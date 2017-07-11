挑高設計讓家裡更有魅力: 11 種讓你驚豔的美麗範例

挑高的設計優點有很多，不僅室內會比一般的空間寬敞明亮，也減低壓迫感。依照內政部的規定，挑高指的是採用比一般規定三．六公尺或實際需求為高的建築物。這一本點子簿將要以實際的範例，為你展示挑高設計的魅力。這 11 種挑高的客廳，臥室或是用餐區風格各自大不同，然而共通點是其絕佳的明亮度以及讓人感到舒暢不已的空間感。

你也是挑高設計的粉絲嗎? 現在跟著我們一起欣賞這 11 種讓你驚豔的美麗挑高設計，從中找到你最心儀的靈感吧!