小坪數木頭平房：一個有超可愛室內裝潢的溫馨居所 （含平面圖）

木頭的質感有著任何建材都無法與之匹敵的溫暖，而其美麗的紋路不需要太多的裝飾，就能讓人深陷於它的魅力之中。這一次的點子簿將要帶大家欣賞一間小坪數的木頭平房，面積約 64 平方米的家線條簡單俐落，散發現代感，屋子內洋溢著木頭的香氣，每一個角落都設計得十分可愛，溫馨的氣息讓人一點也不想要出門。除此之外，專家規劃了多片落地窗，因此室內的光線充足，整體氣氛十分活潑明快。

趕快讓我們一起來欣賞這間小坪數的木頭平房吧！