是改造後的亮點，美麗的繡球花熱情地展示了它們的魅力，讓人好像置身在郊外的莊園一樣。

延伸閱讀: 有獎徵答: 17 種最適合台灣住家的陽台與露臺，你的最愛是?

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