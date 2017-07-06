兩層樓住宅: 11 間讓你與自然融為一體的舒適好居所

你喜歡什麼類型的房子呢? 有些人偏好平房，因為覺得這樣的房子質樸又給人滿滿的安全感。有些人喜歡兩層樓的住宅，因為一樓可以當作接待親友的公共區域，二樓則能作為比較有隱私感的休息區使用。這一次的點子簿為大家整理了 11 間兩層樓的舒適好居所，這些房子風格各異，但是共通點是它們都與自然融為一體，讓人可以一起床就呼吸到野外的新鮮空氣，累了的時候能夠以綠色植物消除疲勞。

你想要在自然中生活，也想住在兩層樓的住宅的話，現在就跟著我們一起欣賞這 11 間讓你與自然融為一體的舒適好居所，從中找靈感!