佈置臥室：10 種低成本的簡單方法

與作為公共區域使用的客廳不同，臥室可以說是非常私密的私領域。我們在此歇息，讓疲憊的身軀重新充電，然後再次迎接新的一天的到來。由於大部份的人每天都會在臥室待上 5-9小時的時間，因此臥室的佈置以及裝潢就格外重要。
不管是色系或是家具以及寢具，你可以從各個層面著手，打造一間讓你可以好好地放鬆休息的臥室。假使你的預算有限也無所謂，我們今天要提供給你 10 種以低成本佈置臥室的簡單方法。不管有錢沒錢，你都能夠讓你的臥室更加美輪美奐，你的心情自然也會更加愉悅。
一起來看看這 10 種以低成本妝點臥室的好方法，並且偷學一些有用的撇步吧！
有不同顏色以及圖樣的抱枕所需的花費不多，但是卻可以立刻讓你平凡無奇的臥室有一個不凡的亮點。
不同造型的燈具能夠扭轉臥室的風格，而有些以紙為材質的燈具售價並不高，非常好入手。
想要讓你的空間有個重點的話，地毯是最簡單的家飾品。
你只需要選擇一個你喜歡的圖樣的地毯，整間臥室就會更有層次。
不要小看窗帘的功用，其布料的不同可以為臥室帶來不一樣的氣氛。
例如圖中這種輕薄的窗簾，可以營造出浪漫的氣息。
屏風的功能有很多，除了可以作為隔間之外，其美麗的圖樣也能成為臥室的裝飾品。除此之外，可以伸縮的屏風不會佔去室內的面積，十分推薦！
如果你想要營造出一個令人可以卸下心房的舒適空間，建議你選用中性的色系，並且搭配木頭材質，便能達到你想要的效果。
喜歡這個設計嗎？讓專家協助你吧！
最後也是最基本的一招，也就是為你的臥室漆上獨特的顏色。
如果害怕壓縮空間的話，你可以選擇其中一面牆，漆上大膽且跳脫框架的顏色，輕鬆地改變臥室原有的樣貌。