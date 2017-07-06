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兩層樓住宅: 11 間讓你與自然融為一體的舒適好居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
경남 사천시 전원주택, (주)그린홈예진 (주)그린홈예진 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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你喜歡什麼類型的房子呢? 有些人偏好平房，因為覺得這樣的房子質樸又給人滿滿的安全感。有些人喜歡兩層樓的住宅，因為一樓可以當作接待親友的公共區域，二樓則能作為比較有隱私感的休息區使用。這一次的點子簿為大家整理了 11 間兩層樓的舒適好居所，這些房子風格各異，但是共通點是它們都與自然融為一體，讓人可以一起床就呼吸到野外的新鮮空氣，累了的時候能夠以綠色植物消除疲勞。

你想要在自然中生活，也想住在兩層樓的住宅的話，現在就跟著我們一起欣賞這 11 間讓你與自然融為一體的舒適好居所，從中找靈感!

1. 210 平方米的家

P-House, Morestudio Morestudio 房子
Morestudio

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我們要看到的第一間住宅有傳統的山形屋頂，因此與周遭的景色完美融合，毫無違和感。

210 平方米的家生活空間十分充裕，有小閣樓的設計更讓這個家的二樓充滿了夢幻的氣息。

2. 有車庫的家

Vivienda Unifamiliar , JOM HOUSES JOM HOUSES 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
JOM HOUSES

JOM HOUSES
JOM HOUSES
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接下來看到的這間兩層樓住宅有著淺色系的外觀，因此讓人感到十分放鬆。一樓的半戶外車庫十分實用，對於有車家庭來說是一大福音。除此之外，屋外的木頭樓梯更給人一種樹屋的印象，很有野外的風情。

3. 度假風情

Residência de Praia, Tupinanquim Arquitetura Brasilis Tupinanquim Arquitetura Brasilis 房子
Tupinanquim Arquitetura Brasilis

Tupinanquim Arquitetura Brasilis
Tupinanquim Arquitetura Brasilis
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木頭的牆面以及混凝土的牆面，搭配上美麗的屋瓦，遮陽棚還有熱帶的樹木，這間兩層樓住宅散發著度假的風情。

樹下的小水池讓夏日的時光更加歡樂，是值得呼朋引伴來此的好設計。

4. 大地色系

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Marcio Almeida – Arquitetura e Construção

Marcio Almeida - Arquitetura e Construção
Marcio Almeida – Arquitetura e Construção
Marcio Almeida - Arquitetura e Construção

大地色系的外牆總是能與綠意完美地融合，而一樓的露臺以及二樓的陽台都讓屋主可以盡情地享受戶外時光。

5. 田園風情

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Cervantes Bueno arquitectura

Cervantes Bueno arquitectura
Cervantes Bueno arquitectura
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大量的石材，稻草以及木頭營造出濃濃的田園氣息，這絕對是一間讓你可以盡情享受戶外生活的舒適居所。

6. 大庭院

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Kubik Lab

Kubik Lab
Kubik Lab
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外牆色系讓人聯想到土地，這間房子的外觀與大草坪呼應，非常地純粹。二樓的陽台讓屋主可以俯瞰周遭的景色，超級紓壓。

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7. 白色住宅

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Mtro. En Urb. Manuel Elihú Díaz

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Mtro. En Urb. Manuel Elihú Díaz
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全白的外牆讓這間住宅一枝獨秀，混搭傳統與現代的風格更是獨特。

8. 木屋

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Amber Haus

Amber Haus
Amber Haus
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有什麼比木屋還更適合大自然的生活呢? 這間有不同層次屋頂的木屋一點也不流俗，而大面積的窗戶則讓戶外與室內毫無隔閡感。

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

9. 現代感

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James Rowland Photography

Modern House

James Rowland Photography
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同樣是白色系的房子，這間住宅還結合了木頭，因此有不同的元素，而其結構更是充滿了現代感，非常有特色。

10. 韓國的房屋

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(주)그린홈예진

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(주)그린홈예진
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這間位在韓國的兩層樓住宅造型超級特別，走進屋內後，明亮的空間讓人感到舒暢，天窗的設計也是一大亮點。

11. 歐式風情

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最後要看到的這間房子充滿了歐式的田園風情，傳統的外表之下是現代感十足的裝潢，兩者的對比十分有趣。

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