兩層樓住宅: 11 間讓你與自然融為一體的舒適好居所

你喜歡什麼類型的房子呢? 有些人偏好平房，因為覺得這樣的房子質樸又給人滿滿的安全感。有些人喜歡兩層樓的住宅，因為一樓可以當作接待親友的公共區域，二樓則能作為比較有隱私感的休息區使用。這一次的點子簿為大家整理了 11 間兩層樓的舒適好居所，這些房子風格各異，但是共通點是它們都與自然融為一體，讓人可以一起床就呼吸到野外的新鮮空氣，累了的時候能夠以綠色植物消除疲勞。
你想要在自然中生活，也想住在兩層樓的住宅的話，現在就跟著我們一起欣賞這 11 間讓你與自然融為一體的舒適好居所，從中找靈感!
我們要看到的第一間住宅有傳統的山形屋頂，因此與周遭的景色完美融合，毫無違和感。
210 平方米的家生活空間十分充裕，有小閣樓的設計更讓這個家的二樓充滿了夢幻的氣息。
接下來看到的這間兩層樓住宅有著淺色系的外觀，因此讓人感到十分放鬆。一樓的半戶外車庫十分實用，對於有車家庭來說是一大福音。除此之外，屋外的木頭樓梯更給人一種樹屋的印象，很有野外的風情。
木頭的牆面以及混凝土的牆面，搭配上美麗的屋瓦，遮陽棚還有熱帶的樹木，這間兩層樓住宅散發著度假的風情。
樹下的小水池讓夏日的時光更加歡樂，是值得呼朋引伴來此的好設計。
大地色系的外牆總是能與綠意完美地融合，而一樓的露臺以及二樓的陽台都讓屋主可以盡情地享受戶外時光。
大量的石材，稻草以及木頭營造出濃濃的田園氣息，這絕對是一間讓你可以盡情享受戶外生活的舒適居所。
全白的外牆讓這間住宅一枝獨秀，混搭傳統與現代的風格更是獨特。
有什麼比木屋還更適合大自然的生活呢? 這間有不同層次屋頂的木屋一點也不流俗，而大面積的窗戶則讓戶外與室內毫無隔閡感。
喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!
同樣是白色系的房子，這間住宅還結合了木頭，因此有不同的元素，而其結構更是充滿了現代感，非常有特色。
最後要看到的這間房子充滿了歐式的田園風情，傳統的外表之下是現代感十足的裝潢，兩者的對比十分有趣。