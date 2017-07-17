小坪數木頭平房：一個有超可愛室內裝潢的溫馨居所 （含平面圖）

木頭的質感有著任何建材都無法與之匹敵的溫暖，而其美麗的紋路不需要太多的裝飾，就能讓人深陷於它的魅力之中。這一次的點子簿將要帶大家欣賞一間小坪數的木頭平房，面積約 64 平方米的家線條簡單俐落，散發現代感，屋子內洋溢著木頭的香氣，每一個角落都設計得十分可愛，溫馨的氣息讓人一點也不想要出門。除此之外，專家規劃了多片落地窗，因此室內的光線充足，整體氣氛十分活潑明快。
趕快讓我們一起來欣賞這間小坪數的木頭平房吧！
方正的結構簡單俐落，卻又不會過於強悍剛硬。落地窗外是寬敞的露臺，搭配上木頭的四柱遮陽棚後，帶有濃濃的度假氣息。垂直的木板以及平行的木板讓房子的外觀更有層次，一點也不單調。
走進這個家的客廳，淺色系的木頭在陽光的照射下更顯美麗，並且讓小空間顯得更加寬敞。客廳中擺放了不同風格的家具，整體畫面非常可愛，而加上傳統的壁爐後，倍感溫馨！
由於木屋的坪數不大，因此專家採取開放式的設計，讓用餐區、客廳、廚房整合在一塊。這樣的格局不僅能夠將小空間的作用發揮到最大，還能讓一家子的情感更為緊密。
最後一站我們來到了泳池，你是不是完全沒有料想到家中有這樣的空間呢？
在夏日時分，一家子不用出門，就能在此戲水消暑，多麼幸福啊！
延伸閱讀：山上的木屋: 一間可防火的田園風挑高居所