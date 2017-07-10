佈置臥室：10 種低成本的簡單方法

與作為公共區域使用的客廳不同，臥室可以說是非常私密的私領域。我們在此歇息，讓疲憊的身軀重新充電，然後再次迎接新的一天的到來。由於大部份的人每天都會在臥室待上 5-9小時的時間，因此臥室的佈置以及裝潢就格外重要。

不管是色系或是家具以及寢具，你可以從各個層面著手，打造一間讓你可以好好地放鬆休息的臥室。假使你的預算有限也無所謂，我們今天要提供給你 10 種以低成本佈置臥室的簡單方法。不管有錢沒錢，你都能夠讓你的臥室更加美輪美奐，你的心情自然也會更加愉悅。

一起來看看這 10 種以低成本妝點臥室的好方法，並且偷學一些有用的撇步吧！