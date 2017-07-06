陽台大變身! 一個有木頭甲板以及繽紛花草的超愜意空間

陽台是屬於現代人的不可多得的戶外空間，在忙碌了一整天後，你可以在這個區塊歇息，享受愜意的時光。陽台的紓壓功能非常強，因此也非常值得你費點心思，妝點這個區域。想要改造你廢棄的陽台，其實不用花上太多錢，只要抓住幾個重點，便能以小成本打造一個美麗的陽台。例如今天所要介紹的改造案例，專家以木頭甲板，繽紛的花草以及盆栽，賦予陽台一個嶄新的面貌。
如果你正打算改造你的小陽台的話，現在就跟著我們的腳步一起探索這個改造專案，從中找靈感吧!
改造前的小陽台讓人一看就大嘆可惜! 灰色的地板顯得過於生冷，而雜亂無章的花草以及老舊的盆栽一點也不美觀。
雖說如此，這個陽台的大小很適中，並且狀態也不錯，可以看出來只要花點心思，就能讓這裡變得不一樣。
你瞧瞧，改造後的陽台是不是讓人感到非常驚艷呢?
但其實專家只是鋪上了有原始味道的木頭甲板，以及栽種了繽紛的花草，還有搭配得宜的盆栽，就讓這個陽台變成一個舒適又愜意的戶外空間。
從這一個角度，你可以看到專家使用竹編的牆面，為陽台增添隱私感，看起來也相當美觀。
竹編牆的下方是不規則狀的草坪，與木頭搭配後讓人彷彿置身在大自然中。
專家保留原有的架子，當豔陽高照或是下雨之時，可以在上面鋪上塑膠的遮陽棚，便能依舊盡興地享受戶外的時光。
從改造後的陽台你可以發現花草植物的魅力。
它們不需要刻意的修飾，就能讓陽台更有生命力，並且更有色彩。但是提醒你還是要定期修剪你的花草，除了能夠延續植物的生命，看起來也更美觀。
這片植物牆絕對是改造後的亮點，美麗的繡球花熱情地展示了它們的魅力，讓人好像置身在郊外的莊園一樣。