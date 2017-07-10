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佈置臥室：10 種低成本的簡單方法

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados 臥室
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與作為公共區域使用的客廳不同，臥室可以說是非常私密的私領域。我們在此歇息，讓疲憊的身軀重新充電，然後再次迎接新的一天的到來。由於大部份的人每天都會在臥室待上 5-9小時的時間，因此臥室的佈置以及裝潢就格外重要。

不管是色系或是家具以及寢具，你可以從各個層面著手，打造一間讓你可以好好地放鬆休息的臥室。假使你的預算有限也無所謂，我們今天要提供給你 10 種以低成本佈置臥室的簡單方法。不管有錢沒錢，你都能夠讓你的臥室更加美輪美奐，你的心情自然也會更加愉悅。

一起來看看這 10 種以低成本妝點臥室的好方法，並且偷學一些有用的撇步吧！

1. 抱枕

Apex Building - Penthouse, House of Gargoyle House of Gargoyle 臥室
House of Gargoyle

House of Gargoyle
House of Gargoyle
House of Gargoyle

有不同顏色以及圖樣的抱枕所需的花費不多，但是卻可以立刻讓你平凡無奇的臥室有一個不凡的亮點。

2. 燈具

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados 臥室
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
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不同造型的燈具能夠扭轉臥室的風格，而有些以紙為材質的燈具售價並不高，非常好入手。

3. 創意的線條

homify 臥室 木頭 Beige
homify

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誰說床頭燈一定要制式化地擺在床頭桌上呢？你可以學習圖中的方式，將燈具以繩子綁住，隨意地纏繞在牆上，以創意的線條營造出不同的氛圍。

4. 特別的地毯

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo 臥室
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
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想要讓你的空間有個重點的話，地毯是最簡單的家飾品。

你只需要選擇一個你喜歡的圖樣的地毯，整間臥室就會更有層次。

5. 窗簾

Atlantic Drive, House Couture Interior Design Studio House Couture Interior Design Studio 臥室
House Couture Interior Design Studio

House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio
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不要小看窗帘的功用，其布料的不同可以為臥室帶來不一樣的氣氛。

例如圖中這種輕薄的窗簾，可以營造出浪漫的氣息。

6. 小樓梯

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梯子不僅能夠讓你擺放一些毛巾等布料，還能讓室內更為獨特，一石二鳥。

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7. 牆面

Marylebone, LEIVARS LEIVARS 臥室
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

使用特殊的材質，讓牆面的紋理成為臥室的重點。

8. 屏風

Main Bedroom Natalie Bulwer Interiors 臥室 Blue
Natalie Bulwer Interiors

Main Bedroom

Natalie Bulwer Interiors
Natalie Bulwer Interiors
Natalie Bulwer Interiors

屏風的功能有很多，除了可以作為隔間之外，其美麗的圖樣也能成為臥室的裝飾品。除此之外，可以伸縮的屏風不會佔去室內的面積，十分推薦！

9. 使用中性色

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Casa100 Arquitetura

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Casa100 Arquitetura
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如果你想要營造出一個令人可以卸下心房的舒適空間，建議你選用中性的色系，並且搭配木頭材質，便能達到你想要的效果。

喜歡這個設計嗎？讓專家協助你吧！

10. 油漆

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Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

最後也是最基本的一招，也就是為你的臥室漆上獨特的顏色。

如果害怕壓縮空間的話，你可以選擇其中一面牆，漆上大膽且跳脫框架的顏色，輕鬆地改變臥室原有的樣貌。

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