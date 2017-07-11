挑高設計讓家裡更有魅力: 11 種讓你驚豔的美麗範例

挑高的設計優點有很多，不僅室內會比一般的空間寬敞明亮，也減低壓迫感。依照內政部的規定，挑高指的是採用比一般規定三．六公尺或實際需求為高的建築物。這一本點子簿將要以實際的範例，為你展示挑高設計的魅力。這 11 種挑高的客廳，臥室或是用餐區風格各自大不同，然而共通點是其絕佳的明亮度以及讓人感到舒暢不已的空間感。
你也是挑高設計的粉絲嗎? 現在跟著我們一起欣賞這 11 種讓你驚豔的美麗挑高設計，從中找到你最心儀的靈感吧!
我們要看的第一個設計採用純白的顏色，搭配上木頭的地板後，整潔又不失溫度。連結了戶外庭院的設計讓挑高的空間更加擴大，綠意也成為最美麗的點綴。
古典且帶有鄉村風味道的家飾品以及家具讓整體空間散發著質樸感，非常適合花蓮好山好水的環境。
在這個挑高的空間中，專家選用了不同風格的家具，展現了混搭元素的魅力。由於挑高的設計讓室內寬敞明亮，因此即使牆面漆上了大膽的橘色也絲毫不會壓縮空間感。
使用了大量的木頭，搭配上簡約的設計家具，這個挑高的客廳讓人嗅到了濃濃的北歐風情。
紅磚的牆面，木頭的天花板以及窗框還有讓人想起舊時光的櫥櫃呈現出古早味的美，而陽光透過美麗的玻璃照射進臥室內，讓整體空間明亮卻不會過於刺眼。
在這個挑高的空間中，皮製的沙發座椅是一大亮點，而其他各具特色的家具混搭起來毫不突兀，整體空間充滿和諧的美感。除此之外，挑高的設計讓室內洋溢自然光，其產生的光影效果非常有美感。
最後壓軸的挑高客廳有絕佳的空間感，米白的沙發座椅的弧度非常
圓融，搭配圓形的茶几後，營造出讓訪客可以感到自在的氛圍。