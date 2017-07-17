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小坪數木頭平房：一個有超可愛室內裝潢的溫馨居所 （含平面圖）

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木頭的質感有著任何建材都無法與之匹敵的溫暖，而其美麗的紋路不需要太多的裝飾，就能讓人深陷於它的魅力之中。這一次的點子簿將要帶大家欣賞一間小坪數的木頭平房，面積約 64 平方米的家線條簡單俐落，散發現代感，屋子內洋溢著木頭的香氣，每一個角落都設計得十分可愛，溫馨的氣息讓人一點也不想要出門。除此之外，專家規劃了多片落地窗，因此室內的光線充足，整體氣氛十分活潑明快。

趕快讓我們一起來欣賞這間小坪數的木頭平房吧！

帶有度假風情的外觀

RUSTICASA | Casa "Reciclada" | Vila Nova de Cerveira, RUSTICASA RUSTICASA 木屋 木頭 Wood effect
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方正的結構簡單俐落，卻又不會過於強悍剛硬。落地窗外是寬敞的露臺，搭配上木頭的四柱遮陽棚後，帶有濃濃的度假氣息。垂直的木板以及平行的木板讓房子的外觀更有層次，一點也不單調。

夜晚時分

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晚上的時候燈光初起，比起白天多了一絲浪漫的氣息。

平面圖

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從平面圖中可以看出小小的空間裡各個生活區域都涵蓋了，可以說是麻雀雖小，五臟俱全。

超級溫馨的客廳

RUSTICASA | Casa "Reciclada" | Vila Nova de Cerveira, RUSTICASA RUSTICASA 客廳 木頭 White
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走進這個家的客廳，淺色系的木頭在陽光的照射下更顯美麗，並且讓小空間顯得更加寬敞。客廳中擺放了不同風格的家具，整體畫面非常可愛，而加上傳統的壁爐後，倍感溫馨！

開放式設計

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由於木屋的坪數不大，因此專家採取開放式的設計，讓用餐區、客廳、廚房整合在一塊。這樣的格局不僅能夠將小空間的作用發揮到最大，還能讓一家子的情感更為緊密。

廚房

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走進廚房後，我們沈浸在看似十分隨性的佈置手法之中。這樣不制式化的設計，反而讓房子更有人的溫度，你說是吧？

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窗戶

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廚房開了兩扇窗，因此屋主可以在明亮的陽光下享受做菜的樂趣！

臥室

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臥室的擺設簡單，更加凸顯木頭的絕佳質感。

浴室

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採取乾濕分離的浴室十分便利，而全木頭的設計讓人在沐浴的時候更能夠放鬆。

天花板下的儲物空間

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小空間的收納設計是非常重要的，專家在天花板下規劃了儲物空間，美觀又實用。

泳池

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最後一站我們來到了泳池，你是不是完全沒有料想到家中有這樣的空間呢？

在夏日時分，一家子不用出門，就能在此戲水消暑，多麼幸福啊！

延伸閱讀：山上的木屋: 一間可防火的田園風挑高居所

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